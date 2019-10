Nudný patron chce rozdrtit Trikolóru a Babiše

Kdy budou nejbližší volby? Když nahlédneme do politického kalendáře, tak ty nejdůležitější až v roce 2021. Ale i příští rok nás čeká malá generálka. Velká a malá. Obě na podzim. Bude se volit třetina Senátu a hlasovat se bude i o složení krajských zastupitelstev. Proč si s volbami lámeme hlavu? Protože nás překvapili občanští demokraté.

Modrý pták sestupuje z nebes a chce snést vajíčka do cizího hnízda. Tak asi ve zkratce může znít plán ODS na nejbližší období. Strana profesora Petra Fialy zveřejnila, z nějakého důvodu právě teď, nový program a současně odstartovala novou kampaň „za změnu“ České republiky.

Nový program ODS obsahuje několik progresivních návrhů. Některé zní jako z dílny sociálních demokratů, další jako sliby hnutí ANO. Tak třeba občanští demokraté chtějí zavést nulové zdanění rodičů. Rodiče by měli mít daňové prázdniny po dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek.

Fialovi lidé by chtěli zrušit zdanění příjmů mladých do 26 let, zrušit daně z nabytí nemovitosti nebo zrušit superhrubou mzdu. Strana by chtěla rovněž zjednodušit vyhlášky a zákony a připomíná i svůj záměr zrušit nadbytečné právní normy.

V zahraniční politice chce ODS stavět na členství v NATO a zasadit se o to, aby byla ČR „hlasem zdravého rozumu v politických a bezpečnostních strukturách Západu“. Tuzemské zájmy by se měly dostat do centra diskusí o změnách EU. A korunuje to silným prohlášením: „ODS se dnes znovu stala nejsilnějším domácím politickým garantem geopolitické a civilizační příslušnosti k Západu.“ Brilantní.

A teď, proč ta Kampaň za změnu občanských demokratů vůbec vznikla? Odpověď je nasnadě. Ačkoli nás nejbližší hlasování čeká až za rok, ODS jde do bitvy o voliče s hnutím Andreje Babiše. Z nějakého důvodu právě teď strana Petra Fialy vycítila, že může na svou stranu přilákat voliče zklamané hnutím ANO.

To je, čistě teoreticky, správný kalkul. ANO už není autentickým pravicovým uskupením. Místo podnikatelů začalo pumpovat hlasy stoupenců levice – komunistů, a především sociálních demokratů. Jenže, aby to od ODS nebyl ulitý start. Opravdu vydrží rok nebo dva přemlouvat potenciální voliče? Nebudou sliby občanských demokratů už na jaře lidem ukradené? A co asi zvítězí? Nálepka partaje kmotrů nebo garanta civilizační příslušnosti k Západu?

A je tu ještě jedna palčivá věc. Nový program mohl vzniknout jako odpověď, nebo, chcete-li, obava ODS z nového hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Když se podíváme na průzkum popularity stranických lídrů, pak je Klaus mladší na prvním místě a předseda ODS Fiala je na místě devátém s nedůvěrou přesahující 50 procent.

O ambiciózním programu ODS si Sputnik pohovořil s politologem

„Má-li se naplnit v dohledné době proklamovaný cíl Petra Fialy, aby se ODS stala stranou, která bude sestavovat příští českou vládu, musí se odhodlat ke krokům, které budou jednak viditelné a zajímavé ve smyslu PR a které zároveň rozšíří současný volební potenciál strany, resp. povedou k zasažení širšího voličského segmentu, než je tomu dnes. Jinými slovy, ODS se pokouší o jakési ideové „rozkročení“, což je experiment, který již v minulosti několikrát podstoupila (např. v době předsednictví Mirka Topolánka, po jistou dobu docela úspěšně), a zároveň o jakýsi „rebranding“ své značky, aby se stala výraznější v rámci té části politického spektra, kde působí, a kde je docela značný přetlak. Souvisí to i se současnou podobou českého stranicko-politického systému, který lze, dle typologie italského politologa Giovanniho Sartoriho, charakterizovat coby polarizovaný pluralismus, resp. extrémní multipartismus, tj. roztříštěná stranická scéna, vysoký počet (často ideově velmi podobných) relevantních subjektů, přetížení tzv. politického středu a tak dále.

A čteme-li si teze nového programu ODS, je z něj právě, paradoxně, patrná ambice o posun do politického středu, do tábora tzv. liberálních demokratů, kteří se vymezují ve smyslu přihlášení se k určitým, mnohdy dost bezobsažným a fluidním hodnotám, jako je např. odkaz Listopadu, slušné vládnutí atd. Je otázka, zda to povede k naplnění cílů, které si ODS předsevzala.

Jinak, co se týče konkrétních programových postulátů, nejde o žádné převratné novoty. Vedle pro ODS dlouhodobě typického prosazování konceptu malého státu a nižšího zdanění, je patrný i důraz na tzv. prorodinnou politiku, kde je mj. doslova opsán z programu polské partaje Právo a spravedlnost plán nulové daně z příjmu pro občany do věku 26 let – a kde ODS taktéž, a se zpožděním, cílí do prostoru, kde je dost přeplněno. Tradičně zde figurují lidovci, na červencové konferenci představilo velmi ambiciózní a originální plán prorodinných reforem hnutí SPD a v obdobném duchu se profiluje i nové hnutí Trikolóra,“ říká expert.

Preference ODS rostou, alespoň v porovnání s minulostí. Proto se u občanských demokratů objevila chuť k vítězství. Má Petr Fiala šanci přitáhnout na svou stranu stoupence ANO, pro které hnutí Andreje Babiše může být už nečitelné?

„Preference ODS dlouhodobě spíše stagnují, resp. rozhodně nestoupají tak rychle, jak by si asi její vedení přálo. Jejich růst, oproti volebnímu výsledku z roku 2017, se většinou pohybuje v intervalu tzv. statistické chyby, tedy maximálně do 3 %.

Co se týče potenciálu přetáhnout voliče ANO, ten byl dle mého názoru právě již vyčerpán v posledních sněmovních volbách. Toto „přetažení“ proběhlo mezi lety 2013 až 2017, kdy se hnutí ANO, oproti původnímu očekávání, vyprofilovalo mnohem více socioekonomicky doleva, než tomu bylo v počátcích jeho existence, kdy i sám Andrej Babiš opakovaně hovořil o svém hnutí jako o pravicovém.

Jistá, velmi malá šance na přetažení části někdejších voličů ANO by pro ODS, teoreticky, mohla existovat v hodnotové rovině, tzn. že by mohla oslovit hodnotově konzervativní voliče hnutí ANO, kterým třeba vadí podpora manželství homosexuálů nebo Istanbulské úmluvy apod. Ale to by se jednak nesměla i ODS pomalu posouvat od hodnotového konzervatismu spíše k hodnotovému liberalismu a relativismu, a také by na politické scéně nesměly existovat právě hnutí SPD a Trikolóra, které poptávku po společensko-hodnotovém konzervatismu splňují v současné době mnohem lépe než ODS,“ říká respektovaný politolog.

A teď ta nejdůležitější otázka. Je tu pošpiněná pověst občanských demokratů. Podařilo se ODS vymanit z pověsti kmotrovské partaje?

„Jen velmi málo, a to docela nespravedlivě, protože je třeba uznat, že Petr Fiala je vším jiným než zkorumpovaným politickým kmotrem, resp. oligarchou. Ale v tomto ohledu je značka ODS dlouhou negativní minulostí reputačně poškozena takřka nevratně. Symboly, vzpomínky a krátká spojení hrají v politice a volebním chování důležitou roli. A mimo jiné také proto Andrej Babiš tak často, a tak úspěšně, používá odkazy na korupční minulost a různé kauzy ODS. A jedním z podstatných důvodů setrvale vysoké podpory hnutí ANO je právě odpor a nechuť významné části voličů k, zjednodušeně řečeno, návratu před rok 2013. K systému, který nepochybně vykazoval na centrální, krajské i obecní úrovni rysy institucionálního klientelismu a který byl, ať už právem či nikoli, spojen hlavně se značkou ODS,“ míní politolog Tomáš Doležal.

