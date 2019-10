Česko zaspalo, tvrdí premiér Babiš. Ale co se stane, až se jednou probudí?

„Česko zaspalo v budování rychlých internetových síti.” „Česko zaspalo. Měli jsme začít stavět zeleně už před 15 lety.“ „Česko zaspalo v digitalizaci geografických dat.” Mnohé varianty nadpisů na internetu na téma „Česko zaspalo“ nedávno doplnil premiér Andrej Babiš, když oznámil, že „Česko zaspalo ve zbrojení dobu a stav vojenské techniky není dobrý“. Uvedl také, že ČR „musí začít masivně zbrojit a nabírat nové vojáky“. Premiér názor vyslovil v souvislosti 100. výročím Generálního štábu Armády České republiky. Ale co měl Andrej Babiš konkrétně na mysli?

„Premiér Babiš opravdu popsal skutečný stav těch několika jednotek, které zcela nepatřičně nesou název Armáda České republiky,“ vyjádřil svůj názor v rozhovoru pro Sputnik vojenský expert, velitel spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, pplk. Ivan Kratochvíl.

Kratochvíl: Armáda České republiky by měla být ozbrojenou složkou státu, která je schopna bránit celistvost a nedotknutelnost České republiky. To těch pár vojáků ve zbrani při veškeré úctě k jejich umění a profesionalitě není. Třicet let se armáda zanedbávala a tento deficit je opravdu značný. Řekl jsem „zanedbávala“, ale myslím si, že příhodnější slovo by bylo „byla rozkrádána“. Finančních prostředků se jednak vynakládalo méně, než bylo třeba, jednak se vynakládaly neefektivně, kdy se modernizovaly základny a útvary, které se následně zrušily a také ceny někdy byly opravdu „speciální“. Těch 30 tisíc v tomto okamžiku použitelných vojáků je pro obranu území republiky opravdu směšně málo. Vždyť před rokem 1989 jsme měli ve zbrani přes 150 000 vojáků, 100 000 pohraničníků a na obranu strategicky důležitých průmyslových objektů desetitisíce příslušníků Lidových milicí. Reálně k zabezpečení účinné obrany území ČR bychom se potřebovali dostat početně někam k 100 000 ozbrojených mužů. Tedy moderně vyzbrojených a tvrdě vycvičených vojáků, pohraničníků a domobranců.

Při návštěvě Prahy velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Curtis Scaparrotti ocenil české vedení za odhodlání přezbrojit armádu a splnit závazek vůči alianci.

Ano, pan generál vysoce ocenil úsilí Generálního štábu a Ministerstva obrany nakoupit americké vrtulníky a tím podpořit americký zbrojní průmysl. Ne nadarmo se tento konglomerát nazývá vojensko-průmyslový komplex. Ve vedení zbrojovek pak páni generálové obvykle také svoji kariéru končí. Já být na místě pana generála, tak naše vojáky pochválím také.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata říkal, že nepochybuje o tom, že závazek dosáhnout dvouprocentního podílu výdajů na obranu z HDP Česko v roce 2024 splní. Pokud tato slova přeložíme do čísel, nakolik by se měly české vojenské výdaje zvýšit?

V současné době se výdaje do armády pohybují kolem 1,4 % HDP. Armáda, pokud by se měla opět stát armádou, tak v současnosti ta dvě procenta opravdu potřebuje. Otázkou je, kam tyto peníze potečou a jak efektivně s nimi bude nakládáno.

Kolik si takový stát jako Česká republika s jeho ekonomickou silou a ochotou vydávat zdroje na armádu může dovolit živit profesionálních vojáku? Kolik vojáku podle vás má mít AČR?

Nemůžu říct přesné číslo, ale jsem přesvědčen, že Česká republika nepotřebuje jenom profesionální vojáky. Česká republika potřebuje především dobře vycvičené a ke své obraně odhodlané obránce, tedy záložáky a domobrance. Profesionální voják v opravdu obranné strategické koncepci státu má význam především jako obsluha složitých sofistikovaných zbrojních systémů. Bohužel v dnešním pojetí je profesionální voják spíše žoldákem – čekatelem na kontrakt v zájmu mocenských ambicí USA.

„Stálá armáda státu naší velikosti nemůže být určena k obraně proti vojenské moci podstatně větších zemí nebo dokonce k projekci moci navenek,“ píšou armadninoviny.cz. Jestli zdvojnásobíme její poměrnou velikost a bude nám polykat v míru dvojnásobek zdrojů, ani tak se nebude moci významně postavit profesionálním armádám velkých zemí. Otázka: Na jakou válku a s kým se má Armáda ČR připravit?

Armáda ČR se má v první řadě připravovat na obranu své země. Tak to má i určeno v základních právních dokumentech našeho státu. Vámi uváděný článek není nic jiného než propagandistický blábol na obhajobu současné pozice našich útvarů, kdy plní pomocné role při naplňování hegemonistických cílů amerických elit a svou z vojenského hlediska naprosto zbytečnou přítomností pouze legalizují jejich imperiální výpady na mezinárodně politickém kolbišti. Tomu nasvědčuje i jejich podřízení cizím, zahraničním velitelským strukturám. Víte, velikost profesionální armády účastnící se zahájení konfliktu při napadení své země jakýmkoliv nepřítelem je důležitá, ale mnohem důležitější je připravenost a odhodlání obyvatelstva bránit svoji vlast. Dodnes si pamatuji základní poučku z Řízení obrany státu. „Profesionální armády válečné konflikty obvykle zahajují. Ale o výsledku střetu rozhodují záložáci.“

Vedení státu neustále připomíná, že členství v NATO je závazek a aliance čelí novým a novým výzvám. Minulý rok prezident USA Trump hovořil o potřebě odvést 4 % HDP ze státní pokladny do NATO. Nejsou tyto ambice NATO pro český rozpočet příliš velké?

Věřím, že by se úředníkům v NATO líbilo, kdyby členské státy zvýšily výdaje na obranu na 4 %. Pro náš státní rozpočet a nejen pro něj by to ale bylo sebevražedné rozhodnutí. I prezident Trump si to posléze uvědomil a dál již, pokud vím, o tom nemluvil.

Mohl byste zhodnotit přezbrojení české armády, která podle nejnovějších informací mimo jiné dostane prapor dronů, a ruské armády, k čemu také dochází dnes? Nebo to vůbec nejde porovnávat?

Máte pravdu, to se opravdu nedá porovnat. Ruská armáda se postupně modernizuje již desetiletí. Vychází z jednoznačné obranné doktríny a klade proto důraz na obranné, teritoriální prostředky a zbraňové systémy. To je raketové vojsko pozemních sil, protiletadlové raketové vojsko a raketové útvary pobřežní obrany, hlavňové dělostřelectvo, loďstvo obrany blízkých přístupů. Vysoké počty výsadkových útvarů vyplývají z nemožnosti pokrytí hranic pravidelnými útvary. To se týká především severní hranice a jižní hranice Sibiře. Naše vojsko není koncipováno jako obranné, ale jako součást expedičních sborů dominantních členů NATO, především US Army. Proto je důležité klást důraz na vyzbrojení americkou technikou, což výrazně zjednoduší logistiku našich mediálních hvězd v uniformě v rámci amerických operací, ale hlavně zabezpečení jednotek a útvarů US Army na našem území. Ke splnění úkolu plného zabezpečení těchto útvarů na našem území je také směřována většina investic vojenského rozpočtu vlády premiéra Babiše. Co se týče dronů, je to progresivně nová technika, která má perspektivně velké využití ve vojenství. Ovšem jedná se o další „podpůrný“ prostředek pozemních sil. Není to samospasitelné řešení, které by nahradilo vojáka na bojišti. To v žádném případě. Použití dronů ale může při rovnováze sil přinést úspěch. Stejně jako ženijní příprava terénu, použití chemických a biologických zbraní, prostředků radioelektronického boje, ideologická diverze a další a další.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.