To si Česko odskáče! Mohli nás syrští sirotci zachránit před trestem Bruselu?

Syrští sirotci ostrouhali. Podruhé. A to kvůli českým politikům. A kvůli tomu můžeme ostrouhat i my. Pamatujete na to story, jak před rokem poslankyně Evropského parlamentu za křesťanské demokraty Michaela Šojdrová hledala v Řecku malé syrské uprchlíky? Chtěla je přivézt do naší republiky. Mělo to být humanitární gesto. Nic z toho nebylo. Hledala, hledala. Jednala s řeckou vládou, jednala.

Syrští sirotci nový domov v Česku nenašli. Ale to je jedno, paní poslankyně obhájila své teplé místečko ve Štrasburku a jede se dál. Za pár let, až se zase budou blížit volby, bude třeba bloumat po Itálii a hledat uprchlíky z Nigérie, kteří by toužili po pohostinnosti české kotliny. Asi je také nenajde.

Ale to je jen takový odlehčený úvod. Jde nám o něco jiného. Paní Šojdrová není jediná, kdo chtěl konat dobro pro Syřany. Takový plán měl předseda české vlády Andrej Babiš. Žádné hledání sirotků, chtěl přijít s dobrým záměrem přímo do Sýrie. Babiš plánoval, že v Sýrii vznikne centrum pro válkou zasažené děti.

Vybudování centra zhruba pro 50 dětí, včetně sportovišť a školy, mělo stát zhruba 65 milionů korun. Realizovat ho měla firma Cubespace, která staví modulové domy. Babiš projekt pojal jako svou osobní iniciativu, podle něj by nebylo efektivní, kdyby to organizovaly úřady.

Pro týdeník Respekt však premiér oznámil, že z projektu sešlo. „Syrská strana nám řekla, že nechce, abychom to dělali my, že předloží vlastní návrh. Ten byl ale zhruba šestkrát dražší než ten náš, který byl velmi racionální. Nedomluvili jsme se, takže to nepokračuje,“ uvedl novinářům.

Neúspěch s dětským centrem v Sýrii přichází v tu nejnevhodnější dobu. Pamatujete na uprchlické kvóty? Evropská komise zažalovala Česko, Maďarsko a Polsko, že nechtějí přijímat uprchlíky podle systému kvót, který byl členským zemím Evropské unie doslova vnucen.

Tak ačkoli už dva roky kvóty neplatí a Brusel uznal, že to s přerozdělováním migrantů zbabral, stejně nás a naše sousedy čeká trest. Naznačuje to stanovisko generální advokátky Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonové. Podle jejího mínění, ke kterému unijní soudci přihlížejí, státy žalované Evropskou komisí nemohou zdůvodňovat odmítání solidárního přebírání migrantů obavami o svou vnitřní bezpečnost. A je to! Trest nás nemine.

Bruselu je jedno, že Česko pomáhá. Posílá humanitární pomoc, posílá do problémových balkánských zemí české policisty a dokonce se účastní programu Pomoc na místě - financování Libye, Nigeru a Jordánska, aby bránily migrantům utíkat do Evropy. Teď by se jako sůl neboli argument pro unijní soud, hodilo české dětské centrum v Sýrii. Takový projekt totiž žádná z evropských zemí přímo na místě nemá. Jenže to nevyšlo.

Jak ale naznačují někteří čeští politici, ještě není vše ztraceno. Strana SPD Tomio Okamury aktivně jedná o pomoci Sýrii se syrským zastupitelským úřadem a i přímo s vládou země. Sputnik to ví přímo od zdroje.

O české snaze pomáhat zvládnout migrační vlnu a trestu, který nás za to čeká, Sputnik hovořil s Jiřím Kohoutkem, poslancem strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura a místopředsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

„To, zda dětský domov v Sýrii s naší pomocí bude, či ne, to nevíme. SPD je v kontaktu se syrskou ambasádou a Tomio Okamura požádal o jednání i prezidenta Sýrie. Součástí by měla být i pomoc Sýrii po všech stránkách a je zřejmé, že většina politiků se shodne na pomoci Sýrii. Takže je stále reálné, že kromě jiného, tam Česká republika postaví třeba i dětské domovy,“ říká politik.

Pan Kohoutek také nevidí v projektu dětského centra výlučně a pouze Babišovy politické ambice. „Díky za každého, kdo se bude angažovat v pomoci Sýrii a občanům Sýrie,“ říká poslanec.

A došlo i na zásadní otázku. Angažuje se Česká republika, jak je potřeba, v řešení uprchlické krize? „To je něco, co neumíme z opozice dobře posoudit, protože nemáme dost informací, jen občasná prohlášení. Podle nás by se dalo vše dělat lépe a více, ale to je také obvyklý názor opozice. Ale vážně. Ano, Česká republika by mohla, kdyby chtěla, být mostem mezi jestřáby v EU, NATO USA a Sýrií a pomoci dohodnout skutečný mír, protože ten nebude, dokud Západ bude podporovat islamisty,“ říká poslanec za SPD Jiří Kohoutek.

