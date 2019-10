Fr. Ringo Čech: Zatímco senioři pěstují sex i v domovech důchodců, mladí lidé sex nechtějí

Existuje vůbec láska, teď, v naší době?

Fr. Ringo Čech: Láska. Láska je nezničitelná. Jednoduše existuje. Tvrdím, že láska je věcí chemie, která probíhá v našem těle. Pánbů to tak chtěl, užívám výraz Pánbů, jelikož je to nejlepší způsob, jak vysvětlit nepochopitelné. Láska je chemie – bez ní bychom vymřeli. Když vás zasáhne Amorův šíp, ztratíte hlavu. Třeba se zrovna zamilujete do spolužačky, objektivně se nemusí jednat o žádnou „star“. Půlka třídy nechápe, proč vy a ona. Jenže chemie způsobí, že to vy ztratíte hlavu, přestanete se kontrolovat, ztratíte důstojnost. Popadne vás touha po té bytosti. Je to proto, abychom nevymřeli.

Láska je stimul. Zamilovaní se berou a nemají kde bydlet, mají děti, přitom nejsou sezdaní... Díky tomu nás přibývá. Pokud se „zamilují“ lidé dospělí (starší, pozn.), většinou je tam nějaký kalkul, a ten já neberu. Láska je překrásná chemie. Nemá věkové ohraničení. I vetchý stařec může propadnout nesmírné zamilovanosti. Nedávno mi říkal někdo, že i v domově důchodců pěstují sex. Je mi 76 let, už to nepokládám za tak ošklivé. Samozřejmě by nebylo hezké to vidět („naživo“). Ale fakt, že k tomu dochází, svědčí o tom, o jak silný cit se jedná. Mladí lidé se dnes mění v tom, že ztrácejí zájem o sex. Děvčata a kluci, se kterými se bavím, tvrdí, že sex není hlavním cílem mladých lidí. Za mých mladých let šlo o to se zamilovat, získat nějakou slečnu a dojít s ní k duševnímu a fyzickému spojení.

Dovolte se zeptat také vás na mou „věčnou“ otázku, již rád kladu osobnostem ohledně vztahů. V knize knih – v Bibli – se píše v 5. kapitole sv. Pavla Efezským (verš 33.), že muži mají milovat ženy, zatímco ženy si mají mužů vážit. Úcta je logika. Láska může být i iracionální. Není to celé matoucí? Čistě lidsky bychom si možná přáli, aby se muž se ženou vzájemně milovali (a vážili si jeden druhého).

Bible je kniha knih. Vše, co chcete vědět, tam je. Musíme vzít v potaz, že dříve byla priorita potomstvo. I starozákonní postavy se zajímaly o děti. O rozkoš šlo taky, ale spíše než o ni, společnost byla zaměřena na plození dětí. Jednalo se o určitou formu zabezpečení. Když děti odrostly, tak na vás dřely, pokud byly slušné. I David se zamiloval. Dokonce nechal zabít manžela své vyvolené.

Úcta pramení z různých věcí. Helena Růžičková říkala – „když tě miluje, i zelený svetr na tobě se bude líbit, i vše to, co řekneš“.

Když láska odejde, vztah se vybydlí. Manželství, pokud jste si vzal dobrou ženskou, bude přesto príma. Sice pak už nejde o hříšný sex, ale o přátelství. Je to ale príma, když ti dva lidé něco navíc umí a něco znamenají… Vždy jsem vyhledával schopné lidi. Bylo mi dobře v jejich přítomnosti.

Nikdy jsem na nikoho nežárlil. Lidé mi jdou příkladem. Ženy to berou spíše v tom srdci a citu. A tam není moc prostoru pro „úctu“. Jakápak „úcta“? Muž se ženě líbí, protože vypadá jako Sagvan Tofi – má uhrančivé oči, černé vlasy, chlupatá prsa, úzké boky, vyklenutý zadek. To je „úcta“, kterou projevují ženy.

Neumím si představit, co si koupíte za „úctu“? Po představení přijde za mnou nějaká žena a říká: „Já si vás tak vážím, pane Čechu…“ Na to já odpovídám: „Kde jsi byla, když mi bylo 16. To se ti líbil Tofi. A teď, když jsi stará bába, tak se ti líbí starý Ringo…“ Ale, …nemůžu si stěžovat.

U Voskovce a Wericha máme píseň se slovy „čtěte Bibli, tam to všechno je“ (David a Goliáš). V Bibli nejsou zvlášť pasáže o ženské lásce vůči muži. Někdy mi přijde, že o ženské lásce spíše hovoří mužští literáti. Třeba u Dostojevského ve Zločinu a Trestu Sonička Marmeládová následuje svého muže do sibiřského vyhnanství, ačkoli nemá moc, co by si na svém muži vážila. Dnes by to asi už možné nebylo. Lidé se vzájemně berou jako zboží. Jak vidíte příští vývoj? Jsme jeden pro druhého pouhým nástroje vlastní rozkoše?

Takovéhoto konzumu v poslední době přibývá. Vždy tomu tak ale nebylo. Četl jsem knihu Liona Feuchtwangera. Jmenuje se tuším Ďábel ve Francii. Francouzi internovali Němce, když vypukla II. světová válka. Feuchtwanger píše, že ti, co měli německé manželky, byli následováni svými německými a židovskými manželkami do internačních táborů. To jsem ocenil. Je to o kvalitě lidí. Jsou to děti, které stmelují rodiny. To je ta výztuha. Pokud lidé nejsou kazoví.

Dnes se nebavíme o politice, ale dělají to i politici, totiž to, že když chlapi chytnou druhou mízu, upgradují své ženy za mladší partnerky. Co o tom soudíte?

(Říká v žertu): Je to věčná klasika. I neandertálci vyměňovali staré ženy za mladé. Obvykle se šáhne po mladé sekretářce či tiskové mluvčí. Když vidím tiskovou mluvčí, říkám si: „Já vím, jaká ty jsi tisková mluvčí! …“ Samozřejmě se to netýká všech tiskových mluvčích. 99 % je takových. Politik, který neměl nic a smrděl prázdnou kapsou, pak udělal kariéru. Uvěří ve vlastní výjimečnost a lidem, co mu lezou do zadku… Zamiluje se do své sekretářky. Vezme si ji, má s ní děti. Získává pocit, že oddaluje stáří. Za sedm let od něj stejně sekretářka uteče. Mezitím však musí jeho „stařena“ (původní manželka) pryč. Tohle je ta lidská nekvalita. Tohle bych nikdy neudělal.

Jak se díváte na fenomén mužské žárlivosti, když chlap žárlí na ženu?

To je naprosto přirozené. Vůbec to neodsuzuji. Pokud něco milujete a toužíte po tom, nebo to vlastníte, nechcete se dělit. Je to, jako byste si koupil Jaguára a celý barák vám v něm jezdil, ani popelník by vám nevysypali. Ne. Chápu to. Je to přirozené. Nesmí to být chorobné. Žárlivost má svůj logický základ a vždy je nějaký důvod trošku žárlit. Mužům a ženám to znepříjemňuje život. Je to ale přirozené.

Jsou možné vztahy na dálku? Žena-manažerka létá po světě, nebo muž. Jsou schopni na sebe vydržet čekat?

Když jsou od sebe vzdálení, tak jsou si vzácnější. Návraty jsou srdečnější, vášnivější. Současně to provází strach jednoho nebo druhého, že v době nepřítomnosti mu panička/páníček něco vyvedl(a). I tohle má logiku. Nedávno jsem četl pojednání o věrnosti labutí. Jeden vědec psal, že to je nesmysl. Jakmile samec odletí, hned tam přiletí frajer a už se přátelí s jeho labutí. Příroda je stejná jako my.

Gabriel García Márquez má román Láska za časů cholery. Muž, Florentino Ariza, čekal 50 let na svou vyvolenou. Je to rozumné chování?

Je to blbost. Tohle umí jedině zvířata, viděl jste film, jak pes čekal na stanici na svého pána, který byl mrtvý. Pes tam chodil snad 20 let. Pan Markéz si splnil sen, napsal něco, co by chtěl, aby bylo. Jedině matka by mohla takto čekat či výjimečný otec. Ale milenci? To ne.

Fenomén lásky. Jste spokojen, jak jste to dokázal ve svých písních reflektovat?

S Jiřím Schelingerem jsme dělali hlavně písničky o lásce. Mladý člověk je toho plný. Zkoušel jsem i teď dělat nějaké texty, ale zjistil jsem, že jsem mimo. Můj romantismus, … nezapomeňme, že jsem se narodil v první polovině minulého století. Už ten fakt je otřesný. My jsme tehdy řešili jen milostné vztahy. Těšilo nás to a tak jsme také tenkrát žili.

(zbytek rozhovoru naleznete ve videu 2)

Pan František Ringo Čech nás provedl po svém uměleckém ateliéru. Nakonec jsme se rozloučili a vyjádřili naději, že bychom v budoucnu nějakým rozhovorem zase navázali.

