Ghetta se šíří Českem. Ministryně varuje před katastrofou

Bude se opakovat vypjatá situace ze Šluknovského výběžku po celé republice? Nebo snad dojde k drsnějším explozím sociálního hněvu? Náběh na to je. Roste počet romských ghett. A to po celé zemi. Podle zprávy v nich žije skoro polovina všech českých Romů. Situace je ostrá a nejde ji přehlížet. Na to upozorňuje dokonce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

V pondělí dostala vláda na stůl Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018. A ta není moc optimistická. Alespoň podle toho, co proniklo do médií. V Česku existovalo loni přes 830 chudinských domů, ulic a čtvrtí. V těchto ghettech žilo přes 127 tisíc lidí. Uvádí to zmíněná zpráva.

Je to moc nebo málo? Posuďte sami. Podle analýz, které si před lety nechalo vypracovat ministerstvo práce, bylo v roce 2006 v Česku kolem 300 chudinských domů, ulic či čtvrtí s asi 80 tisíci obyvateli. O deset let později už bylo ghett přes 600 a žilo v nich až 115 tisíc lidí. Za vyloučenou lokalitu analytici považovali místo, kde žilo aspoň 20 lidí v tísni. Byli odkázáni na dávky a byli bez práce, měli dluhy, nízké vzdělání či jiné problémy.

Zpráva uvádí, že v roce 2017 žilo v Česku podle odhadů 240 300 Romů. Zhruba polovina z nich se dostala do vyloučení. Autoři ve zprávě píšou, že soužití Romů a ostatních „není ideální ani bezproblémové“ a v minulém roce se nezlepšilo. Ale to není nic nového.

Nic nového není ani ve vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Ta v září navštívila Ústí nad Labem a byla šokována. „My jsme krátce před tím, než tam začnou občanské nepokoje. Ty věci před deseti lety v Ústeckém kraji, to nebyla anomálie. A nedej Bože, kdyby se zhoršila hospodářská situace. Troufám si říci, že to je časovaná bomba,“ prohlásila Maláčová.

Občanské nepokoje a časovaná bomba. To jsou prosím slova sociálnědemokratické ministryně. To není názor „dezinformátora“ nebo pravicového radikála. A to znamená, že situace je vážná, možná už na hraně.

Stačí málo, doslova jen malé sociální pnutí nebo ekonomické škobrtnutí českého hospodářství. Anebo slibované zpřísnění vydávání dávek hůř přizpůsobivé menšině. A konflikt, který naznačuje paní ministryně, je na střeše.

O situaci s ghetty v České republice a časované bombě Sputnik hovořil s politickým a marketingovým expertem Robertem Vašíčkem, který je také zastupitelem Prahy 11. Tato pražská část má také svou problémovou lokalitu.

„Ghettoizace je rostoucí prostorová koncentrace chudého obyvatelstva v určité oblasti, která vede k vytvoření specifického sociálního prostředí, které postrádá instituce, sociální role, vzory a hodnoty potřebné k úspěchu ve společnosti. Z definice jasně vyplývá, co se našemu státu povedlo. Od roku 1989 se nepostaral o chudé, naopak prohlubuje sociální nerovnost. Postarat se o chudé není dát jim sociální dávky, bydlení zadarmo a všemožně je v jejich chudobě podporovat až do odvyknutí veškerých pracovních návyků. Postarat se o chudé je zajistit jim práci, vytvářet státní sektor zaměstnanosti pro tyto chudé při stavbě veřejných statků a jejich ochraně a péči o ně.

Vzrůst počtu ghett svědčí o systematickém uvrhování obyvatel České republiky do chudoby. Je to vizitka všech dosavadních vlád a podezřívám je z toho, že se jedná o záměr, nikoli nechtěné dítě. Protože chudoba je dobrý artikl u voleb, dobře se jim prodávají sociální dávky a bezplatné dárečky," říká politik.

Za příklad dává svou domovskou městkou část Prahy 11, kde je zastupitelem.

„Máme u nás romskou komunitu, která je příkladně integrována. Je to díky dobré práci radnice i nás členů Sociální a zdravotní komise na Praze 11. Lidem v jejich situaci pomáháme, máme sociální byty. Naopak já osobně bojuji proti vzniku ghetta v objektech Sandra, Opatov a Zahrady Opatov, kde mělo dojít k sestěhování sociálně slabých. Pokud je koncentrujeme na jedno místo, jejich problémy prohlubujeme. Sociálně slabí musejí být rozprostřeni mezi fungujícími občany tak, aby tito jim pomáhali každodenním příkladem, navíc se sociálně slabí necítí vyděleni ze společnosti a přejímají návyky většinové společnosti,“ říká expert.

Nevypovídá počet ghett o stavu České republiky? Navenek je všechno v pořádku, ale při bližším pohledu bublají problémy.

„Přesně tak. Česká republika je nemocný stát. Místo každodenních sporů o Putina, Trumpa a podobných nesmyslů bychom se měli soustředit na úspěch naší země. V prvé řadě bychom podobně jako Američané ve válce o nezávislost měli vypráskat mezinárodní piráty zneužívající naše zákony, daňové prázdniny a měli bychom jim zrušit montovny fungující pro zahraniční dělníky, což je čím dál častější jev,“ míní pan Vašíček.

A existuje nějaké východisko, nějaká cesta ven ze situace? Politický expert si myslí, že ano.

„Řešením jsou nižší daně, merkantilismus a právní ochrana vlastních občanů. Nemůžete lidi trestat za finanční negramotnost a jednání takzvaných šmejdů. Zákony musíte psát podle lidí a ne proti lidem,“ říká zastupitel Prahy 11 Robert Vašíček.

