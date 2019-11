Chvilkaři na Letné: „Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod!“

Premiér však začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem, kvůli zákonu o střetu zájmů, do svěřenských fondů. Proč jsou tedy kritici premiéra tak neklidní? To jim nestačí?

„Kritici premiéra jsou zneklidněni především jeho politickým i ekonomickým úspěchem a prací ve prospěch obyvatel ČR,“ podělila se v rozhovoru pro Sputnik o svůj názor publicistka, politoložka a předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil Vladimíra Vítová.

„To jediné jeho kritiky opravdu zneklidňuje. ČT jistě, stejně jako v minulosti, plánuje přímý přenos z Letné. Opět tedy můžeme vidět v přímém přenosu ty, kteří neuznávají demokratické volby, nevadí jim humanitární bombardování Jugoslávie, dokonce oslavují naše členství v NATO a drancování a ničení suverénních zemí, nenávidí pomníky Rudé armády a pravdivou historii. To jsou společné charakterové rysy chvilkařů a jejich příznivců. Na sobotní demonstraci zvou všechny obyvatele naší země lidé, kteří žijí z peněz všech daňových poplatníků – tedy z peněz všech obyvatel naší země. Stát totiž tyto peníze vyplácí politickým neziskovkám. A to je zásadní chyba vlády a premiéra. Proti tomu se však na Letné demonstrovat nebude,“ dodala úvodem.

Chvilkaři říkají, že když premiér neodstoupí, tak v opačném případě vypukne další vlna protestů. Vypukne nebo ne? Jaká extrémní opatření mohou přijmout? V Rusku za dobu revoluce říkali: „Dlažební kostka – zbraň proletariátu.“ Myslíte si, že něco takového lze od protestujících občanů na pražské Letné očekávat? Střelba, kameny atd.?

Záleží na tom, jak situaci vyhodnotí zahraniční režiséři. Žádné extrémní akce pod falešnou vlajkou však od chvilkařů neočekávám, neboť již v této chvíli je zcela jisté, že se jim nepodařilo zpracovat masovou statistiku chování lidí ve prospěch původně plánovaného převratu, a tudíž i chaosu – a to ani za vydatné pomoci mainstreamových médií. Jednoduchým důkazem této skutečnosti je například video známých zpěváků a herců, kteří požadují demisi premiéra a odstoupení prezidenta a zvou lidi 16. listopadu na Letnou. Video se líbí pouze tisícovce lidí, kdežto 2, 6 tisícům se nelíbí. Autoři videa dokonce vypnuli komentáře. Lidé tam totiž psali, že dobře ví, odkud skutečný vítr vane. Lidé již v masovém měřítku vědí, že požadavky chvilkařů jsou falešné a nejsou ve prospěch obyvatel naší země.

Opoziční protesty proti premiérovi jdou nahoru, ale i jeho hodnocení mezi voliči roste. Zůstává politikem s nejvyšším hodnocením popularity mezi členy vlády a hlavami parlamentních stran. V říjnovém průzkumu sociologické agentury STEM hodnotilo jeho aktivity kladně 52 procent respondentů, což je o sedm procentních bodů více než v červnu. Jak vysvětlíte tento jev?

To, jak uvažují lidé typu chvilkařů, navzdory mínění většiny obyvatel naší země, sdělili sami kavárníci dne 11. 11. 2019 na ČRO PLUS v odpoledním pořadu Evropa bez železné opony. Ve zkratce zaznělo následující: „U nás není žádná demokracie, ale teror většiny. Strany, které vyhrály volby, vládnou, a dokonce do nevyšších míst dosazují svoje lidi! Přitom by tato místa měli obsazovat lidé z opozice, a hlavně z občanské společnosti (rozuměj politických neziskovek), aby byla demokratická rovnováha… Politické strany by měly být jen sociální, občanské nebo křesťanské, jiné by neměly být dovoleny, protože se pak neví, co by se od nich v politice dalo čekat. Když jsou do vedení země lidé jmenováni stranami, které vyhrály volby, tak se tím porušuje občanská svoboda a Ústava!“ Toto scestné uvažování opozice a chvilkařů mi připomíná vtip, který kdysi koloval poté, co prezidentské volby „vyhrál“ za velmi podivných okolností G. Bush ml. nad A. Gorem: „Důkazem toho, že USA jsou nejdemokratičtější zemí na světě je fakt, že ze dvou kandidátů – jeden vyhraje volby a druhý se stane prezidentem.“

Podaří se opozici konečně svrhnout Andreje Babiše? Nebo budeme i nadále pozorovat milion a milion marných chvilek v boji proti populárnímu předsedovi vlády? Mimochodem, zjevně má prezidentské ambice. Myslíte si, že by se prezident Babiš mohl stát skutečností?

Podle mého názoru se nepodaří Babiše svrhnout z postu premiéra. A také proč? Vždyť byl legálně zvolen! Chvilkaři – mocně podporovaní jistými politickými domácími i zahraničními kruhy, které mají zájem pouze o to, aby byla ČR totální kolonií a neschopná samostatné existence – jistě budou svoje aktivity vyvíjet i nadále. Ovšem budou slábnout, protože je vidět, že většinové smýšlení obyvatel jim vůbec není přátelsky nakloněno. Lidé chtějí alespoň minimální ekonomickou a politickou stabilitu. Stane se současný předseda vlády prezidentem České republiky? Uvidíme. Pokud vím, tak Andrej Babiš zatím prezidentskou kandidaturu odmítá.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.