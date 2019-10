Srbský prezident: Koupili jsme ruské zbraně, které mi Putin poradil během Přehlídky vítězství

„Už jsem dostal od ruského prezidenta Putina pozvání na 9. května. Je to pro mě velká čest. Je to něco, co očekáváte, koukáte na to v televizi a jednou to pak probíhá i s vámi. Když jsem sledoval přehlídku s prezidentem Putinem (v roce 2018 – red.), stihli jsme i vybrat zbraně pro Srbsko. Prezident Putin mi poradil,“ prohlásil Vučič v rozhovoru pro Sputnik.

Sputnik: Jsou to Panciry?

Vučič: Já bych o těch věcech nechtěl mluvit. Už jsme něco koupili. Je toho dost? Samozřejmě, že ne. Je to ale něco, co významně zvyšuje naši bojeschopnost. Na co jsem nejvíce hrdý, tak to je to, že ruský premiér Dmitrij Medveděv mi dvakrát řekl, že je hrdý na to, jak se vyvíjí srbská armáda. A to dnes ráno potvrdil Sergej Šojgu (ruský ministr obrany – red.) v rozhovoru s naším ministrem obrany Alexandarem Vulinem.

V souvislosti s dohodami o nákupu ruských zbraní je na Srbsko vyvíjen velký tlak. Píší, že Vučič nevyplní své slibi dané Západu. O co se přesně jedná?

Sedm let poslouchám, že jsem někomu slíbil nezávislé Kosovo. Já se zeptám: Řekněte mi jméno jednoho člověka, kterému jsem to slíbil? Jednoho člověka, dva nejsou potřeba. Tato otázka je adresována těm, kdo o tom hovoří. Sedm let poslouchám o mé údajné zradě.

Píší o vás, že vás, ale i opozici, kontroluje Rusko. Je to tak?

Na rozdíl od mnohých Srbsko provádí svoji politiku, nezávislou a suverénní. A jsem vděčný Rusku za to, že to respektuje. A jsem vděčný všem na světě, kdo to respektují. Možná, že existují ti, kdo si to nepřejí vidět, ale vláda v Srbsku byla zvolena občany. Občané nás zvolili, abychom se starali o zájmy naší země, a ne nějaké cizí. Vážíme si a milujeme Rusko, vážíme si a milujeme Francii, vážíme si a milujeme mnohé jiné země. My ale máme vlastní politiku a svoji budoucnost, tím se řídíme.

Ale jim bude překážet cokoli, co budeme dělat s Ruskem. Jim bude překážet náš viňjak (balkánská brandy – red.), který prodáváme, plyn, který nakupujeme… Možná jsme si všimli, že na posledním summitu Visegrádské čtyřky v Praze jsem před západními žurnalisty řekl: „Lidi, co ode mě chcete? Abychom nakupovali plyn dvakrát dráž, abychom si koupili naši loajalitu? Tak to nebude. Budeme nakupovat levný plyn (…) Vy jste mocní, můžete mě zítra vyměnit, ale abychom platili místo 1,5-2 dolarů 3 nebo dokonce 4, abychom tyto peníze vzali seniorům, snížili výplaty zdravotním sestrám, abyste nás potom pochválili, poplácali po rameni a řekli: „Vičiči, jsi frajer.“ Ne, tak o tom vůbec nepřemýšlím.

