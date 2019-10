Pedagožka: Proč mládež volí Piráty? Protože se nevyzná v dějinách. Nechtěla bych se dožít opakování historie

Pražské jaro? Sametová revoluce? Pro mladé Čechy je to prý velká neznámá. Myslí si to jeden ze studentských vůdců. Expert Sputniku řekl, proč mládeži nevoní pravda a láska.

Norimberský tribunál pro komunisty, Západ nedoženeme ani za 40 let

Pamatujete na legendární scénku z pořadu Možná přijde i kouzelník? V jednom z porevolučních dílů zkoušel Jiří Lábus jako učitel dějepisu Oldřicha Kaisera v roli Karolíny Kaiserové. Pubertální děvče mělo odpovídat na otázky týkající se sametové revoluce. A padaly perly jako: studentská manifestace byla na Aljašce, studenti vyšli s heslem „Máme hole v ruce“, na Václavském náměstí promluvil lid, a tak dále. Zkrátka, 5 minut brilantního humoru.

Proč začínáme náš text právě vzpomínkou na komickou scénku o sametové revoluci? Protože jak se ukazuje, nebyl to humor, ale proroctví. Mladí mají o komunistické minulosti naší republiky, ale také o sametové revoluci, nízké povědomí. S takovým prohlášením se prezentoval jeden z tehdejších studentských vůdců Martin Mejstřík.

O co jde? Na stránkách Českých novin vyšel článek o tom, jak se daří bývalému spolupředsedovi Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol a politikovi na odpočinku Martinu Mejstříkovi. Ten si postěžoval, že třicet let po sametu to jde s Českou republikou z kopce.

Osobnost, která by mohla být výrazným prezidentským kandidátem, v nynější společnosti nevidí. Elity podle něho český národ pozbyl v důsledku nacistické a komunistické totality a mladé ještě nedorostly. Přál si pro komunisty norimberský tribunál. A Západ nedoženeme ani za 40 let. Takže jde o takový typický stesk havlovských elit. Nic nového.

Chvilkaři se nerovná 1989

Za pozornost ale stojí Mejstříkovo hodnocení, jak na tom je česká mládež se znalostí naší nepříliš vzdálené historie. Bývalý politik smutní a zná viníka. A koho? Odpověď asi málokoho překvapí. Je na povrchu.

„Děti jsou hodně vnímavé. Opravdu je to vtáhne. Je ale vidět, že rok 1939, 1948 nebo 1968 je pro ně asi tak vzdálený, jako bitva na Bílé hoře,“ řekl Mejstřík. Z dotazů, které dětem klade, je podle něho patrné, že výuka nejnovějších dějin ve školách vázne. „Je to s podivem, ale dětí, které o době komunismu něco vědí, je málo, jen jednotlivci. Školy ani rodiče se moc nevyznamenali,“ míní bývalý politik.

Chvilkaři se při čtení jeho slov určitě musí ošívat. Vždyť oni se pasují do nástupců sametových studentů. Chtějí po třiceti letech vrátit Česku pravdu a lásku. A teď se ukazuje, že situace je jiná. Mikuláš Minář je výjimka. Mezi vrstevníky je černou ovcí. Alespoň v případě znalostí nedávných dějin.

Dějiny se opakují?

Má sametový politik Martin Mejstřík pravdu ohledně dnešní mládeže? Je na tom z hlediska znalostí tak špatně? Na to se Sputnik zeptal Jany Volfové, pedagožky a předsedkyně strany Česká Suverenita.

„Bohužel je to dost pravda. Je jen málo učitelů, kteří jsou schopni a ochotni učit současné dějiny. Více je baví opravdová historie a hlavně se tam nemohou ‚spálit‘. Ani nevíte, kolik uvědomělých rodičů, co jsou přesvědčeni, že oni prostě mají pravdu, si dokáže na učitele stěžovat, když se pokouší dětem objektivně vysvětlit nedávné události. Takže to prostě vezmou letem světem a mají to za probrané. O to více si vážím těch, co těmhle náladám nepodlehli a skutečně učí celé dějiny,“ říká známá politička.

Vyplývá z toho, že hodnoty, které se hlásaly během sametové revoluce a za Havla, na které vzpomíná Mejstřík, zestárly? Proč o ně mládež nejeví zájem? Paní Volfová vidí problém jinak.

„Ty hodnoty samozřejmě nezestárly, jen nám dnes nastavuje tzv. pravda a láska silně pokřivené zrcadlo. Mluví o demokracii a přitom všem diktují svůj jediný správný názor. Tvrdí, že chtějí diskutovat a hned na začátku oponentovi nalepí nálepku tu xenofoba, tu rasisty, tu fašisty. Pokrucují pravdu podle toho, jak se jim hodí a když už nevědí, jak argumentovat, tak se nejdříve rozeřvou a pak zcenzurují vše, co jim nevoní. Jak pak mají mladí lidé věřit nějakým hodnotám, když ty tzv. morální vzory jim předvádějí takovouhle tragédii,“ míní pedagožka.

Je tu klíčová otázka. Je vůbec škoda, že se mladí nezajímají o komunismus, o pražské jaro nebo sametovou revoluci?

„Tak to samozřejmě škoda je. Protože kdyby se zajímali, pochopili by, že to, co dnes předvádějí například Piráti, které nejvíce volí, je komunismus v té nejvyšší formě. Že dnes jejich oblíbená strana předvádí všechno to, proti čemu jejich rodiče a prarodiče během pražského jara a v době sametové revoluce bojovali. Bohužel ta neznalost dějin často vede k jejich zopakování a toho bych se opravdu dožít nechtěla,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

