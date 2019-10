Zděšení pražské kavárny. Nový majitel populární televize může začít antievropské tažení

Zaviní Nova podle Šafra сzexit?

Volejte oligarchovi. Televize Nova spadla do klína nejbohatšímu Čechovi. Liberální mainstream bije na poplach. Prý je ohrožena svoboda slova v České republice? Proč? Protože miliardář Petr Kellner veřejně nepodporuje chvilkaře ani sluníčkářské aktivity. Naopak má blízko k prezidentovi Zemanovi a nebojí se podnikat v Číně.

Tak co tu tedy máme? Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera v neděli večer oznámila plné převzetí společnosti Central European Media Corporation (CME), která patří k předním firmám v oblasti médií a zábavy ve střední a východní Evropě. Společnost provozuje televizní stanice v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. A samozřejmě u nás. Pro Česko je zásadní to, že CME je vlastníkem televize Nova.

Pražskou mediální kavárnu neděsí, jestli Rumuni budou mít lepší nebo horší telenovely než Slovinci. Děsí je, že Kellnerovi jde o český trh a českého diváka. Bojí se, že „Novákům“ bude miliardářova TV lifrovat čínskou a, jasně že, ruskou propagandu. A pak je tu volba příštího prezidenta České republiky. Prý diváci Novy mohou zvolit takovou hlavu státu, na jakou Petr Kellner z obrazovky ukáže prstem.

„Jestliže se obchod Kellnerovi povede, tak je Česká republika v nejvyšším stupni ohrožení. Vliv TV NOVA na české voliče je naprosto zásadní. V posledních letech TV NOVA silně podporovala Andreje Babiše i Miloše Zemana a výsledek se dostavil ve volebních místnostech. Jakmile se k tomuto nejsilnějšímu komunikačnímu kanálu dostanou otevřeně proruské síly, může se velmi snadno stát, že antievropské tažení v české společnosti převáží a křehká podpora obyvatelstva pro členství v Evropské unii se vytratí,“ zhrozil se kontroverzně známý novinář Pavel Šafr.

„Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné. Při nákupu (telekomunikačního operátora) O2 také někteří psali nesmyslná obvinění, že ji kupujeme pro někoho dalšího, že přestaneme v O2 vyplácet dividendy, nebo že PPF nerozumí telco byznysu. Nic z toho nebyla pravda,“ brání se v tiskové zprávě PPF.

Zpátky do českých rukou

Nákup Novy je však nadmíru zajímavý jev, který před nějakými dvaceti lety česká media neznala. Kdo jen od sametové revoluce nevlastnil populární české média… Většinu z nich kontrolovali Němci, dalšími vlastníky byli Francouzi, Američané, Švýcaři nebo Švédi. Zahraniční investoři se dravě vrhli na český trh. K postupné změně došlo až v novém tisíciletí.

Štěpánek vystartoval proti novinářům placeným Zdeňkem Bakalou.https://t.co/OMvYdMG7Jv — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 31, 2019

​Až v roce 2016, tedy před třemi roky, přestali být zahraniční hráči majiteli vlivných českých médií. Ta se postupně vrátila do rukou českých podnikatelů. Teď mají nad českým tiskem kontrolu nejbohatší Češi. Andrej Babiš kontroluje vydavatelství Mafra, Zdeněk Bakala vydavatelství Economia, do kterého spadá i týdeník Respekt. Daniel Křetínský vlastní Blesk a Reflex, Marek Dospiva deníky pod hlavičkou Vltava Labe Media.

Kellner neudělal nic jiného, než dělají jeho kolegové od fochu. A to že může tahat na obrazovky zahraniční či jinou politickou propagandu? To spíš zní jako sluničkářské fňukání. Skrz svá média se jim nedaří prosazovat to, co chtějí, tak si zoufají. Drahoš to bude mít za čtyři roky ještě těžší.

Aspoň že známe jméno

To neznamená, že oligarchizace českých médií by byla věc dobrá. Obavy z „korporativní“ autocenzury jsou přirozeně na místě. Naštěstí tu je ještě internet, který poskytuje nezávislý prostor pro média, která mají zájem na popisování pravdy, slouží svým čtenářům a ne finančníkům.

Na novou situaci na českém mediálním trhu se Sputnik zeptal Leo Luzara, poslance za KSČM a předsedy sněmovního výboru pro svobodu slova a média.

„Jsem nešťastný z obecné snahy pronikání byznysu do médií u nás i ve světě. Je to viditelná snaha v zájmu možnosti mít vliv na šíření informací. Asi ne ovlivňování, ale už i možnost šíření je vysoce ceněna,“ říká známý poslanec.

Pan Luzar zároveň podotýká, že v konkrétním případě s nákupem Novy je dobré, že je veřejně známo jméno vlastníka. Vlivné médium působící na českém trhu se nedostane do rukou bůhví koho. „Znalost jasného vlastníka je lepší než vlastnictví skoro anonymních fondů a různých finančních skupin," míní politik.

A co se bude dál dít s televizí Nova? Vezme to miliardář Kellner pěkně zostra?

„Nejsme v současné době schopni říci, jaké bude směřování,“ říká poslanec za KSČM Leo Luzar.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.