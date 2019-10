Pravdoláskaři chtějí novou politickou stranu. Zachrání je před politickou smrtí?

České liberální strany a jejich stoupenci se klepou kvůli nízké popularitě. Občané je podporovat nechtějí. Padl proto návrh založit novou politickou stranu po vzoru Klausovy Trikolóry. Je to poslední záchrana politických sluníčkářů?

Už na ně došlo. Zubatá se blíží k jejich dveřím a dá jim nemilosrdné sbohem. Co se to děje? Ale to jen liberální strany ztrácejí přízeň voličů a jejich zastánci z médií hlavního proudu bijí na poplach. A teď se podržte. Přední novináři radí, aby si pravdoláskařské partaje vzaly příklad z Trikolóry Václava Klause mladšího.

Nedávno česká média zveřejnila průzkum stranických preferencí. Pokud liberální strany doufaly, že už teď, měsíc před třicátým výročím sametové revoluce, toho Babiše udělají, tak se šeredně zmýlily. Preference hnutí ANO předsedy vlády Andreje Babiše si drží své pozice, zato pozice pravdoláskařů v parlamentě klesají.

Podle průzkumu společnosti Kantar, který si nechala zpracovat Česká televize, by hnutí ANO získalo 30 procent hlasů, druzí Piráti by brali 15,5 procenta hlasů, třetí ODS 14,5 procenta. Před dalšími stranami má tato trojice poměrně výrazný náskok. Čtvrtá KSČM by získala 6,5 procenta, následují SPD (6 procent), STAN (5,5 procenta), TOP09, KDU-ČSL a ČSSD (všechny 5 procent). Za těmito stranami je Trikolóra Václava Klause ml. s 3,5 procenta hlasů.

Když tento průzkum srovnáme s výsledkem posledních voleb do Poslanecké sněmovny z roku 2017, tak vidíme, že Babišova strana si mírně polepšila i přes veškerou kritiku, ale sluníčkářské pidistrany ztrácí nebo nenabírají ani procento. Čapí hnízdo, akce chvilkařů. Nic nepomáhá. Je to marný, česká společnost není ochotná hlasovat za pravdoláskaře.

Domákl se to už i jejich tisk. V čerstvém vydání časopisu Respekt se nad situací zhrozil šéfredaktor týdeníku Erik Tabery. A o nezájmu voličů o liberální strany napsal celý úvodník. Co v něm stojí? Smutek a závist.

„Zatímco ‚populistický‘ tábor vyrazil na dálkový závod formou štafety, ten ‚tradiční‘ se snaží držet krok sprintem na padesát metrů… Druhý tábor vedle toho píchá v boku, zadýchává se a ztrácí pozici. V politickém středu je třeba vážně se zabývat myšlenkou, jestli není čas na nějakou novou stranu,“ píše novinář.

Liberálové by si prý měli vzít příklad z nedávno vzniklé Trikolóry Václava Klause mladšího. Však také text nese název „Klaus to dělá dobře“. „Je ale otázka, co je horší, jestli čekání na smrt, nebo provokativní pokus o něco nového… Klaus nenabízí vůbec nic originálního, ale mimo jiné využívá výhody nového hráče na scéně. A má touhu vyhrát. V tom ukazuje správnou cestu,“ zamýšlí se Tabery.

Pomohlo by skomírajícím pravdoláskařům, kdyby založili novou stranu a s její pomocí by si žádali pozornost českých voličů? O tom Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

„Příčin úpadku nejen liberálních stran je v tom, že nedokážou řešit aktuální problémy rychle se měnící společnosti. V případě liberálních stran se jedná o rozčarování z polistopadového vývoje, kdy se právě liberální strany podílely na moci a reálně rozhodovaly o tom, kam bude naše republika směřovat. Po 30 letech od oné změny se začíná bilancovat. Lidé dnes tolik nehledí na ideologii, ale většinou chtějí řešit své problémy a od politických stran očekávají, že předloží recepty na palčivé otázky. Navíc jsou liberální strany těsně svázány s finančním kapitálem, který je často ovládá, a také mu hrají na ruku. To lidé vnímají jako problém, protože se z nich poté stávají otroci kapitálu,“ říká expert.

A opravdu by zafungoval jednoduchý recept, který nabízí novinář Tabery? Stačí založit liberální Trikolóru, třeba se symbolem sluníčka, a je vyhráno? Pan Klán si nemyslí, že kopírování nápadů je to pravé ořechové.

„Pokud zde narážíte na nově založenou stranu Trikolóra, Václava Klause mladšího, tak si nemyslím, že by založení nějaké další Trikolóry zvrátilo současný stav. Osobně se domnívám, že do popředí se bude dostávat hnutí ANO, protože se jedná o středovou stranu. Tato strana stahuje různé voliče zleva i zprava. Musíme si uvědomit, že založení nové strany vždy vede k roztříštění politického spektra. Na naši malou zem je poměrně hodně politických stran. Jsou jich desítky a lidé se v tom ani neorientují a dívají se zejména na ty politické strany, které jsou zaběhnuté. Samozřejmě jsou výjimky, kdy silné tváře u SPD nebo právě Trikolóry dokážou stáhnout plno lidí na svoji stranu, ale většinou toho dosahují díky šíření polopravd nebo strachu z neznámého,“ říká známý analytik.

Už to pan Klán nastřelil, ale přesto se zeptáme i na tuto zásadní otázku. Není pokles zájmu o liberální strany svérázné vysvědčení po 30 letech od sametové revoluce?

„Na jednu stranu to může být pravda, protože lidé jsou rozčarováni z toho, kam jsme dnes dospěli. Některé sociologické výzkumy dokonce ukazují, že i skoro 40 % respondentů tvrdí, že dobře už bylo, a když určují časové období, tak dobře bylo za komunistů. Lidé dnes více než kdy jindy porovnávají minulý a současný systém. Hledají pozitiva a negativa obou systémů. Je z čeho porovnávat, protože tři dekády je už delší doba, než byla existence první republiky,“ říká odborník.

„Rozčarování z politiky i politiků není jen problém naší republiky, ale celého západního světa. Lidé mají za to, že politici neřeší jejich problémy a myslí jen na sebe. Tohle bylo spojeno hlavně s liberálními stranami typu ODS nebo TOP 09. Na druhou stranu je liberální krize i odrazem současného stavu světa, kdy jsou to právě liberální strany, které zpochybňují globální oteplování. V našich podmínkách je to právě Trikolóra nebo ODS. A pokud tohle budou liberalisté neustále tvrdit, tak dříve nebo později přijde jejich konec. Zcela jistě je klesající zájem o liberální strany jasným vysvědčením rozladěním společnosti po 30 letech, ale souběžně se jedná i o varování pro ostatní politické strany, protože vesměs všechny tápou a hledají se,“ říká politický a sociologický analytik Jan Klán.

