Otevřený dopis Zemanovi: Světová krize klepe na dveře a bude horší než v 2008. Česko na její rizika není připraveno

Je to gigantický objem světového dluhu, který dosáhl 182 bilionů dolarů (zvláštní nebezpečí vyvolává rostoucí dluh Číny a dalších rozvojových zemí); je to zdražující ropa, která od poloviny srpna zdražila o 15 %, je to obrovský korporativní dluh, který vznikl kvůli měkké monetární politice posledních deseti let; je to australská bublina na trhu s nemovitostmi, které se nedotkly předchozí krize, a ekonomika roste již 27 let; je to příchod euroskeptiků k moci, kteří už dosáhli brexitu, nyní k vystoupení z EU tlačí Itálii. Ať už je to, jak chce, všichni se shodují, že světová krize je za dveřmi. Je na ni připravena Česká republika?

„Absolutně není připravena,“ myslí si tři společenské organizace, které se pomocí otevřeného dopisu obrátily na prezidenta Miloše Zemana. Jedním ze signatářů je Ivan Kratochvíl, velitel Československých vojáků v záloze za mír, ten Sputniku vysvětlil znepokojení veřejnosti.

Jde o příznivé podmínky pro práci zahraničních společností v ČLR. https://t.co/bl609AQaVV — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 5, 2019

Kratochvíl: Jako velitelé domobraneckých organizací dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme, a to ve spolupráci s bezpečnostními experty z ČR i ze zahraničí, bezpečnostní situaci v České republice i blízkém zahraničí. Chtěli bychom upozornit na jedno reálně hrozící významné bezpečnostní riziko, které dle našich informací český stát nejen svými stávajícími kroky podporuje, ale na jehož zvládnutí není v žádném případě dostatečně připraven. Pro potřeby velení domobraneckých organizací byla koncem roku 2018 štábem domobrany vytvořena analýzy rizik, která v ČR i Evropě reálně hrozí, a to v horizontu od hodin až po roky. Mezi události, které mohou nastat, patří mimo jiné finančně-ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů a na to navazující banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu ekonomické krize.

Podle oficiálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR působí k 30. 6. 2019 v České republice 606 483 zahraničních pracovníků. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti cizinci, kteří jsou dnes již oficiálně českými občany, nebo zde pracují načerno. V době trvalého ekonomického růstu a relativního blahobytu postrádá řada firem dostatek pracovníků. Stále se hovoří o minimální nezaměstnanosti a tedy o nutnosti dovážet pracovníky do zdejších montoven ze zahraničí. Zejména ze zemí bývalého sovětského bloku - z Ukrajiny a Moldávie, z Mongolska nebo Balkánu. Hlavním motivem zahraničních pracovníků je snaha vydělat zde peníze, které budou sloužit nejen pro uživení jich samotných, ale i rodin, které často zanechali doma a pro které jsou peníze došlé ze zahraničí důležitým zdrojem příjmů. Nejnovější čísla hovoří o tom, že za rok 2018 poslali zahraniční pracovníci do svých domovských zemí přes 47 miliard korun. Již nyní jsou zejména ve středních Čechách města, kde zahraniční dělníci tvoří až 1/3 zde žijících obyvatel.

Merkelovou vypískali při kladení květin k memoriálu obětí neonacistůhttps://t.co/plh7mnrbqW — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 4, 2019

Je známo, že zahraniční pracovníci většinu času tráví buď v práci, nebo na ubytovnách, takže až na drobné excesy s nimi dosud nejsou žádné větší problémy.

Kratochvíl: Ano, je to tak, ale co se stane, až naplno vypukne mohutná hospodářská krize a nebude dostatek práce? Začne se masivně propouštět. Kdo bude propuštěn první - bude to generální manažer, vedoucí provozu nebo zahraniční námezdní síla, často nekrytá žádnou smlouvou garantující ochrannou lhůtu nebo nějaké odstupné? Většina zahraničních dělníků je zde pouze za jediným účelem – vydělat co nevíce peněz a ty následně poslat svým rodinám. Proto zde žijí skromně, jejich jídlo je to nejlevnější, co je možné v obchodech koupit, bydlí po několika v laciných ubytovnách a na zábavu, jako je kino nebo hospoda, opravdu nemají dostatek zbytných peněz. Tito lidé jsou bez větších zásob a finančních úspor. Nyní se dostanou bez prostředků na ulici – bez zaměstnání, bez jídla a finančních prostředků nutných na to, aby se vrátili ke svým rodinám. Hladový člověk bez rodiny je zoufalý člověk. A zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Může nastat následující situace: v důsledku rychlé a zničující finanční krize zastavuje většina podniků, zaměstnávajících zahraniční dělníky, provoz. Na hodinu a bez odstupného jsou propuštěny desítky tisíc zahraničních zaměstnanců. Nemají žádné úspory, aby zde mohli delší dobu přežívat, ani na to, aby si zajistili odjezd do svých domovů - do Mongolska, Nepálu, Albánie, na Ukrajinu. Kde na to vezmou prostředky? Jak se budou živit, čím cestovat domů? Při těchto vysokých počtech ani není možné takový exodus logisticky zvládnout. Začnou mít hlad, žízeň, dostavuje se frustrace, beznaděj a vztek.

Všechno je to zatím pouhý předpoklad…

Kratochvíl: Ne, ne, jsou zaznamenány první případy, kdy si obstarávají základní prostředky (včetně alkoholu) násilnou cestou. Začínají krádeže ve velkém, rabování. Nejdříve v obchodních centrech, následně v menších obchodech, domech a bytech, kde je možné si jídlo a další prostředky obstarat.

Nastává anarchie a první větší střety s policií a ozbrojenými občany. Narůstají ztráty na obou stranách. Policie není schopna banditismu v tak velkém měřítku zabránit. Sama je často terčem útoků a úspěšných snah ozbrojit se na úkor příslušníků policie. Je třeba si uvědomit, že větší část zahraničních dělníků má na rozdíl od mladší části zdejší populace za sebou několikaletou základní vojenskou službu, někteří dokonce i bojové zkušenosti. Znají naši řeč a umí se pohybovat v našem prostředí. Jsou mnohem silnější a otužilejší, a to nejen fyzicky. A mohou jich být statisíce, s jedinou touhou - přežít, případně se vrátit domů za svými rodinami. Za každou cenu.

Brala prachy od Sorose. Blaha se znovu obul do Čaputové: Hanba pro Slovensko, že máme v čele státu tak oddanou Sorosovkuhttps://t.co/15Z956SfLW — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 4, 2019

V otevřeném dopise prezidentu Miloši Zemanovi Českoslovenští vojáci v záloze za mír píšou:

„Mezi našimi členy i sympatizanty jsou bývalí i současní příslušníci Armády ČR a Policie ČR, včetně vysokých důstojníků a generálů. Máme dostatek informací o reálném, tedy nikoliv jen proklamovaném, stavu ozbrojených sil, které mají chránit a bránit území České republiky. Jsme dobře informováni jak o značném personálním podstavu v Armádě ČR i Policie ČR, tak o zanedbaném výcviku řadových příslušníků těchto ozbrojených složek, vyjma elitních útvarů AČR a PČR, které však pochopitelně nemohou plně pokrýt případnou změněnou bezpečnostní situaci. Znepokojuje nás, jak příslušné orgány ústřední státní správy podceňují výše uvedené bezpečnostní riziko, povolují další přísun zahraničních dělníků a nečiní příprav na zvládnutí mimořádné situace takových rozměrů. Deklarujeme svoji připravenost být v případě vzniku mimořádných situací velkého rozsahu a celostátního dopadu plně k dispozici orgánům státní správy a samosprávy ke zvládnutí mimořádných situací jako dobře organizovaná, vybavená a vycvičená síla, která je plně připravena sloužit občanům České republiky při ochraně a obraně jejich životů, zdraví a majetku.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.