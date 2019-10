„V Rusku jsou ničeny památníky legionářů? Byl jsem na Uralu a tvrdím, že náš mainstream lže“

Rusko není ani Slovensko, ani Ukrajina

Podle dvoustranné česko-ruské mezivládní dohody jsou partneři povinni samostatně se starat o péči o zahraniční vojenské hroby a památky. Začátkem dubna 2019 se však vláda České republiky rozhodla, že tentokrát nebudou peníze převedeny do Ruska, ale budou rozděleny mezi Slovensko a Ukrajinu. Důvodem odmítnutí poskytnout finanční prostředky je prý negativní přístup ruských úřadů k uchování paměti padlých československých vojáků. Je to tak? Sputniku odpovídá vojenský expert Martin Koller.

„Podle mne je to udivující. Ukrajina a Slovensko nejsou Rusko a smlouva mezi naší republikou a Ruskem z roku 1993 se jich, předpokládám, netýká. Podle mého názoru je to jen další provokační akce k vyvolávání napětí s Ruskem, a to s cílem získat souhlas hloupější části obyvatel ČR s vojenskou agresí a jadernou válkou proti Rusku. To se v rozporu s předpoklady s vedením EU a NATO nestalo kolonií nadnárodních korporací,“ uvedl odborník.

Dále porovnal Rusko s Ukrajinou, která je podle něj v dlouhodobém válečném stavu a celkovém hlubokém rozvratu a která pro EU moc výnosná není.

„Zde bych připomněl názor jistého belgického komunisty, který v devadesátých letech řekl, že pokud by Stalin v roce 1945 předal Sovětský svaz americkým monopolům, byl by dodnes západní propagandou veleben jako největší demokrat světových dějin. Ale zpět k otázce památek legionářům v Rusku. Já jsem osobně viděl dva pomníky, v Jekatěrinburgu a v Čeljabinsku, a to ve skvělém stavu. V diskuzi na serverech Nová republika a Parlamentní listy se ozvali občané ČR, kteří viděli další památníky v pořádku, nejdále ve Vladivostoku. Předpokládám, že smlouva není retroaktivní a neřeší problematiku ničení památníků ČS legionářů někdy v době občanské války (1917-1921) v tehdejším Sovětském Rusku, ani v období před druhou světovou válkou. Podle mého názoru Rusko smlouvu z roku 1993 plní, naše republika nikoli,“ domnívá se Koller.

Kauza Koněv

Koller během své cesty navštívil Jekatěrinburg a Čeljabinsk, ale v Rusku jsou desítky pohřebišť československých legionářů. V Samaře je třeba instalovat nový pomník, o čemž například psal deník Blesk: „Místo pomníku stojí jen podstavec a tam, kde bylo pohřebiště legionářů, kteří v Samaře před 101 lety bojovali proti bolševikům, je nákupní centrum. Hroby československých legionářů v Rusku jsou v žalostném stavu.“

„Situaci v Samaře neznám. Ptali jsme se na další pomníky a bylo nám řečeno, že v některých místech se proti stavbě vyslovovali exsovětští komunisté, ale vesměs na ně nebyl brán ohled. Nelze vyloučit, že v Samaře mají na legionáře historicky negativní názor a dlouhodobě nepřátelská politika ČR vůči Rusku rozhodně nepodporuje chuť stavět české pomníky,“ míní Koller.

Jako důkaz Koller uvádí informace, že by místo pomníku Koněva chtělo vedení Prahy 6 vybudovat podzemní garáže, o nichž se zmiňoval i český prezident Miloš Zeman. Mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek v komentáři pro Lidovky nicméně uvedl, že jde o fake news a že startovat mezinárodní konflikt stavbou garáží je přeci nesmysl. Podle něj by bylo velmi netaktické poštvat si proti sobě kvůli pár parkovacím místům celou Ruskou federaci.

„Dokladem je ubohé tažení sluhů cizáckých zájmů Hřiba a Koláře proti památníkům osvobození ČSR Rudou armádou. A to vše nakonec slouží především k získání pozemku pro jakéhosi developera na stavbu garáží. Takže částečně boj o peníze pod falešnou vlajkou. Boj za zájmy developera a posluhování zahraničním válečným štváčům, to vše pod záminkou kritiky maršála Koněva,“ dodal Koller.

EU vedou politické nuly

Jak se smířit s historií, přijmout ji tak, jak se vyvinula, aby se rusko-české vztahy nekazily? Možná by stálo za to uspořádat telemost mezi Moskvou a Prahou na téma maršála Koněva a leginonářů?

„Nějaký telemost nemá smysl. S kým byste se chtěli bavit? S atomovým Hřibem, který vedl politická školení v metru dvojjazyčně, poprvé od konce takzvaného protektorátu Čechy a Morava, garážovým Kolářem, pornohercem ze socialistického Ministerstva vnitra Jandou s jeho evropskými hodnotami, profesorem Putnou z UK, bojovníkem za afroislámskou migraci do Evropy, pracovníkem Babišova Úřadu vlády Hermanem, přítelem sudeťáků a developera Sekyry s jeho odfláknutými stavbami objednanými právě Hermanem, když byl ministrem kultury a v neposlední řadě přítelem mladých chlapců, nebo dokonce samozvaným knězem Halíkem, pokryteckým komunistickým kádrovákem a vyznamenaným autorem proticírkevních publikací, absolventem proticírkevní školy, zalykajícím se aktuálně v oblaku smradu sebechvály nad německým metálem za podlézání? Na jedné straně historická fakta a na druhé mediální propaganda válečných štváčů zaměřená z důvodu nedostatku argumentů na primitivní emoce, pomluvy a urážky,“ soudí Koller.

Podle jeho názoru mnozí čeští politici posluhují ze všech sil Německu a EU a skáčou jako opice na provázku.

„Mají za to dobře placená koryta doma, případně v Bruselu,“ tvrdí a dodává, že naše republika, spoluobčané a voliči jsou jim lhostejní. Proto je podle něj takové prosazování zájmů těch, kteří třeba prodávají Čechům českou vodu na základě naprosto nevyvážených smluv.

Vojenský expert se zmínil i o teorii deep state a o zájmech těch, kdo by tento „stát ve státě“ mohl řídit.

„Všichni bojují proti národům Evropy, včetně Ruska, ale rovněž proti současnému americkému prezidentovi. Jejich snem je jaderná válka, kde se budou evropští Slované pobíjet navzájem. Německá EU je vedená zbabělými a vydíratelnými politickými nulami jako je Merkelová, a to bez ohledu na oficiální německé figurky v Bruselu. Celá EU jako převodová páka amerických euromarxistů je nebezpečnější nepřítel Ruska než administrativa prezidenta Trumpa. Žádná nízkost a sprostota jim není cizí. To vidíme právě, a nejenom, ve vztahu k pomníkům osvoboditelů,“ říká závěrem Koller.

