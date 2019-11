„NATO ví, že Srbové umí zacházet s tímto komplexem.“ Vojenský expert promluvil o tom, jak se Západ zalekl S-400 v Srbsku

Po zvláštním zástupci USA v jednáních mezi Srbskem a Kosovem Richardu Grenellovi a zvláštním vyslanci USA pro západní Balkán Mathewu Palmerovi přijel minulý týden do Bělehradu i zvláštní zástupce MZV USA Thomas Zarzecki, který se specializuje na sankční opatření vůči odpůrcům USA.

V roce 2017 byl přijat zákon O boji proti americkým protivníkům prostřednictvím sankcí (CAATSA). Stanoví sankce proti Rusku, Íránu a KLDR a také proti třetím zemím, které s nimi vedou vojensko-technickou spolupráci. Připomeňme, že 24. října během společného vojenského rusko-srbského cvičení Slovanský štít 2019 srbský prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že Srbsko kupuje od Ruska protiletadlový systém Pancir-S.

Tato cvičení byla prvními manévry v zahraničí, kterých se účastnil ruský systém protivzdušné obrany S-400, a srbský vojenský personál měl možnost se naučit s ním zacházet. Dříve srbská vláda zakoupila v Ruské federaci sedm vrtulníků Mi-17 a Mi-35 a v rámci vojenské technické pomoci dostala šest stíhaček MiG-29 a 10 obrněných transportérů BRDM-2.

Srbský vojenský odborník, plukovník ve výslužběse domnívá, že proti Srbsku nebudou opět vyhlášeny sankce (Svazová republika Jugoslávie byla pod ekonomickým embargem OSN v letech 1992-1996, ekonomické sankce EU a USA, zaměřené proti Slobodanu Miloševičovi a činnosti SRJ v Bosně a Hercegovině a poté v Kosovu byly zavedeny v letech 1998-2000 – pozn. red.) kvůli vojensko-technické spolupráci s Ruskem.

Podle jeho slov samotný fakt, že USA mají zástupce podobné Zarzeckimu, není korektní.