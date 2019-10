Cizí „vysílačka“ i opevněný starobinec, brzy obytná čtvrť s trochu záhadným názvem Hagibor

Také stanice je obehnána vysokým plotem, zátarasy, kamerovými systémy a bdělou ochrankou. Byli jsme, viděli, … nic se nezměnilo. Chybí jen vodní příkopy.

Židovská obec v Praze zřídila, podle zdroje citovaného zdroje, Domov sociální péče , který má v názvu rovněž slovo Hagibor. Na tom by nebylo až tak nic divného. Hagibor je místo v Praze, blízko stanice metra Želivského, kde dříve existovala židovská komunita. Na daném místě je dnes také budova Rádio Svobodná Evropa; pokud se projdete kolem, narazíte u chodníku na velký nápis SVOBODA. Námi citovaný článek si už tenkrát všiml, že obě budovy jsou pečlivě střeženy způsobem, který na „svobodu“ moc nepoukazuje.

Svobodná Evropa vysílá zpoza plotu…

Na místě Hagiboru byl za války koncentrační tábor , který neplnil sice exterminační funkci, ale lágr to každopádně byl. Proto ty dnešní ploty, dráty, kamery, ochranka působí rozhodně „divně“ a nejednoznačně. Tento článek vzniká na základě dojmu, který reportér Sputniku nabyl, když se procházel po vestibulech pražského metra, kde se objevily plakáty, lákající budoucí rezidenty do stavícího se sídliště, které rovněž ponese název Hagibor.

Hagibor koncentroval Židy, nyní důchodce, brzy i běžné obyvatele vznikajícího sídliště…

První reakce člověka z generace autora tohoto článku, je mimovolná asociace s koncentračním táborem v Sobiboru v Polsku. Chtěli jsme se na názor zeptat v pražské židovské obci, ale Židé mají před svátkem a poměrně tvrdě nám dali najevo, že když dnes nepochodila ani ČT, co máme čekat teprve my. Chtěli jsme vědět, zda název pro sídliště Hagibor je šťastný, a to vzhledem k historickým konotacím, vzhledem k podivnému „opevnění“ kolem „pečovateláku“ či radiostanice. Samotný název Hagibor bez dalších konotací by byl bezproblémový. Ale vnímá to tak skutečně každý?

Vyvolává Hagibor asociace se Sobiborem?

Abychom si přisadili trochu ze spekulativního soudku – Poláci na oslavu výročí osvobození koncentračního tábora Sobibor nepozvali ruskou delegaci. Tu měli pozvat proto, protože SSSR osvobodil tento koncentrační tábor. Místo toho v letech právě minulých polský parlament odsouhlasil demontáž všech památníků Rudé armády v Polsku. Dokonce se oficiálně nemá v dnešním Polsku ani moc nastolovat historická reminiscence na koncentráky, které nacisté na území Polska zřizovali. Bylo by vůbec nejlepší, dle takto rýsující se logiky, aby i samo slovo Sobibor již více asociací s koncentrákem patrně nevyvolávalo. Možná proto i v Praze vyroste moderní sídliště Hagibor, aby se trochu naředily „závadné“ vzpomínky…

Názor Židovské obce v Praze dnes pečlivě střežen byl…

Nezapomeňme, že i v pražském Hagiboru byl lágr. Když si to člověk uvědomí, že by měl bydlet na sídlišti, vyrůstajícím na stejnojmenném území, kde se děly jisté nepříznivé věci, pověrčivé povahy by mohly mít problém s „duchy“. Je dost možná, že nazvat sídliště Hagibor je i určitým záměrem, jak v moderní historii trochu pozměnit prožívání některých pojmů, možná jde o snahu vtisknout jim moderní sémantiku, nezatíženou historickým balastem. Je to nicméně v přímé opozici vůči situaci, kdy socha Koněva, místo, aby byla zbavena historického balastu a bylo na ni pohlíženo jako prostě na artefakt historie, tato socha získává nově značně silný politizující impulz a politicko-historické zabarvení. Také si ale uvědomujeme, že nazvat sídliště Hagibor, může být jev zcela „náhodný“. Ale člověku to zkrátka nedá.

Starší ročníky by si však mohly dát do souvislosti sídliště, koncentraci lidí, dráty obehnanou vysílačku, někdejší německý lágr v Hagiboru… Necháme na vás, zda nám dáte vědět, zda je námi ozvučená logika spíše vyšponovaným konstruktem, anebo to třeba vidíte podobně.

Závěrem: Vzpomeňme, kolik kontroverzí v Letech vyvolalo, když tam vznikl prasečák (vepřín) na místě, kde byl lágr. Sídliště Hagibor není to samé, ale člověk se neubrání určitému pocitu. Co o tom soudíte?

