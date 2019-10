Odplata Bruselu nebo zlomyslnost vlády? Tato novela povede ke zdražení

Máte rádi uheráček v akci? Anebo tuzemák? Tak si brzy budete muset nechat zajít chuť. Vláda chystá novelu zákona, která má podstatně omezit a možná i vůbec zatrhnout provádění slevových akcí v obchodech. S novými pravidly má přijít i zdražení.

O co tu běží? Chystaná novela ministerstva zemědělství bude zakazovat velkým obchodním řetězcům pořádat slevové akce na vybrané zboží. Ne všem, ale těm opravdu velkým. Týkala by se obchodníků s tržbami nad 5 miliard korun, to znamená 8 zahraničních obchodních řetězců, jako jsou třeba Kaufland, Lidl, Albert, Tesco nebo prodejny COOP.

Vypadá to, že si vláda došlápla na zahraniční kapitál? Tak brzděte své nadšení. Podle nejnovějších statistických zkoumání Češi nakoupili 56 % rychloobrátkového zboží za zlevněnou, respektive akční cenu. Takže si to možná ani neuvědomujete, anebo spíš ano, ale hodně z nás nakupuje záměrně zboží v akci. Dokud má ještě tu možnost.

Protože poté, až novelou upravené změny vstoupí v platnost, a to má být v roce 2021, bude fungovat následující konstrukce: v případě prodejních akcí nově bude muset být mezi odběratelem a dodavatelem sepsána smlouva přesně obsahující kupní cenu, množství potravin a dobu jejich trvání akce. A proč by si měly řetězce komplikovat život? Jednodušší je slevové akce úplně zrušit.

Na to upozorňuje, a teď pozor, dokonce bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a dnes prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. „Lidé začnou mít problém s penězi. Ve chvíli, kdy to pro ně bude nejhorší, tak by se jim zdražily potraviny? To je přece politická sebevražda,“ řekl Prouza pro České noviny.

„Běžné, regálové ceny potravin mimo slevu patří k nejvyšším v Evropě,“ upozornil na zvláštní situaci v Česku Miroslav Koberna z Potravinářské komory ČR pro Deník. Podle něj na tom vzhledem k vysokým maržím vydělávají právě řetězce.

Co za tím stojí? Novela zákona navazuje na evropskou směrnici, která mimo jiné definuje zakázané takzvané černé a šedé praktiky. To zní hezky, ale pravda je tak trochu jinde. Pravdou je, že může jít o následek českého odporu proti dvojí kvalitě potravin.

Zákaz této praktiky se nepodařilo Babišově vládě prosadit do evropské legislativy. A teď je otázkou, jestli novela je nešikovný pokus české vlády utnout tipec velkým obchodním řetězcům, nebo to je pomsta Bruselu za rebelii proti dvojí kvalitě potravin, které nám cpou ze západu. Ať je pravdou to nebo to, tak výsledek bude stejný: český spotřebitel bude bit. Zboží v supermarketech bude dražší, ale stejné kvality. Anebo nekvality, jak chcete.

O situaci s novelou odporující zájmu nejméně 50ti procent spotřebitelů Sputnik hovořil s Janem Hrnčířem, poslancem za SPD a místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru.

„Tato novela zásadně poškodí nízkopříjmové skupiny obyvatel, důchodce, samoživitelky a další. Tento návrh nepochybně povede ke zdražení potravin. Vnímám to jako trest z Bruselu za to, že jsme si dovolili kritizovat dvojí kvalitu potravin. Servilní probruselská vláda ANO a ČSSD vše ochotně schválí, i za cenu poškození vlastních obyvatel,“ nešetří kritikou vlivný poslanec.

O dopadech novely byla informována veřejnost. Je ještě šance, že by ji vláda stornovala nebo neprošla Poslaneckou sněmovnou? Pan Hrnčíř si to nemyslí. „V tuto chvíli těžko říct, ale spíš projde,“ říká politik.

Vyvstává tím pádem klíčová otázka: co tedy lidi čeká? Důchodci a lidé s nízkými příjmy by si měli zvyknout, že „nebude líp“, ale dráž?

„Vzhledem k tomu, že současná vláda skokově zvyšuje spotřební daně a další poplatky. Zavádí nové daně, tak bude nepochybně dráž,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.