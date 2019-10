Vyvadil: Česká republika hlavním evropským iniciátorem sankcí proti Turecku? To ne!

„Musím to vzít trochu ze široka,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti ČR (2005-2006) a nyní soudce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR Jiří Vyvadil.

Vyvadil: Premiér Babiš, který zastupoval prezidenta republiky na podzimním Valném shromáždění, ve svém projevu jednoznačně přivítal iniciativu prezidenta Erdogana na vybudování třicetikilometrového bezpečnostního pásma podél turecko–syrských hranic, do kterého by v perspektivě bylo přemístěno milión až dva milióny syrských uprchlíků. Pokládal to za velmi dobrý nápad a dokonce ho mrzelo, že se k němu nikdo nepřidal.

Faktický problém je v tom, že zejména počáteční fáze invaze Turecka na syrské území byla poměrně brutální a v Česku, ale stejně jako v celé Evropě, narazila na velký odpor, protože Kurdové jsou pokládáni za přední bojovníky proti Islámskému státu*. V úterý byla tato otázka projednávána v Poslanecké sněmovně a v závěrečném usnesení bylo mimo jiné konstatováno, že turecká invaze na území Sýrie představuje porušení mezinárodního práva.

Na závěr Poslanecká sněmovna vyzvala předsedu vlády Andreje Babiše, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady požadoval, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracovat návrh ekonomicko-politických opatření, jejichž cílem by bylo donutit Turecko k zastavení vojenských operací. Jinými slovy premiér by měl v Evropské radě dojednat schválení tohoto bodu, který byl závazný pro Evropskou komisi. A bylo by na Evropské komisi, aby vybrala ty nejvhodnější opatření.

Osobně se domnívám, že s podobným námětem přijdou i jiní premiéři, takže může být na Radě schválen jakýsi souhrnný materiál. Jediná země, pokud vím, která jednoznačně plán prezidenta Erdogana schvaluje, je Maďarsko. A neumím posoudit, zda bude či nebude návrh blokovat.

Měla by být Česká republika hlavním evropským iniciátorem sankcí proti Turecku? Koneckonců, Turci si pamatují všechno…

To si nemyslím. Ono se konec konců ukazuje, že se situace vyvíjí, byla uzavřena na základě iniciativy Ruska dohoda mezi Kurdy a Asadovou vládou o vojenské koordinaci a zatím se ukazuje, že vlastně velmi dobře funguje, ruské policejní síly vyplňují prostor po odešlých Američanech a situace je až dokonale organizovaná . Pokud Turecko přibrzdí, je možné, že se napětí sníží.

Jak určitě víte, Rada bezpečnosti OSN se neshodla na společném prohlášení k turecké operaci na severu Sýrie. Prohlášení vetovaly Rusko s USA.

Šlo o návrh Francie, Velké Británie, Německa a Polska, kteréžto země požadovaly zastavení turecké operace na území Sýrie jakožto akt agrese. Postoj Ruska, které vetovalo návrh, byl logický. Rusko totiž oprávněně požaduje, aby Sýrii opustila všechna cizí vojska, která nemají souhlas Asadovy vlády, tedy nejen Turecka, ale i USA, Francie či Velké Británie. V jistém smyslu byl tedy návrh evropských zemí NATO, které jsou samy na území Sýrie nelegálně, krajně pokrytecký. Bylo správné, že s takovým návrhem souhlasit nemohlo.

Proč Putin téměř vždy podporuje Erdogana?

To je nepřesně položená otázka… Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že na Blízkém východě v zájmu rozumného uspořádání, tak aby Rusko bylo co nejvíce užitečné, v žádném případě nebude podporovat zájmy jedné země, jednoho subjektu, proti druhé či druhému. A zcela zjevně je tato metoda velmi zdařilá. I proto je schopen jednat s každým a také má důvěru každého. Skvělé! Vladimir Putin se ukázal jako rozhodující světový hráč v oblasti. Na telefonu má Erdogana, Asada, dokonale spolupracují Generální štáby Ruska i USA. Je to doslova koncert. Když si uvědomíme, jak to dopadalo v Iráku, Libyi a zpočátku i při angažování USA v Sýrii, vidíme jaký je to zásadní rozdíl. Vladimir Putin postoupil na špici světového vojensko-diplomatického řešení problémů.

Podle nejnovějších informací plánuje Erdogan v říjnu projednat operaci proti radikálním Kurdům v Sýrii v Rusku. Co vy na to?

To je velmi rozumné. Jsem přesvědčen, že je zapotřebí do konce října maximálně hledat cesty ke konstruktivním řešením. Nezapomínejme, že zvláštní vyslanec OSN Geir Pedersen uvedl, že 30. října svolá 150 Syřanů k 1. zasedání syrské ústavní komise, aby vznikla důvěryhodná, vyvážená a inkluzívní ústava. Připomínám, že na vytvoření komise a jejím vzniku mělo Rusko rozhodující podíl a byla výsledkem mnohaměsíčního astanského procesu… Proto by bylo dobré, aby se do té doby situace ještě více stabilizovala a vyjasnila.

* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

