Premiér si posvítil na NATO. Nebylo by lepší odtud odejít?

Trojúhelník NATO, Babiš a Turecko

Velká Británie přijela do Bruselu s brexitem, Česko s reformou NATO. Ve zkrácené podobě by se tak daly popsat hlavní výzvy, které stojí před Evropskou unií. A pokud ta první EU opravdu trápí a je vidět hlemýždí snaha ji řešit, tak o reformě Severoatlantické aliance kvůli Praze nikdo neslyšel. Ale premiér Babiš o ni stojí. A měla by i spojená Evropa?

O co jde? Proč by Česko zrovna mělo chtít reformovat NATO? A proč právě teď? To je nápad předsedy vlády Andreje Babiše, který se v poslední době s vervou pustil do řešení nejdřív české, a pak i evropské bezpečnosti. Furt by to chtěl ale řídit jako firmu.

Ta druhá záležitost je pikantnější, proto se jí budeme věnovat podrobně. Před pár dny, během oslav stého výročí založení generálního štábu, Andrej Babiš vyčetl velení Armády České republiky, že nevyslalo naše vojáky, aby kontrolovali problematické turecké tažení v Sýrii.

„Proč jsme naše vojáky neposlali do té oblasti? Kdybyste tam byli, nemuseli by tam teď umírat lidé,“ uhodil Babiš na generály.

Dokážete si to představit, drazí čtenáři? Čeští vojáci brání Kurdy. Míří na turecké vojáky samopaly a z oblaku prachu se vynořují pandury. A v dálce duní houfnice Dana. To by bylo něco. A vůbec by byl gól, kdyby kvůli nějakému omylu, náhodnému výstřelu nebo nepřesnému bombardování, začala česko-turecká válka.

Ale když to nevyšlo na syrské zemi, tak chce Babiš rozpoutat ofenzívu v organizaci, která údajně má bránit bezpečnost euro-atlantického regionu. Ano, jde o Severoatlantickou alianci. Opět jde v jádru o dobrou věc, ale ty ambice jsou příliš vysoké.

Jak informoval deník Hospodářské noviny, premiér Babiš navrhuje, že by měly země Severoatlantické aliance, které jsou zároveň v Evropské unii, uzavřít uvnitř NATO novou smlouvu o vzájemné obraně. S tímto nápadem přijel na summit Evropské unie do Bruselu.

Co k takovému nápadu Babiše vede? Je to údajně reakce na tureckou invazi do Sýrie. Nová obranná smlouva by měla být lepší NATO v Severoatlantické alianci. Nebo dvoupodlažní NATO. V prvním patře by žili špatní členové, kteří občas páchají alotria - třeba jen tak útočí na sousední státy. A nahoře by žili ti správňáci. Ti, kteří vyjadřují nespokojenost s útoky, tváří se výhružně, ale jinak ochotně poslouchají USA a Brusel.

Snaha zefektivnit obranu Evropy je pochvalná. O tom žádná. Ale proč přišla zrovna teď? Takové výzvy měly smysl před lety, když Evropa čelila nejsilnějším vlnám uprchlické invaze. A možná i proto na Babišův návrh ostatní členové Evropské unie budou reagovat vlažně.

Nevyrovnaná situace s evropskou bezpečností

„Názor hnutí SPD na dnešní situaci je jasný a prezentoval ho veřejně předseda hnutí Tomio Okamura. Považujeme za nemožné, aby po agresi Turecka na území Sýrie byla Česká republika v jednom vojenském paktu s Tureckem. Buď agresor Turecko odejde z NATO anebo by měla odejít Česká republika. To je potřebný krok. Jinak jde o prázdná gesta. Zásadní nebezpečí z faktu turecké invaze je jasné. NATO ztrácí kredit záruk ochrany demokracie. Musíme se začít více starat sami o svou bezpečnost,“ říká známý politik.

O Babišově reformě evropské bezpečnosti Sputnik hovořil s, poslancem strany Svoboda a přímá demokracie a místopředsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

„Pan premiér Babiš nic nezmůže a na fungování NATO nic nezmění. Vliv České republiky na NATO je malý. Jsme doplněk cizích zájmů,“ myslí si pan Kohoutek.

A co nápad českého předsedy vlády? Má vůbec Babiš sílu a argumenty přesvědčit evropské partnery, aby se NATO změnilo? Poslanec pochybuje, že český premiér něco zmůže. Náš vliv je v Severoatlantické alianci minimální.

Ale nevidí sama Severoatlantická aliance, že situace s evropskou bezpečností je nevyrovnaná? S tím by se mělo něco dělat? Postoj českého politika je realisticky zdrcující.

„Severoatlantická aliance neřeší a řešit nebude skutečné hrozby pro evropské národy, zvláště hrozby, které jsou součástí politiky Evropské unie. Migrace je podporována EU, takže proč by mělo zasahovat NATO? Unijní elity nevnímají migraci jako ohrožení. Ohrožením je pouze nespokojenost lidí s migrační politikou EU. Tak se zastírá a klame veřejnost,“ říká poslanec za SPD Jiří Kohoutek.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.