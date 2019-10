Samozvaní obránci „nezávislé žurnalistiky“ útočí na Xavera Veselého. ČT je prý v ohrožení!

Po mediální bouři, která vypukla poté, co za moderátorem Lubošem Xaverem Veselým přijela redaktorka České televize z pořadu Newsroom, aby s ním udělala rozhovor, jenž Veselý později sám publikoval a získal na sociálních sítích obrovskou popularitu, zveřejnil moderátor další video. V něm se věnoval otázkám toho, co je to Ústav nezávislé žurnalistiky, na který se během rozhovoru odvolávala redaktorka České televize. Tento „ústav“ provozuje portál Hlídací pes.org, který se, podle vlastních slov, stará o nezávislost a profesionalitu médií.

Ředitel onoho Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann publikoval na portálu Hlídací pes text, kde se snaží znemožnit a deklasovat závěry, k nimž došel Luboš Xaver Veselý během svého vyšetřování. Neumann jako ředitel tohoto Ústavu očividně nepochopil, že Veselému šlo o Ústav nezávislé žurnalistiky jako takový, nikoli pouze o osobou jeho ředitele.

„Lubomír Xaver Veselý tak toužil po setkání se mnou, že udělal vše proto, abychom se nesetkali. Celá jeho šaráda činěná za podpory vládnoucích politiků, jejich prodloužených rukou v mediálních radách, dezinformačních mediálních platforem a kupříkladu Jaromíra Soukupa má jen odvést pozornost od podstaty příběhu. Tím je snaha zkrotit Českou televizi a Český rozhlas,“ napsal Neumann v textu na Hlídacím psu.

Nehledě na to, že portál Hlídací pes vytvořený Ústavem nezávislé žurnalistiky se prezentuje jako zdroj usilující o profesionalitu žurnalistiky, Ondřej Neumann se ve svém textu odvolává na informace z Wikipedie, otevřené internetové encyklopedie, kam může přispívat široká veřejnost a pravdivost příspěvků není reálně možné ověřit. Používání informací z Wikipedie je například v seriózním akademickém prostředí kategoricky zakázáno.

„Lubomír Xaver Veselý je moderátor, novinář, spisovatel, příležitostný herec, youtuber a bývalý hudebník. Aspoň podle Wikipedie,“ napsal ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky na Hlídacím psu.

Ředitel Neumann vyčítá Veselému, že ho nekontaktoval po telefonu či e-mailem, ale jel se podívat na adresu, která je zapsaná v obchodním rejstříku jako sídlo organizace. Ředitel „ústavu“ Neumann se podle všeho snaží zahladit trapný fakt, že jeho ústav sídlí v chatové oblasti obce Líšnice.

„A bingo! Na adrese nenašel zvonek na Ústav ani na mě. Z toho vydedukoval rozsáhlé spekulace, které shrnul ve svém pořadu na XTV do závěru, který dezinformátoři transformovali ve sdělení, že „Ústav je prázdná skořápka bez jakékoliv relevance sídlící v polorozbořené chatce placená miliardářem Sorosem“,“ napsal.

Neumann následně přiznal, že jeho Ústav nezávislé žurnalistiky je financován vlivovou organizací Open Society Fund amerického miliardáře George Sorose. Tuhle informaci se ovšem obratem snaží zamaskovat verbálním balastem – mluví o „rozporuplnosti toho, že by Soros měl financovat jakousi prázdnou skořápku“.

„Ponechme stranou vnitřní rozpornost informace, že George Soros platí jakousi „prázdnou skořápku bez jakékoliv relevance“ (proč by to asi dělal?) i fakt, že z cca 21 milionů korun, které Ústav dokázal na nezávislou investigativní novinařinu shromáždit z darů, grantů či prodeje reklamního prostoru za pět let existence, činil grant od Open Society Fund Praha spojované se Sorosovým jménem 100.000 korun,“ napsal ředitel Neumann, jemuž očividně (úmyslně?) uniká prostá logika, že Open Society Fund a další aktivisté mohou jeho ústav platit pro to, aby se na něj mohla při vhodné příležitosti účelově odvolávat Česká televize, přesně jak dělala redaktorka Newsroomu při rozhovoru s Xaverem Veselým.

Autor dále označuje Luboše Xavera Veselého za člověka žijícího podle motto: Účel světí prostředky. Podle jeho slov je snaha moderátora Veselého směřována proti „míře nezávislosti České televize a Českého rozhlasu na vládnoucí politické moci“. Veselého se snaží diskreditovat slovy premiéra a prezidenta o tom, že se jedná o „dobrého člověka a novináře“.

Snahám o převzetí Českého rozhlasu, České televize a ČTK prý čelí právě Hlídací pes, ale i „ženy a muži“ z těchto medií, kteří údajně nechtějí dělat svoji práci „podle diktátu mocných“.

„Celá šaráda Lubomíra Xavera Veselého činěná za podpory vládnoucích politiků, jejich prodloužených rukou v mediálních radách, dezinformačních mediálních platforem a kupříkladu Jaromíra Soukupa má jen odvést pozornost od podstaty příběhu. Tím je – jak už jsem psal – snaha zkrotit ČT, ČRo a ČTK. Zaplnit je manažery, redaktory a moderátory, jejichž „výkony“ budou nadšeně kvitovat třebas prezident či premiér země. V dosažení tohoto cíle již pět let překáží nejen HlídacíPes.org, ale – podstatně více – ženy a muži v České televizi, Českém rozhlasu a České tiskové agentuře, kteří chtějí dělat svoji práci podle profesních i morálních pravidel, a nikoliv podle diktátu mocných,“ uzavřel Neumann svoji snahu relativizovat závěry moderátora Xavera Veselého o jeho organizaci.

Snahy o „zkrocení“ České televize

Reakce Ondřeje Neumanna, ředitele Ústavu nezávislé žurnalistiky, který vytvořil portál Hlídací pes, přišla deset dní poté, co Luboš Xaver Veselý zveřejnil své video (4. října), na které Neumann ve svém textu útočí. Co asi řediteli „ústavu“ sídlícího v chatové oblasti tak dlouho trvalo?

Na to, že existují lidé, kteří se snaží o „zkrocení“ České televize, Neumann ve svém textu upozorňoval opakovaně. Nicméně, jak ukázal Luboš Xaver Veselý, když publikoval rozhovor s redaktorkou České televize, ale i jak ukázalo nedávné parlamentní slyšení, jehož se účastnil ředitel České televize Petr Dvořák, které poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna označil za „šokující“, Česká televize se díky (ne)kompetentnosti jejího vedení a profesionální úrovni jejích pracovníků v dohledné době zničí sama.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.