Extinction Rebelion: Výzvy k „občanské neposlušnosti“ a „boji“? Myslí to vážně?

„Ještě před rokem bych těžko uvěřila, že podobné akce občanské neposlušnosti zcela legitimně [zare]reagují na neochotu čs. vlády adekvátně řešit klimatickou krizi […] v čs. společnosti není tak běžné se občansky angažovat […] obyvatelé této země mají tendenci být demobilizovaní […] Lidé v této zemi se cítí být bezmocní tváří v tvář institucím…“ (Michaela Pixová)

Na Extiction Rebelion je zajímavé, že je to mladé hnutí, takto se nám alespoň představovali jednotliví účastníci z řad pořadatelů. Reportér Sputniku se dotázal, viz video, zda jde o neziskovku. Byl ujištěn, že ano. Protože jsme viděli i jiné neziskovky, rovnou jsme se zeptali, zda se jedná o českou záležitost. Sám název hnutí napovídá, že se jedná o mezinárodní projekt, který se ve světě plánuje, načež dochází ke koordinaci v jednotlivých zemích. Zeptali jsme se, zda je smysluplné blokovat dopravu v ČR a popuzovat si proti sobě „nevinné“ občany. Nakonec ČR přece není ani žádným klíčovým emitentem skleníkových plynů. Na to se nám dostalo odpovědi od tiskové mluvčí hnutí, že hnutí stačí, když k němu přimkne jen menší část české společnosti. Tohle je už poněkud varující, protože společenské změny umí vyvolat opravdu vždy aktivní menšina.

Jsou neziskovky pokrytecké? Rebelové upekli buchty. Upekli je v plynové troubě. Moc je nezajímalo, odkud se vzala energie…

Pixová zkritizovala Václava Klause staršího: „V Česku je také populární opovrhovat aktivismem. Odkaz Václava Klause je v této společnosti dodnes patrný. Byl to on, kdo popíral existenci občanské společnosti. Byl to on, kdo formoval představu demokracie jako systému, v němž stačí, když občan jednou za čtyři roky odevzdá svůj hlas ve volbách a po celé volební období už jen pasivně přijímá rozhodnutí svých volených zástupců.“ (Michaela Pixová)

Václav Klaus je čs. politik, který svého času odmítl myšlenku, že by za globálním oteplováním měla stát výlučně lidská civilizace. Je znám také výrokem, na nějž si autor tohoto článku vzpomíná. Při vstupu ČR do NATO Václav Klaus st. odmítal referendum. Tenkrát zastával názor, že referendum ohledně fatálních věcí by se nemělo vypisovat, protože „by mohlo dopadnout špatně“. Na druhou stranu, když jsme se byli podívat, jak funguje Transparency International, přesvědčili jsme se, že tato silná „nevládka“ inkasuje peníze i z čs. ministerstev, posílá raporty do Berlína (což nám potvrdil pan ředitel TI) a učí občany iniciovat referenda, kterými se zneakceschopní regionální politici. Václav Klaus st. by mohl mít proto svým způsobem pravdu, že někdy je třeba se spolehnout na volené zástupce. Avšak dobré řešení může ležet někde „uprostřed“, jak už to tak bývá.

V rámci moderních eufemizmů se nyní globálnímu oteplování říká rovnou klimatická krize. Pokud by se ukázalo, že se zase ochlazuje, bude pořád možné demonstrovat?

Michaela Pixová řekla, že „nelze nebýt apolitický“. Vzniká zajímavý dojem. Neziskovka, potažmo nevládka, je vlastně politická, protože bez politiky se sotva něco prosadí. Proč ale aktivisté nevstupují do politiky? Nabízí se úvaha, že není potřeba, protože je politici nejspíše řídí, byť nikoli ti čeští. Pixová zkritizovala laxnost čs. veřejnosti, která byla přitom schopna „před 30 lety zvonit na Václavském náměstí klíči…Jakoby tahle společnost zapomněla, v čem spočívají základy demokracie…Nebýt sociálních hnutí a občanských povstání, ve Francii by dodnes vládla monarchie, ženy by neměly volební právo…ČR by byla nadále v područí SSSR. Žádná velká změna se nikdy neodehrála bez … boje“.

Jsou lidé postupně připravováni na (občanský) boj? Návrat k (neo)marxismu?

Pixová udává „boj“ na posledním sice místě, ale nevylučuje jej. Na demonstraci pronikli také (neo)marxisté, kterých jsme se ptali, zda zastávají (třídní) boj, zda jsou připraveni lézt na barikády. Pěstěný student se velice ošíval, když si sebe představil, jak (ozbrojen) leze na barikádu. Dále viz video k tomuto článku.

Poznámka: Jak aktivisté slíbili, později zablokovali magistrálu.

