Politik, který přispěl k ohrožení Evropy, vyznamenal Halíka. Pravdoláskáře ale naštval Nohavica

Co legitimizuje Halík?

To je vždycky randálu, když nějaká vážená česká osobnost dostane od „nesprávného“ zahraničního politika metál. Pamatujete loni? Jarek Nohavica, Čechy milovaný písničkář, dostal od Vladimira Putina Puškinovu medaili. Bylo to ocenění jeho mezinárodního kulturního přínosu. Jenže se strhla bouře kritiky, která Nohavicovi měla vyznamenání znechutit.

Dokonce podle Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně „Nohavica převzetím Puškinovy ceny z rukou prezidenta Putina legitimizuje autoritářský režim, který likviduje své kritiky“. Až tak daleko to zašlo. To je úroveň.

Děkan FSS: Nohavica převzetím Puškinovy ceny z rukou prezidenta Putina legitimizuje autoritářský režim, který likviduje své kritiky. Je smutné sledovat, že pro své vlastní potěšení z lesku Kremlu je ochoten takto aktivně pomáhat agresivní politice namířené proti lidské svobodě. — Fakulta soc. studií (@MUNI_FSS) November 5, 2018

​A co se strhlo teď? Nic. A přesto by česká společnost měla důvod vyjádřit nevoli s oceněním, které dostal teolog Tomáš Halík. O co jde? Německý prezident Frank-Walter Steinmeier udělil českému katolickému knězi a teologovi Tomáši Halíkovi státní vyznamenání – Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Halík kříž obdržel v pondělí 21. října na německém velvyslanectví v Praze. Medaile mu byla udělena za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími.

Sám Halík k tomu uvedl, že německý prezident ocenil jeho činnost proti komunistickému režimu před sametovou revolucí. A také prý to, že se podílel na mnohaletém dialogu mezi českými a německými křesťany. Jinými slovy, kněz Halík se zasadil o sblížení mezi Čechy a Němci. To, jak se k tomu stavíte, drazí čtenáři, necháme na vás.

Zlý Putin, dobrý Steinmeier?

Když se ale podíváme na Halíkův železný kříž, tak se také dá říct, že jde o politické vyznamenání. A dá se na něho najít podobné množství záporného, jako na Puškinově medaili pro Nohavicu. Tak třeba se podívejme na prezidenta SRN Frank-Waltera Steinmeiera.

Před zvolením do prezidentského úřadu vykonával funkci ministra zahraničí. Kritici mu nemohou zapomenout, že se zasloužil o převrat v Kyjevě, když nezajistil bezpečnost ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi. V únoru 2014 spolu s ministrem zahraničí Francie Laurentem Fabiusem a ministrem zahraničí Polska Radoslawem Sikorskim vnutili Janukovyčovi dohodu o normalizaci situace v Kyjevě, kterou majdan nedodržel a ukrajinský prezident musel prchnout. Steinmeier a jeho kolegové nezasáhli a události vedly nakonec k občanské válce na Donbasu.

To je první výtka. Ta druhá se týká migrační krize. V úřadu ministra zahraničí promeškal Steinmeier čas k aktivnímu vymezení se vůči uprchlické hrozbě. Ale byl to také právě Steinmeier, který aktivně prosazoval uprchlické kvóty. Dokonce před čtyřmi roky vyhrožoval, že nedodržení dohody o přerozdělení migrantů bude mít pro vzpurné státy EU právní následky.

Typická ukázka dvojího metru pravdoláskařů

Nevypadá to jako licoměrnost? Chvilkaři i dámy a pánové z pražské kavárny jsou spokojeni. Metál dostal jejich člověk. A co naplat, že pan Steinmeier má máslo na hlavě a přispěl k ohrožení Evropy. Z jeho rukou vyznamenání nevadí.

O železném kříži pro pana Halíka Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„To je typická ukázka dvojího metru tzv. pravdoláskařů. Jarek Nohavica má u mě rozhodně větší úctu. Hlupákům z médií navzdory,“ říká k situaci expert.

Pana Zachariáše jsme se také zeptali, jaký význam může mít vyznamenání pro kněze Halíka pro Českou republiku? Ten na tento způsob drsně glosuje. „Medaile pro Halíka od německého prezidenta má pro ČR stejný význam jako kecy pana Halíka. Tedy limitně se blížící nule. Vyznamenání jednoho sebestředného a povýšeného katolíka pro mě není žádným symbolem. Byť jeho ego asi zase o kus povyrostlo,“ míní.

A jak může česká společnost vnímat zahraniční vyznamenání? Podle experta záleží na úhlu pohledu a na tom, zda je vyznamenání uděleno za opravdu prospěšnou práci.

„Lze ho vnímat pozitivně, pokud vyznamenání odráží skutečné zásluhy a práci a není uděleno za ideologickou činnost. S těmi druhými jmenovanými se bohužel v poslední době roztrhl pytel,“ říká Filip Zachariáš.

