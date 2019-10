Rusko vloží až 8 miliard korun do českého letounu L-610

Otázka: Má cenu vkládat tak gigantické částky do projektu, který, jak bylo informováno, byl vypracován na konci 80. let a podle všeho morálně a technicky již zastaral?

„Zastaral či nezastaral? No, vy přece musíte chápat, že oni jen tak nevezmou hotový projekt z poličky a nepustí ho do sériové výroby. Předpokládá se, že budou využity konstrukční a technická řešení tohoto letounu a na jejich základě v koordinaci s Českem a Kazachstánem bude vyvinuta moderní konstrukce letounu odpovídající mezinárodním pravidlům a normám letové přípustnosti. Jeho sériová výroba je plánována na rok 2023,“ vysvětlil situaci letecký expert, hlavní redaktor časopisu Vzlet (Vzljot) Andrej Fomin.

Proč je dobré vrátit se k modelu L-610, vždyť v Jekatěrinburgu je již nyní vytvořena sériová výroba letounů podobné české série L-410?

Fomin: Ano, máte pravdu. Je to taková divná konfigurace. Sama společnost Aircraft Industries – nové jméno společnosti Let Kunovice, patří na 100 % ruské straně, společnosti UGMK. Takže, firma funguje v Česku, vlastníka má ale ruského. A to znamená, že on má intelektuální práva na vývoj projektů. Když společnost získala pozitivní zkušenost s licenční výrobou, nyní v Rusku lokalizovanou výrobou L-410, rozhodli se, řekněme, úspěch zopakovat. To znamená vyvinout letoun o trochu větší, který naše místní regionální aerolinky velmi potřebují. Do L-610 se vejde dvakrát tolik ve srovnání s tím strojem, který vyrábí dnes v Jekatěrinburgu. Park těchto letadel, které se používají na místních liniích, téměř úplně zastaral, jejich počet klesá a ruský letecký průmysl takové letouny nevyrábí. A známá západní turbovrtulová letadla Bombardier a modely ATR-42 a ATR-72 se stala s ohledem na nový valutový kurz velmi drahá. Pokud dřív letoun stál, řekněme 20 milionů euro, tak nyní je to dvakrát tolik. Takže na trhu je volné místo. L-610 je univerzální dvoumotorový letoun pro regionální aerolinie, který vyvinul český podnik Let Kunovice. Je určen pro používání z nepřipravených travnatých, hliněných a zasněžených drah, také na letištích s krátkými vzletovými a přistávacími drahami. Je určen pro 40 pasažérů, jeho dolet činí 2,4 tisíce kilometrů při cestovní rychlosti 438 km/h. Tento stroj je možné používat na krajním severu, na Sibiři, i na Dálném východě. Existují trasy, kde z pohledu ekonomiky je výhodnější použít jednou letoun pro 40 lidí (L-610), než dvakrát letoun pro 19 (L-410). Ovšem celý ten projekt je drahý a je potřeba velmi, velmi dobře posčítat peníze. Pro zahájení výroby je nutné rozhodnutí vlády.

Jedná se o financování z ruského rozpočtu?

No, na 100% státní financování může spoléhat jen stěží komerční letadlo, společnost bude v každém případě utrácet své prostředky – kreditní peníze a prostředky získané od investorů.

L-410 se vyrábí na Uralském závodě civilního letectví (UZGA) od roku 2016. Ze začátku se jednalo o 35% lokalizaci výroby. Jak píše Kommersant, k roku 2021 dosáhne úroveň lokalizace 72 %. Je možné toto považovat za úspěšnou zkušenost se spoluprací?

Beze sporu! Až do nedávné doby přilétaly letouny L-410 z Česka do Ruska prakticky hotovými. V Rusku se jen dodělávaly některé věci ohledně customizace. To znamená, že se letouny přizpůsobovaly požadavkům zákazníka – vybavení se trochu měnilo a salon také. U nás nyní automobilovým transportem přivážejí z Česka agregáty a samotná montáž letounu probíhá v UZGA v Jekatěrinburgu – sestavují křídla s tělem letounu, montují podvozek, řídicí prvky, montují vybavení. Přičemž značná část vybavení je ruská. Objem lokalizace postupně roste. Nyní začaly zkoušky ruského motoru pro tento český letoun, aby bylo možné zaměnit motory General Electric, jimiž je letoun vybaven dnes. Motor VK-800S již prochází pozemní zkoušky. Na konci příštího roku by měl být podle plánu certifikován. Ruský motor výrazně zvýší procento lokalizace výroby tohoto českého letounu. To znamená, že peníze nebudou odcházet ze země.

Pro pasažéry je hlavní kvalita. Neztratí český letoun na spolehlivosti, pokud bude v budoucnosti prakticky celý vyráběn v Rusku?

Vzhledem k tomu, že kořeny tohoto motoru pocházejí od výrobce s mnohaletou zkušeností a reputací, mám na mysli jednoho z vedoucích ruských výrobců turbomotorů, společnost Klimov, která vyrábí motory i pro vrtulníky, i pro bojové letectvo, myslím si, že žádné problémy nebudou. Letoun na své spolehlivosti neztratí.

Tyto česko-ruské letouny – mohou počítat pouze s ruským trhem, nebo jsou potřeba i za hranicemi Ruska?

Závod v Kunovicích, pochopitelně, již dlouho dodává svoji produkci do třetích zemí, do Kazachstánu, do Afriky, Asie. A letouny naší výroby z Jekatěrinburgu přišly na trh teprve v minulém roce. Myslím, že si najdou své klienty za hranicemi. Letouny této značky se již více než půl století používají na linkách, v mnohých zemích světa si vysloužily svoji popularitu a autoritu.

Ve své době byla vytvořena modifikace L-420, kterou certifikovala americká FAA, což hovoří o mnohém. Nynější model je certifikován evropskou agenturou EASA. Z ruských osobních dopravních letounů se tím může chlubit pouze SSJ 100.

