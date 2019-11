V Praze 6 nechtějí sochu Koněva, ale v Praze 10 vzpomínají na vojáka armády UPA. Ukrajinista Skála odhaluje dvojí metr

Sputnik se obrátil na absolventa ukrajinistiky na FF UK (ukrajinský jazyk, literatura, historie) a soudního tlumočníka ukrajinského jazyka, Milana Skálu, aby čtenářům vysvětlil dvojí metr v postoji českých politiků v kauze pomníku maršála Koněva a hledání temných stránek jeho biografie, stejně jako vytvoření a uctění nových hrdinů, kteří vyhovují nové politické agendě. Skála ve svém písemném komentáři zpochybnil heroizaci Vasyla Makucha a uvedl, pro koho můžou být přínosné dezinformace proti Rusku a proč ukrajinští diplomati musí změnit svou rétoriku v Evropě.

Česko odpouští Ukrajině mnoho věcí, které by v případě Ruska netrpělo

Sputnik: Dne 5. listopadu se v Praze 10 konala oficiální pamětní událost na počest sebeupálení Vasyla Makucha, ukrajinského vojáka armády UPA a bojovníka proti totalitnímu režimu. Můžete si vzpomenout na nedávné události v Praze 6 a úsilí místní samosprávy o přenesení památky maršála Koněva, který osvobodil Prahu spolu s jednotkami sovětské armády? Socha osvoboditele maršála Koněva nevyhovuje zástupcům města Prahy, hledají temné stránky jeho biografie, přidávají vysvětlení k jeho biografii. S mostem pojmenovaným po bojovníkovi OUN-UPA nikdo nemá nejmenší problém. Proč se u této otázky používá dvojí metr?

Milan Skála: Připomeňme si nejdříve důležitý fakt, který uvádějí ukrajinské prameny. Ukrajinský nacionalista Vasyl Makuch bojoval v OUN-UPA (banderovci), kde se i vyznamenal. Tedy v organizaci, která má na svědomí desetitisíce lidských životů – především Poláků a Židů, ale také několik set Čechů, vezmeme-li v úvahu nejen volyňské Čechy, ale i civilisty a příslušníky našich ozbrojených složek, zavražděné banderovci na území Československa po 2. světové válce. Pro nás je důležité, že OUN, původně ideologická část této organizace, byla v roce svého založení pro svůj radikálně nacionalistický, šovinistický a antisemitský charakter v Československu zakázána. Vyznačovala se protičeskoslovenskými postoji. Při vší úctě k pozdějšímu činu Vasyla Makucha jej lze jen těžko v tomto období nazvat bojovníkem za svobodu a demokracii. Jedná se tedy o kontroverzní osobnost. Jak je ale vidět, není kontroverze jako kontroverze. V jiném pražském obvodu se hledají zástupné důvody pro to, aby byl odstraněn památník osvoboditele maršála Koněva. Údajné temné stránky jeho biografie jsou zdůrazňovány a jeho kontroverzní charakter má být důvodem k odstranění jeho památníku, přičemž temná stránka života Vasyla Makucha se buďto zamlčuje, anebo bagatelizuje.

© Sputnik / Pamětní deska Vasylovi Makuchovi na Praze 10

Hledání nových hrdinů a diskreditace Rudé armády

Očekával bych tedy, že na Makuchovu lávku bude umístěna vysvětlující tabulka k jeho biografii. Domnívám se, že důvodem pro použití dvojího metru je snaha za každou cenu podpořit Ukrajinu v hybridní válce s Ruskem , a to i za cenu toho, že jsou na Ukrajině přehlíženy jevy, které se neslučují s evropskými hodnotami a které by v případě jejich výskytu v jiných demokratických zemích vyvolávaly značnou nevoli. Mám tím na mysli zvláště radikální nacionalizmus, heroizaci kolaborantů s nacisty, přepisování dějin apod. Dalším důvodem, proč Makuchova lávka na rozdíl od památníku Koněva nevyvolává kontroverze a pamětních akcí se účastní i naši ústavní činitelé, včetně místopředsedy Senátu, může být i neznalost Makuchovy biografie, kdy informace o jeho angažmá v OUN-UPA na pamětní desce uvedena není, přičemž ze záznamu pořízeného na pamětní akci nevyplývá, že by někdo z řečníků na tuto okolnost explicitně poukázal. Zůstává tedy otázka, jestli našim ústavním činitelům nevadí skutečnost, že Makuch byl v mládí členem šovinistické a antisemitské organizace, která má na svědomí desetitisíce lidských životů a která byla známa svými protičeskoslovenskými postoji, anebo jestli o této skutečnosti vůbec nevědí. Této akce se měl zúčastnit i představitel Kanceláře prezidenta republiky, což mě vzhledem k tomu, jaké názory má na banderovce pan prezident, překvapilo.

Můžeme tuto událost zařadit do aktivit spojených s devalvací významu dějin druhé světové války v Evropě se snahou nalézt jiné hrdiny, kteří vyhovují nové politické agendě?

Odhalování ruské propagandy jako způsob, jak vybudovat kariéru

Ano. Uvedu příklad. Ačkoliv se v Česku výsledky 2. světové války nezpochybňují, vidím určitou tendenci spočívající ve snaze zmenšit význam Rudé armády při osvobození Československa, a to cestou její diskreditace. Účelově se zdůrazňují a vytrhávají z historického kontextu negativní děje, které doprovázely příchod Rudé armády, tedy např. činnost SMERŠe, únosy běloemigrantů, heroizace Vlasovců , účelově se poukazuje na to, že americká armáda by dokázala osvobodit Prahu dříve apod. Domnívám se, že s těmito jevy je manipulováno tak, aby výsledek vyzněl v neprospěch Rudé armády, a tedy v důsledku i v neprospěch současného Ruska, které se k jejímu dědictví hlásí. Příkladem určitého posunu v chápání hrdinství můžou být i výroky některých veřejně známých osobností, které naznačují, že bojovníkem za svobodu a demokracii byl v zásadě kdokoliv, kdo bojoval proti totalitárnímu Sovětskému svazu, a je vlastně jedno, jestli nosil uniformu SS nebo se účastnil protižidovských pogromů či etnických čistek. Na evropské úrovni mě v tomto kontextu zaujala čerstvá zpráva z Valného shromáždění OSN, kde byla 7. 11. 2019 přijata rezoluce o boji proti heroizaci nacizmu, přičemž členské státy EU se zdržely hlasování a proti rezoluci byly pouze dvě země – USA a Ukrajina.

Senátorka Chmelová ve svém projevu řekla následující slova: „Jako členka zahraničního výboru Senátu Parlamentu České republiky se znepokojením sleduji snahu Ruské federace obnovit si svůj vliv v zemích bývalého východního bloku. Samozřejmě i na Ukrajině, i u nás. Za poslední léta se nezměnilo skoro nic na ukrajinském Donbasu. Zdejší konflikt postupně zamrzává. Okupovaný Krym zůstává Putinovi. U nás jde o menší, ale o to nebezpečnější způsoby hybridního boje: financování podivných médií, financování politických stran, usilujících o rozbití EU, pozvánky pro divné lidí na oslavu státní samostatnosti atd.“ Jakou část české společnosti podle Vás zastupuje paní senátorka? Nakolik se česká společnost cítí být součástí/svědkem hybridní války?

Paní senátorka je politička. Předpokládám tedy, že říká to, co od ní její voliči chtějí slyšet. A je třeba přiznat, že část voličů považuje Rusko za bezpečnostní hrozbu a očekává od své politické reprezentace ujištění toho, že jsou jejich obavy oprávněné. Myslím si, že pojmy jako hybridní válka, dezinformační média nebo ruská propaganda jsou politicky vděčné a efektivní, ačkoliv málokdo vlastně přesně ví, co si má pod nimi konkrétně představit. Zdá se, že odhalování ruské propagandy je dobrý job a dává možnost, jak udělat kariéru. Placení odborníci ve státní správě a nestátních organizacích jsou připraveni odhalovat ruskou dezinformační propagandu téměř všude. Někteří z nich pořádají přednášky, jezdí po školách, vydávají knihy, přičemž si z této činnosti „udělali živnost.“ Nevím, jestli česká společnost, ale vypadá to, že paní senátorka se součástí hybridní války cítí.

Ukrajinista Skála: Kromě Zemana glorifikace banderovců nikoho z politiků nezajímá. Média o vraždě volyňských Čechů mlčí https://t.co/24cye5H2nQ pic.twitter.com/qT0Jzq7JWV — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 5, 2019

Byla Ukrajina skutečně obětí ruské agrese nebo kolébkou impéria

Během této pietní akce velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis pronesl následující slova: „Komunistická moc se snažila ze všech sil, aby jméno Vasyla Makucha padlo do zapomnění. Měli z něho děsivý strach, protože Vasyl Makuch, stejně jako Čech Jan Palach, věřil, že jimi zamluvené živé pochodně probudí společnost z rezignace, nedovolí jí zříct se svých myšlenek a být svobodným člověkem ve svobodné zemi. Před 20 lety bylo v Doněcku založeno muzeum věnované Vasylu Makuchovi a Oleksu Horniakovi, který se taky upálil na protest proti sovětské politice v Ukrajině. V roce 2014 na začátku ruské okupace na Donbasu byla tato budova okupována. Část jejích exponátů a archivů se podařilo vyvézt, zbytek byl zabaven okupačním režimem. Totalitní moc nesvobody stále nenechává Vasyla Makucha na pokoji.“ Jak byste tato slova ukrajinského velvyslance okomentoval jako ukrajinista a expert na současné ukrajinské reálie?

Pan velvyslanec je zkušený diplomat. Předpokládám tedy, že jeho projev je v souladu s ukrajinskou zahraniční politikou a byl prosloven tak, aby vyvolal požadovaný efekt. Trochu mě překvapilo jeho tvrzení o „ruské okupaci Donbasu“, vyslovené v době, kdy na Donbasu dochází k historickým událostem – dlouho očekávanému odsunu na jedné straně ukrajinského a na straně druhé separatistického vojska, přičemž Rusko nejednou prohlásilo, že setohoto konfliktu. Jinak si myslím, že projev pana velvyslance nevybočuje z kontextu nového pojetí ukrajinských dějin, který spočívá v líčení Ukrajiny v rámci SSSR jako oběti ruské agrese a Ukrajinců jakožto utiskovaného národa. Při této příležitosti mě napadají slova významného ukrajinského politologa Vadima Karasjova, který nedávno v jedné ukrajinské talk show k této „teorii oběti“ naopak trefně uvedl: „Nikdy jsme nebyli provincie, na to zapomeňte, nebyli jsme kolonie v Sovětském svazu , byli jsme národem tvořícím impérium.“ Já osobně bych spíše uvítal, kdyby ukrajinský zastupitelský úřad v Česku zvolil pozitivní kulturně-politickou propagaci Ukrajiny, neboť časté zdůrazňování ublíženeckých nebo kontroverzních témat je spíše kontraproduktivní a odrazuje mnohé potenciální příznivce Ukrajiny.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.