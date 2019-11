Impeachment na Trumpa se může změnit v „hon na Ukrajince“

Je ale zapotřebí upřesnit, že Grishamová mluvila o hlasování v americkém Kongresu, které se skutečně dá pokládat za hlasování o ústavní žalobě na prezidenta. Nicméně, rozhodnutí o faktickém zbavení funkce nepřijímá Kongres, ale Senát.

Pokud bychom se měli zaměřit na ty, kdo se mají v nejbližších měsících připravit na vážné problémy, pak to paradoxně není Washington, ale Kyjev. Faktem totiž je, že proces podání ústavní žaloby nyní přechází z fáze tajného vyšetřování, jejíž průběh plně kontrolovali stoupenci Demokratické strany a osobně i Hillary Clintonová, do fáze veřejné. A to bude okamžik, kterého využije Trumpův tým k tomu, aby na veřejnost vypustil „všechno špinavé prádlo“, spolu s kostlivci z ukrajinských skříní, MZV USA a Pentagonu.

Obzvláště pikantní je situace kvůli tomu, že někteří svědkové a informátoři, na jejichž výpovědích se zakládají obvinění proti Donaldovi Trumpovi (kvůli kterým mu vlastně hrozí impeachment) jsou „Američani ukrajinského původu“ (tedy, oni sami nebo jejich předkové pocházejí z území nynější Ukrajiny). Stoupenci současného prezidenta již vykazují zjevnou připravenost použít jejich svědectví jako důkazy toho, že jsou to „zrádci Ameriky“. Zatím to není moc zjevné, ale po několikaměsíčním aktivním prosazování teze, že „Ukrajinci jsou agenti Clintonové a nepřátelé USA, kteří se pokoušejí o puč proti Trumpovi“, projeví značná část americké veřejnosti a politické elity ne příliš vřelé pocity vůči Ukrajině, ukrajinskému vedení a členům diaspory.

Předběžné vyšetřování „ukrajinského případu“ se konalo ve výborech Kongresu a všechny výslechy svědků probíhaly za zavřenými dveřmi, přičemž republikánským kongresmanům občas nedovolili, aby kladli svědkům nepříjemné otázky anebo zveřejňovali stenogramy těchto výslechů. To demokratům umožnilo, aby fakticky ovládli média přes „kontrolované informace“ a naznačovali, že prezident již byl plně usvědčen z pokusu o zneužití svého postu (tj. práva poskytovat nebo neposkytovat vojenskou pomoc Ukrajině) s cílem vymáhání „úplatku“, čímž se myslí souhlas Zelenského s úředním vyšetřováním korupce rodiny Joeho Bidena na Ukrajině.

Dnes, po zahájení další fáze impeachmentu, se zřejmě nepodaří udržet svědky za zavřenými dveřmi. V Kongresu by se to ještě mohlo podařit, ale v Senátu (kontrolovaném republikány) to bude prakticky nemožné.

Hlavní „hvězdou“ demokratů-žalobců je podplukovník Alexandr Vindman, ředitel oddělení pro evropské záležitosti Rady národní bezpečnosti USA. Právě ten promluvil na neveřejném zasedání Kongresu a (soudě podle prohlášení demokratických kongresmanů) sdělil, že se Trump ve svém rozhovoru se Zelenským dopustil zločinu.

Existuje ale jedna nuance: Vindman se narodil v Kyjevě. Víc než to, Trumpovi novináři již odhalili fakta o jeho spolupráci s ukrajinskými úřady. The New York Magazine cituje typický útok na Vindmana v podání novinářů a hostů nejpopulárnější americké zpravodajské televize Fox News: „Máme tady příslušníka národní bezpečnosti USA, který konzultuje Ukrajinu přímo z Bílého domu, zřejmě v rozporu se zájmy prezidenta. (...) Někteří to mohou označit za špionáž.“

Stojí za zmínku, že současně s impeachmentem probíhá vstřícné vyšetřování ze strany Trumpových stoupenců, kteří se snaží objevit zdroje předchozího pokusu o zbavení Trumpa funkce, který souvisel s obviněními z práce pro Kreml a koordinace volební kampaně s ruskými tajnými službami. Vyšetřování ještě nebylo ukončeno, ale do médií již „pronikly“ nejzajímavější (i když neoficiální) výsledky, které také vedou k Ukrajině nebo k zástupcům její diaspory v USA.

Glenn Beck, velmi známý konzervativní influencer a spolumajitel televize Blaze TV, již zveřejnil speciální hodinový dokument o vlivu „ukrajinské otázky“ na poslední události v americké politice. Tento film se již stal hitem amerického politického YouTube. Více než milion Američanů zhlédlo toto video, ve kterém Beck vykládá ve stylu soudního líčení chronologii styků Demokratické strany s ukrajinskými politiky. Zdůrazňuje v něm také úlohu americké politické technoložky ukrajinského původu Alexandry Chalupové v prosazování teorie „Trumpova ruského spiknutí“ a shromažďování „ukrajinských kompromitujících materiálů“ o prezidentovi USA.

Novináři z The Federalist, který je orgánem Trumpových přívrženců, navíc tvrdí, že tato poradkyně (která podle jejich verze dostala za svoje služby od Demokratické strany 412 tisíc dolarů) měla schůzku s (zatím anonymním) „informátorem“, kvůli jehož svědectví o rozhovoru Trumpa se Zelenským byl zahájen proces podání ústavní žaloby na prezidenta.

Americký proces impeachmentu však není jen prosté hlasování nejdříve kongresmanů, a poté senátorů. Je to něco jako soud, ve kterém jsou senátoři porotci, prezident je obžalovaným a stoupenci impeachmentu jsou prokurátory. Je to „soud“ veřejný a prezidentovi obhájci mají možnost předvolat svědky, klást jim otázky a také podrobit svědky obžaloby křížovému výslechu. Není těžké uhádnout, koho předvolají k výslechu republikánští senátoři, jaké otázky budou klást a jaká fakta mu předloží. Tím spíš, že až impeachment dosáhne úrovně Senátu, budou pravděpodobně mít důkazy získané vyšetřovateli ve věci iniciátorů fejkových zpráv o „ruském spiknutí“.

Pokud se političtí technologové Trumpa a samotný prezident USA rozhodnou, že právě „protiukrajinské“ argumenty obhajoby na veřejném líčení věci impeachmentu budou nejužitečnější, existují dost velké šance na to, že se „soud s Trumpem“ změní v „soud“ s Ukrajinou a jejími ochránci v USA. Po dobu trvání tohoto soudu se budou následky týkat pouze jejich reputace. Pokud se ale Trumpovi podaří vyhnout se impeachmentu a pokud vyhraje volby, nastane čas politických závěrů.

