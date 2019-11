Komunista Skála, chartista Schneider okomentovali z tramvaje Listopad, Novičok i Grospiče

„17. listopad otevřel prostor svobody, ale ústředním pojmem této civilizace je spravedlnost. Svoboda je pouze podmínkou k dosahování spravedlnosti. To mnoho lidí nepochopilo.“

(Jan Schneider)

„Stanislav Grospič nejásal nad 21. srpnem. Jeho dvě věty byly vytrženy z kontextu. Standa z mediální kauzy vycouval (omluvil se, pozn.). Dělat z toho další aféru by bylo šílenství.

(Josef Skála)

Předně bychom rádi pozvali čtenáře, aby zhlédli zajímavé video, které jsme natočili s oběma pány. Souhlasili na setkání v tramvaji na Václavském náměstí, která je adaptována jako zajímavá kavárna. Toto setkání je zajímavé, neboť se očekává demonstrace u příležitosti výročí sametu. Pokusili jsme se zrekapitulovat něco málo z uplynulých 30 let, nešlo vynechat některé důležité momenty současné politiky.

„Havlovi v dalším období jeho funkce takříkajíc ztvrdlo srdce…“ (Jan Schneider)

Bavili jsme se o Evropské unii, o interakcích mezi Spojenými státy a EU. Snažili jsme se hovořit o roli Ruska a i o tom, jak je Rusko dlouhodobě i momentálně vnímáno v České republice, dále pak i v jiných státech světa. Oba experti se vyjádřili k současné mainstreamové masmediální mantře, že Rusko má být údajně nebezpečné a že je RF řízena diktátorským režimem. Posluchači, kteří slyšeli přímý přenos, komentovali slovy, že co řekl Dr. Skála i bezpečnostní analytik Jan Schneider, by se mělo přednášet dětem ve škole.

Ohradil se proti slovům Kalenského, že je „Putinův agent“.https://t.co/uCkJp6QiBx — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. listopadu 2019

„Není mi známa žádná záměrná dezinformace, kterou by vyprodukovala Ruská federace. Totéž však nemohu říct o západních médiích. Vezměte si ten randál kolem Novičoku, MH17, chemického útoku v Sýrii... Západní média si ani nedávají práci, aby něco věrohodně doložila.“ (Josef Skála)

Probrali jsme tradiční otázku, zda je podstatné, že za reálného socialismu chyběl záchodový papír, hovořili jsme o tom, že lidé tehdy měli mít možnost vycestovat, protože by se někteří mohli bývali utvrdit v tom, že všude dobře, ale doma to také není vůbec (zas až tak) špatné. Bavili jsme se o základnách NATO u ruských hranic i o tom, že kritici Ruska dost často nesnesou žádný konkrétní argument, který by se zakládal jak na kritickém myšlení, tak na solidním argumentu.

Rusko nás neohrožuje. Je to nesmysl. Jsme vtahováni do procesu, kdy se haraší zbraněmi až na hranici Ruska. Chápu, že to Rusko dráždí…“ (Josef Skála)

Experti i trochu zafilozofovali, když jsme řešili, zda cílem demokracie je svoboda, či zda spíše spravedlnost. Pár úvah bylo věnováno ukrajinskému či syrskému konfliktu.

Závěrem došlo na konstatování, že je velkou chybou, že napříč společností neprobíhá smysluplná debata, která by názorové skupiny naučila to, že když má někdo mít opačný názor, vůbec to neznamená, že názorový oponent je proto producentem dezinformací.

Nyní vám nabízíme rozhovor s doktorem Skálou a Janem Schneiderem v nezkrácené podobě. Přejeme všem příjemný poslech.

