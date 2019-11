Chvilkaři chtějí zaútočit ze zahraničí. Jejich Titanic však nezadržitelně míří ke dnu. Názor

Budou se Češi žijící v zahraničí bouřit proti české vládě? Spolek Milion chvilek pro demokracii chystá společně s demonstrací na Letné rozsáhlé protesty v zahraničí. Mají na to chvilkaři právo?

Chvilkařům hrozí ostuda

Milion chvilek pro demokracii bude dělat vlny. Zase. Jak je známo, spolek flirtuje s třicátým výročím sametové revoluce. Už je oznámeno, že jeho demonstrace proběhne 16. listopadu na Letné. Ale nejen tam. Chvilkaři se chystají protestovat i v zahraničí.

Podívejme se podrobně na celou situaci. Zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo je pravomocné, nikdo se proti němu neodvolal. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová na justici neklekla. Takže s demokracií v Česku to je asi v pořádku. Důvod k protestům, alespoň těm chvilkařským, není.

Ale ne. Chvilkaři to vidí jinak. Asi kvůli tomu magickému datu. To přímo láká. Po třiceti letech napodobit sametové chvilky. Nabudit se atmosférou slavné minulosti, když přítomnost není pro pražskou kavárnu v politickém ohledu zrovna přívětivá.

Z tohoto pohledu je všechno jasné. Milion chvilek musí na Letnou. Ale je absurdní, chce se napsat až havlovsky absurdní, že se zbytečný protest bude přenášet do zahraničí. Ano, čeští chvilkaři žijící v cizině budou demonstrovat. Proti čemu? Babišovi? Proti vládnímu režimu? Proti České republice?

Nápad zaprotestovat si v zahraničí vznikl po schůzce českých krajanů v Bruselu se šéfem spolku Milion chvilek Mikulášem Minářem. Té se zúčastnili Češi žijící v Německu a Nizozemsku. A plán byl na světě.

Ve stejný den jako v Praze se mají konat demonstrace mimo jiné v Bruselu, Berlíně, Londýně, Lisabonu, Kodani, ale i v americkém Chicagu, kde je silná česká komunita. Podle zahraniční koordinátorky Milionu chvilek pro demokracii Michaely Lebeda, ano chvilkaři mají svou zahraniční koordinátorku, již projekt podpořili lidé v pěti desítkách zemí a téměř ve dvou stovkách měst.

Dokonce na sociální síti Facebook vznikla speciální skupina pro koordinaci zahraničních protestů. Členů Letné v zahraničí, jak se skupina nazývá, je zatím méně než 1,5 tisíce chvilkařů. To není moc. Jejich protest hrozí spíš ostudou.

Je na místě si také položit otázku: je vůbec vhodné, aby lidé dlouhodobě žijící v zahraničí zasahovali prostřednictvím protestů do českých záležitostí? Jednou z domoviny pláchli, tak co si v cizině vyskakují?

Demagogický blok a program Antibabiš

Sputnik o chystaných demonstracích chvilkařů v cizině hovořil s Bronislavem Kalvodou, koordinátorem oblastního klubu SPD Semily.

„Pokud mají potřebu tito lidé demonstrovat, tak ať tedy demonstrují. Osobně mi však veškeré aktivity spolku Milionu chvilek připadají celkem komické,“ říká Kalvoda. Podle jeho názoru chvilkaři jsou vesměs voliči stran, které ztrácejí své volební preference. Jak ukazují průzkumy, strany jako STAN, KDU-ČSL a TOPO9 by se málem ani nedostaly do Poslanecké sněmovny.

„Navíc se jim zastavením trestního stíhání pana premiéra Babiše v kauze dotace a Čapí hnízdo zhroutil i jediný program a tím je Antibabiš. Nic jiného v podstatě ani nemají. Já bych spíš uvítal, kdyby už konečně poslanci těchto stran z Demagogického bloku začali pracovat pro občany této země a soustavně neblokovali zákony předložené poslanci SPD, které mají připraveny a několikrát právě předloženy. Možná se tak tedy na Letné sejde pár tisícovek nešťastníků popírajících výsledky demokratických voleb, ale v zahraničí to bude dle mého názoru jasný propadák. Ale potřebují se zviditelnit a nějakým způsobem slepit dohromady rozpadající se preference. Jejich Titanic totiž nezadržitelně míří ke dnu,“ říká politik.

Vědí aspoň, kolik stojí elektřina v Česku?

Pochopí obyvatelé Londýna nebo Paříže, proti čemu protestuje hlouček Čechů? Heslo Babiše do koše je srozumitelné asi pro Čechy, ale jak na to budou koukat cizinci? Pan Kalvoda si myslí, že efekt, na který spoléhají chvilkaři, to mít nebude.

„V zahraničí žije mnoho Čechů, kteří se i možná nechají lehce zmanipulovat. Chvilkaři použijí otřepanou frázi o spolupráci s StB a hrstku lidí na nějaká shromáždění naženou, ale to bude tak všechno. Řadě cizinců je osud České republiky zcela lhostejný a zajímá je jejich vlastní politika. My si ji proto musíme také dělat zejména doma a tu svoji vlastní, ne nikým ovlivněnou zvenčí. A srozumitelně, aby ji chápali i ti obyčejní občané, kteří tvoří hodnoty. Ti nás volí, pro ně tedy pracujeme,“ říká expert.

Teď přišel čas na klíčovou otázku. Je vůbec vhodné, aby se lidé žijící dlouhodobě v zahraničí angažovali proti vládě své země? Mají na to právo?

„To je velmi dobrá otázka. Já osobně jsem toho názoru, že ne. Lidé, kteří nevytváří žádné hodnoty v ČR a žijí dlouhodobě v zahraničí, by neměli zasahovat do tuzemské politiky. Zejména ti, kteří zde neodvádí daně. Jsou totiž naprosto odstřiženi od skutečné reality a nevědí, jaké potřeby jsou aktuální právě pro občany naší země. Jak někdo může zasahovat do politiky, když neví, kolik stojí aktuálně elektřina, voda nebo základní potraviny? Tací, kteří nevědí, jak je dnes obtížné sehnat v ČR kvalitního zubního lékaře nebo neví, jak si žijí senioři, kteří celý život pracovali a platili daně, tak ať raději mlčí. Mohou radit těm, u kterých dlouhodobě žijí, tedy těm v zahraničí,“ říká Bronislav Kalvoda.

