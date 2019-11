Čeští politici brání pistole proti Evropské unii

Ubráníme se pistolí proti Evropské komisi? Nebojte se vážení čtenáři, to není výzva k odporu proti Bruselu. I když ze strany českého Senátu to tak může vypadat. Senátoři chválili ústavní novelu, která má čelit byrokratickému nesmyslu Evropské unie.

O co jde? Listina základních práv a svobod možná bude obsahovat výslovné právo bránit sebe i jiné se zbraní podle podmínek stanovených zákonem. Horní komora tento návrh novely, který předložila skupina senátorů v čele s bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem, v prvním kole projednávání podpořila

Novela má podle zastánců zabránit odzbrojování potenciálních obětí.

„Jedná se o symbolické povýšení stávajícího práva,“ uvedl k senátorské předloze Červíček. Novela podle něj v žádném případě nepovede k nekontrolovanému ozbrojování.

„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon,“ uvádí se v jednostránkovém návrhu, pod kterým je podepsána téměř polovina členů horní komory.

Nejde čistě o nápad senátorů. Asi bychom jim příliš lichotili. Navrhované doplnění Listiny základních práv a svobod vychází z petice, kterou podepsalo 102 tisíce lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených.

Ano, teď se uhodil hřebík na hlavičku. Jde o bruselský nápad, který má - a teď se podržte - řešit teroristickou hrozbu v Evropě. V hlavách unijních byrokratů totiž teroristé páchají útoky zbraněmi z vlastního soukromého vlastnictví. Žádný černý trh, žádný nelegální nákup zbraní na Slovensku nebo Balkánu.

Je objektivně zřejmé, že si Evropská unie chce došlápnout na prosté obyvatele EU a ohrozit jejich bezpečnost. Proč? Aby bylo jednoduché prosadit nějaký druh unijních bezpečnostních sborů? To je čirá spekulace. Ale, že omezení vlastnictví zbraní zvýší bezpečnostní hrozbu, je jasná věc.

O možné změně Listiny základních práv a svobod ve prospěch práva bránit sebe i jiné se zbraní v ruce Sputnik hovořil se Stanislavem Mackovíkem, známým politikem, bývalým poslancem KSČM a členem sněmovního výboru pro obranu.

„Reagovat na totální hloupost Evropské komise tímto způsobem bude asi neefektivní. V roce 2017 dokonce byla v Senátu projednávána ústavní novela zákona, která by dala legálním držitelům zbraní právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti země. Senátoři tehdy novelu zamítli. Návrh předpokládal, že legální držitelé zbraní by měli mít právo použít zbraň a toto právo by mělo být zakotveno v Ústavě ČR.

Současný senátní návrh ale neochrání naše občany před dopadem evropského práva. Znamená to, že pokud setrváme v EU, tak se naši občané budou podřizovat těm tupostem, které tento politický klub produkuje. Efektivnější by bylo - aby ČR měla v EU takové postavení, že ji nikdo nebude diktovat, kolik přijme uprchlíků, nebo jaké náboje mají používat myslivci. Senátoři samotní připouští, že tento jejich návrh je jen symbolickým povýšením stávajícího práva. Je zajímavé sledovat, jak Senát během dvou let dokázal zásadně změnit názor ve stejné věci. Proto se domnívám, že tím jen chtějí upoutat pozornost a vykázat nějakou bohulibou činnost. Během těch dvou let nedošlo k žádnému zázraku, který by najednou osvítil pravicový Senát k rozumným krokům.

Chce-li nás EU chránit před terorismem, tak by měla změnit hlavně svoji azylovou politiku a své chování v rámci NATO. Kam vlezlo v posledních třiceti letech NATO, tam vždy nastal velký migrační a bezpečnostní problém. Každý náš občan má možnost bránit svůj život v souladu se zákonem. Ohrožuje-li nás někdo, tak to určitě nejsou sportovní střelci a myslivci s jejich zbraněmi a municí, které návrhy Evropské komise nesmyslně poškozují,“ říká politik.

Skutečně je v Česku situace taková, že je nutné zakotvit v Ústavě možnost zastřelit útočníka? Pan Mackovík zdůrazňuje, že v naší zemi máme institut přiměřené obrany. Ústavní změna, kterou navrhl Senát, bohužel nezmění směrnice, které nám vnucuje Evropská komise.

„ČR se stala součástí EU, kde hrajeme druhé housle. Kvalitou nám dodávaných potravin počínaje a přístupem k naší suverenitě konče. Z ČR se stal vykonavatel nařízení EU - bez ohledu na naše vlastní zájmy a priority. Zároveň může jít o pokus amerikanizace bezpečnostního prostředí v ČR. Naše policie v řadě případů začíná řešit přestupky hlavně a jen silovým způsobem. Lidé to mají rádi z televize a veřejné mínění - to je ochotno to tolerovat. To bude trvat do té doby, než následky takového chování odnese někdo zcela nevinný. Pak se společenská poptávka po dobrodružství ve veřejném prostoru zmenší. Známe případ, kdy policista střílel na chodce, který přecházel na červenou. Nebo případ, kdy dopravní policista zastřelil při pronásledování ujíždějícího vozidla náhodnou chodkyni.

Je tedy otázkou, zda si situace žádá formální změnu zákona, když tím nejsme schopni ovlivnit ani tlak EU na obsah těch procesně potřebnějších norem a hranici přiměřenosti posouváme spíše k razanci. Pokud se má občan bránit, tak zákon dnes umožňuje přiměřenou obranu. Právě otázka přiměřenosti by měla být hlavním vodícím prvkem při takových změnách zákonů. Na druhou stranu určitě není dobře, že nás někdo z venčí tlačí k tomu, aby se při nákupu příborového nože předkládal občanský průkaz,“ míní expert.

A teď o šancích. Existuje šance, že se parlament pochlapí a bude vzdorovat EU? „Parlament by měl prokázat rozum. Je nutné i legislativně podpořit především ty, kteří jsou vlastníky zbraní, a Evropská komise se je snaží omezit. Plošné šíření zbraní to ale není řešení. Navrhované doplnění Listiny základních práv a svobod vychází z petice, která nese podpisy 102 tisíc občanů. Petice byla reakcí majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnění legálně držených zbraní. Faktem je, že málokterý terorista je vlastníkem zbrojního pasu a zatím nevnímám nějakou urputnou snahu EU o omezení pohybu části migrantů, kteří skýtají rizika. Několik teroristických útoků provedených na území EU jasně ukázalo, že bezpečnostní systém selhal, když potenciální útočník byl zprvu identifikován, ale následně ponechán bez jakékoliv kontroly. Sahat do zákonů jen kvůli symbolice je nedůstojné každého zákonodárce. Zákony mají lidem pomáhat a hájit jejich oprávněné zájmy. Pokud by novela zákona donutila byrokraty v EU se chovat normálně, tak by měla význam. Pokud je to jen symbol, tak je to málo," říká pan Mackovík.

Náš rozhovor završíme otázkou, která trápí odpůrce zbraní. Neobáváte se, že v případě schválení novely v Česku poroste počet zabití a vražd střelnou zbraní? Anebo jde o plané obavy? Češi nejsou Američané…

„Když se podívám, jaký materiál ohledně zbraní, střeliva a pohybu osob produkují eurohujerští byrokrati, tak musím říci, že oni ohrožují občany EU nejvíce. Naši zákonodárci se spíše musí zastat zdravého rozumu a nepodlehnout populistickým trendům. Do ústavního zákona se má sahat jen tehdy, když novela bude řešit podstatu problému. Na populistické a kosmetické změny je ústavní zákon přece jen velký kalibr. Novela je v samém počátku legislativního procesu a sám se nechám překvapit, jakou část zákonodárců osloví. Česko není Bronx, a proto samozřejmě záleží na obsahové kvalitě novely,“ říká Stanislav Mackovík.

