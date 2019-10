Počet kasin v Česku klesá, počet závislých na hazardu stoupá. Proč? Vysvětlují provozovatel kasin a adiktolog

Zákon o hazardních hrách zavedl přísnější podmínky pro provoz kasin a heren, jejíž počet se snížil o dvě třetiny. Přitom závislých na hazardu v Česku přibývá. Co je příčinou? Jak tento zákon ovlivnil provozovatele kasin? Sputnik se na to zeptal ředitele sítě kasin Viktoriaplay Marcela Kratochvíla a vedoucího poradny Neprohraj.se Jiřího Koreše.

Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 (dále ZoHH), který vstoupil v platnost před třemi lety, a jeho novela z letošního roku vytvořily v Česku jedno z nejpřísnějších prostředí pro provozovatele kasin a heren v Evropě. Nový požadavek na pořízení licence pro internetové sázení a online kasina způsobil odchod většiny provozovatelů. V říjnu tohoto roku Ministerstvo financi ČR evidovalo 2 135 kasin oproti 7 882 v prosinci roku 2017. Došlo i ke zvýšení daní za provoz herních automatů. Navzdory tomu výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2018 uvedla téměř sedmiprocentní nárůst závislých na hazardu.

Komu nový zákon pomohl

Na změny, které způsobil nový zákon provozovatelům kamenných kasin, jsme se zeptali pana inženýra Marcela Kratochvíla, místopředsedu představenstva sítě kasin Viktoriaplay, který nám předložil odborný pohled na opačnou stranu světa hazardu. Na úvod pan inženýr přiblížil hlavní změny, ke kterým došlo po zavedení nového zákona.

„Tento ambiciózní projekt MF, nemající v Evropě a možná celosvětově obdobu, přerozdělil významně a především uměle poměry na českém trhu. Využil přitom k tomuto dělení analýzy, které byly několik let staré a nezohledňovaly poslední trendy vývoje (především v oblasti hraní on-line, kurzových live sázek). Rozdělil hazard podle těchto zastaralých analýz na měkký (loterie, bingo, tomboly), středně tvrdý (kurzové sázky) a tvrdý (technické hry). Dále umožnil provoz her na internetu, tedy otevřel možnost využít k hraní hazardních her jakékoliv zařízení s přístupem na internet (PC, notebook, tablet, chytrý telefon, atd.),“ vysvětluje Kratochvíl.

Podle pana inženýra nový zákon o hazardu účinkuje především ve prospěch hráče a posiluje jeho ochranu především v technických hrách. Dovolíme si předpokládat, že důvodem k tomu je snaha ministerstva o uplatnění nově schválené Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, která projednává i téma nelátkových závislostí, kam patří i hazardní hry . Připomínáme, že tento typ závislosti je od roku 2014 součástí integrované protidrogové politiky v České republice.

V tomto článku se budeme věnovat především technickým hrám. Dle zákona technická hra je hra provozována pomocí technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Provozují je nejen landbased neboli kamenná kasina, ale také i herny a internetové hry. Problematiky loterií a stíracích losů se tedy nedotkneme.

…a komu šla legislativa po krku?

Pan Kratochvil podrobně vysvětlil, proč tento zákon hají především zájmy hráčů: „ZoHH zásadním způsobem posiluje ochranu hráče, mnohdy až za hranici jeho svéprávnosti (povinné zřízení hráčského účtu s uvedením všech osobních údajů, nastavení si sebeomezujících opatření, přerušení hry každé 2 hodiny na 15 minut, omezení maximálních sázek, stálé zobrazování informace o prohraných částkách v kumulaci od založení účtu, kamerový dohled, znemožnění hry osobám z Rejstříku vyloučených osob, …), ale pouze u technických her (videoloterijní terminály v hernách a kasinech nebo jim podobné hry na internetu).“ Odborník upřesnil, že se u loterií nic podobného neaplánuje. Příkladem jsou stírací losy, které podle Kratochvíla může v neomezeném množství zakoupit jakákoliv osoba starší 18ti let bez prokázání své evidence (kromě vydání dokladu EET od prodejce).

​Nicméně zavedení nového zákonu negativně ovlivnilo dosavadní provozovatele kasin. Podle inženýra Kratochvíla nové pojetí zákona „způsobilo umělé přerozdělení trhu ve prospěch loterií a kurzových sázek a totálně zdevastovala obor technických her, především landbase (herny a kasina). Dle slov experta jsou výsledkem krachující společnosti provozovatelů, výrazný propad daňových výnosů z hazardního segmentu a přesun hráčské veřejnosti na internet, kurzové sázky, loterie a případně do nelegální sféry. „Uspěchaný experiment typu pokus – omyl,“ prohlásil o výsledném efektu zákonu inženýr Kratochvíl.

Dle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti míra hazardního hraní mezi dospělými za loňský rok vzrostla především kvůli zvyšující se oblibě hraní číselných a okamžitých loterií. Zeptali jsme se inženýra Kratochvíla, jak se v kasinech Viktoriaplay změnil počet návštěvníků za poslední tři roky. „Zaznamenali jsme pokles hráčů i tržeb zhruba na polovinu oproti roku 2016/2017, odešli především ti movitější, ne závislí, kteří nám příležitostně sdělili, že než se nechat buzerovat v českých hernách a kasinech, raději si čas od času zajedou do ciziny, kde je o ně postaráno na úrovni, např. včetně občerstvení zdarma, které je v ČR zakázané," tvrdí pan inženýr.

Navíc se podle jeho slov mladší generace přesunula na internet nebo v horším případě hraje v zahraničních on-line kasinech. V lepším případě podle Kratochvíla sázejí u českých kurzovek. Odborník také uvedl, že bez pochyby narostl počet účastníků loterií a počet hráčů, kteří přešli do nelegální sféry, která stále existuje celní správě navzdory. „Abych byl spravedlivý, určité procento hráčů možná i abstinuje anebo ze statistiky vypadává, protože hrají v zahraničí,“ upřesnil expert.

​Rostoucí počet závislých na hazardních hrách není žádnou novinkou

I když kamenná kasina byla doslova smetená novou legislativou, ke snížení počtu závislých na hazardu nedošlo. Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za loňský rok je v Česku 89 až 105 tisíc patologických hráčů. Důvody pro růst počtu závislých Sputniku vysvětlil adiktolog s 16letou praxí a vedoucí poradny pro nelátkové závislosti NEPROHRAJ.se, Mgr. Jiří Koreš.

Podle psychologa závislost na hazardu nevznikla v zemi ze dne na den. „Ten problém v Čechách trvá poměrně dlouho. Je to hlavně tím, že hraní je tady dostupné. Máme tady plus minus sedm společností, které můžou lidem poskytovat hazard i v online prostoru. To je důvod, proč počet závislých roste,“ uvedl pan magistr a vysvětlil to tím, že lidé nemusí nikam chodit, jde jen o registraci. Navíc podle pana Koreše dotyčné osoby nehospodaří s reálnými penězi, ale pouze s čísly. Portál Encyklopediahazardu.cz uvádí osm společností, které internetové hry provozují.

Ptali jsme se v návaznosti na účinnost již zmíněné novinky zákona v podobě rejstříku, do kterého se musí zaregistrovat všichni hráči. Smyslem seznamu je zabránění hry nejenom nezletilým, ale i lidem, kteří pobírají sociální dávky. Navzdory dobrému úmyslu praktická část podle odborníka doslova zaostává od prohlášených cílů.

„Rejstřík jako takový, který měl být součástí toho zákona a kam se může zaregistrovat každý, aby byl členem herny, stále nefunguje. Myslím si, že je to velká chyba. Každý rok je slibováno, že ta registrace bude. Řada hráčů, která se u nás léčí, by to uvítala. Nicméně stále to nefunguje. Nevíme proč, jedná se jenom o databázi, která by se měla spustit, ale už tři roky nefunguje,“ říká magistr Koreš a tvrdí, že je to vlastně jediná slabina, která by tomuto stavu pomohla.

Gambleři jsou nejčastěji pánové

Mimo jiné dle ZoHH mají kasina takzvanou informační povinnost. To znamená, že musejí upozornit své klienty na nebezpečí hazardní hry. „Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a viditelným způsobem na technické hře zveřejnit varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá,“ tvrdí zákon. Tuto povinnost dodržuje i sít kasin Viktoriaplay, která na svých stránkách aktivně přistupuje k problematice vzniku závislosti a snaží se minimalizovat jejich dopad. Tento provozovatel zejména uvádí kontaktní údaje na nezávislé organizace, které pomáhají pří řešení vzniku závislosti.

​„Důvod je prostý – není naším zájmem rozšiřovat okruh závislých osob, protože i kdybych pominul důvody morální, resp. společenskou odpovědnost provozovatele, jsou tu důvody ekonomické. Osoba závislá není schopna trvale přinášet takové výnosy jako osoba bonitní, která hraje pro zábavu. Proto souhlasíme se zavedením Registru vyloučených osob, ale iritují nás hráčská omezení, která z hráčů landbase dělají nesvéprávné jedince,“ okomentoval místopředseda představenstva Viktoriaplay Kratochvíl.

Kdybychom chtěli popsat portrét typického gamblera, můžeme nahlédnout do zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy, která mimo jiné uvádí, že 11 až 13 tisíc hráčů závislých na hazardu jsou osoby mladších 18 let. Ovšem poslední studie z roku 2017 tvrdí, že průměrný věk patologického hráče v léčbě je 35,5 let. Tyto údaje potvrdil i adiktolog Koreš. „Lidí k nám do specializované poradny chodí půl na půl: polovina jsou sázkaři a polovina kasinoví hráči. Důležitá informace je, že skoro 90 procent lidí, co k nám chodí, jsou muži. Většinou často přijdou s partnerkami, které ví, že ten problém mají a snaží se ho řešit společně,“ prozradil odborník. Doplnil také, že z pohledu věku by se sázkaři dali rozdělit na mladší skupinu osob, které teprve začínají se sázkami na sport a mají první malé dluhy v řádech do 100 tisíc. Pak podle pana Koreše jsou hráči, kteří mají rodiny a jsou v potížích, ale pořád hrají.

O nedostatku odborníků ve sféře léčby závislosti na hazardu pojednával článek na portálu iRozhlas.cz. Ptali jsme se Jiřího Kořeše, zda souhlasí s tímto pohledem svých kolegů. Překvapivě jim oponoval: „Z mého pohledu si myslím, že odborníků je dost. Jde o tu kapacitu - měla by se zvýšit. Nemyslím si, že těch adiktologů je úplně málo – alespoň v Praze, možná v regionech je jich méně. Poptávka pořád je, to je pravda.“

Zahraniční konkurence a budoucno kasin

ZoHH z roku 2017 umožnil podnikání zahraničních kasin. Přitom žádný zahraniční provozovatel na český trh prozatím nevstoupil. Ptali jsme se inženýra Kratochvíla, nakolik je v jeho oboru konkurence ze zahraničí nebezpečná. „Žádná zahraniční společnost dosud podle ZoHH v ČR nefunguje! Není to zajímavé?," uvedl odborník a pokračoval: „V oblasti landbase by to byl čirý nerozum a ekonomická sebevražda (snad s výjimkou velkého příhraničního kasina u hranic s Rakouskem nebo Německem) a v oblasti on-line je atraktivnější jakýkoliv jiný evropský trh než ten český, protože míra regulace a zdanění je tam povětšinou výrazně nižší než u nás."

Úspěch léčby je podle psychologa věc relativní. Podle odborníka většina lidí, co chodí do poradny, přistupuje k léčbě odpovědně a dochází delší dobu, účastní se programů skupin. „Pokud jde o čísla, určitě ta úspešnost je přes polovinu,“ řekl Jiří Koreš. Metody, které v odborné poradně aplikují, jsou v praxi už dlouho a podle adiktologa jsou samozřejmě efektivní. Nicméně stejně jako ve vědě dochází k neustálému vývoji. „Často používáme skupinové metody a nové metody také. Používáme i zkušenosti ze zahraničí. Musíme neustále reagovat na to, co přichází, ale jde v první řádě o sociální zabezpečení. Sázkařské společnosti se také hodně vyvíjí. Za několik let to bude úplně jiné,“ řekl na závěr magistr Koreš.

Co se týče budoucích změn, pan Kratochvíl řekl, že MF zamýšlí některá ustanovení ZoHH změnit nejdříve v roce 2022, ale pro landbase sektor to bude podle něho pozdě. Odborník také připomněl záměr poslanců z Rozpočtového výboru (Dolejš, Onderka) navýšit sazbu daně z hazardních her u technických her na 38 % z dnešních 35 %. Politici to odůvodňují vyšším daňovým výnosem. Еxpert dodal, že kde nic není, tam ani smrt nebere. I třeba 50 % z 0 je prostě 0, tvrdí pan inženýr.

„Je to neuvěřitelný nesmysl a paradox, protože vyšší daňovou sazbu nepocítí hráč, ale pouze provozovatel, který v mnoha případech provozovnu zavře. Hráč potom může přejít do nelegálního hazardu anebo na on-line (se všemi „výhodami“, jak jsem zmiňoval výše) resp. do jiných segmentů trhu, které ale vykazují nižší míru ochranu hráče," konstatoval na závěr inženýr Marcel Kratochvil.

