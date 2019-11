Česko a Slovensko kritizují NATO. Co za tím stojí?

Odpor vůči NATO

Načo NATO? Ne, nechceme si, vážení čtenáři, tropit šprýmy z českého premiéra Andreje Babiše. Jen se tato otázka položená ve slovenštině tematicky hodí k tomu, co vám chceme sdělit. Ano, půjde o pochyby. Pochyby česko-slovenské o účelnosti Severoatlantické aliance. Ale pěkně popořadě.

Na zámku ve Valticích v pondělí společně zasedala česká a slovenská vláda. Ministři obou zemí se potkali už posedmé, řešili různé problémy, které se týkají našich republik. A na závěr bylo vydáno obsáhlé společné prohlášení předsedů vlád.

To, co ale považujeme za nejdůležitější, je v prohlášení odbyto. Jde o bezpečnost. Celé Evropy i našich států. V prohlášení jsou tomu věnovány tři odstavce, ale předseda české vlády Andrej Babiš se docela rozohnil. A tvrdě sepsul Severoatlantickou alianci.

Tak třeba Babiš vyjádřil názor, že dozrál čas k debatě evropských zemí o bezpečnosti kontinentu. „My v rámci NATO sdílíme stejné hodnoty, ale tři státy jsou mimo Evropu a my bychom potřebovali nějakou dohodu v rámci evropských států, členů NATO,“ uvedl. Dodal, že nepodporuje myšlenku společné evropské armády. „Ale měli bychom o tom diskutovat,“ uvedl.

Český premiér kritizoval neochotu Severoatlantické aliance k diskuzi uvnitř organizace. „Ten program je tři hodiny, každá země má tuším čtyři minuty. To je nedostatečné, možná evropské členské státy NATO by o tom měly diskutovat,“ řekl Babiš k dvoudennímu summitu NATO, který se uskuteční začátkem prosince ve Velké Británii.

Stranou nezůstal ani jeho slovensky kolega. Peter Pellegrini zdůraznil, že evropské státy v rámci NATO mají aktivně řešit a rozebírat situaci Turecka. „Jsme vůči němu ve schizofrenní situaci. Je členem organizace, ale zároveň mu vyměřujeme sankce. Turci nás začínají veřejně vydírat. Prý se rozmyslí, jestli miliony utečenců přemístí do Sýrie, nebo je pošlou do Evropy. Tento člen otevřeně porušuje dohody. Zároveň vojska NATO na některých místech operují společně s ruskými hlídkami. To jsou situace, na které jsme nebyli zvyklí a měli bychom je aktivně řešit,“ dodal slovenský premiér.

Takový je obrázek Severoatlantické aliance. Tak ji vidí členové, kteří s členstvím v organizaci spojují své prozápadní směřování. Babiš a Pellegrini vlastně podporují slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že se NATO nalézá ve stavu mozkové smrti.

Krize aliance

A co dál? Severoatlantická aliance je v krizi. Co z toho vyplývá pro Českou republiku? Je NATO ještě k něčemu dobré? Odpověď na tyto otázky Sputniku sdělil známý člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„Myslím si, že není potřeba vymýšlet novou obrannou dohodu. Stačilo by, kdyby smluvní členové stávající Severoatlantickou smlouvu dodržovali, mám na mysli zejména Spojené státy americké a Turecko. A to nejen v současné době, ale i v nedávné době najdeme celou řadu příkladů, kdy Spojené státy americké a Turecko nedodržely Chartu Organizace spojených národů, k čemuž je zavazuje celá řada článků Severoatlantické smlouvy, včetně její preambule (Strany této smlouvy znovu potvrzují svou víru v účel a zásady Charty Organizace spojených národů a svou touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Jsou odhodláni chránit svobodu, společné dědictví a civilizaci svých národů, založenou na zásadách demokracie, individuální svobody a právního státu. Usilují o podporu stability a pohody v oblasti severního Atlantiku),” oznámil Pána.

Jako příklad uvedl dva články smlouvy.

„Například v článku 1 se uvádí: Strany se zavazují, jak je stanoveno v Chartě Organizace spojených národů, urovnat jakýkoli mezinárodní spor, do kterého mohou být zapojeny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se mezinárodní spolupráce, vztahů a hrozeb nebo použití síly jakýmkoli způsobem, který není v souladu s cíli Organizace spojených národů. A podobně v článku 4 Smlouvy se uvádí: Strany budou konzultovat společně, kdykoli podle jejich názoru je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli ze stran,“ říká expert.

Jsme přehlasovaní velkými státy

Jak se to má? Je Severoatlantická aliance sedmdesát let starý deštník, který selhává a potřebuje opravu?

„Neřekl bych, že selhává. Měla by však být důsledně dodržována Smlouva, na základě které byla aliance ustanovena a s níž všechny členské státy souhlasí. Anebo by měla změnit text smlouvy a přijmout jiný nebo založit jiné uskupení. Obranné uskupení v Severoatlantické smlouvě je vymezeno ‚územím kterékoli smluvní strany v Evropě nebo Severní Americe, na alžírské departmenty Francie, na území Turecka nebo na ostrovy pod jurisdikcí kterékoli smluvní strany v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka‘. Uvedu dva příklady, které spolu souvisí a premiérům se pravděpodobně nelíbí. První, že současné aktivity některých státu aliance nejsou schváleny příslušnými orgány aliance, ale dokonce o nich partneři nejsou ani informováni. V Radě Severoatlantické aliance se rozhoduje jednomyslně, proto jí raději problematická rozhodnutí nejsou předkládána. Druhý, že ani v Evropské unii není jejich hlas slyšet, protože na Radě Evropské unie byla jednomyslnost rozhodování zrušena (bylo zavedeno většinové hlasování podle velikosti států) a jsou tak kdykoli přehlasováni velkými státy,“ míní známý člen SPD.

A teď tu je kardinální otázka. Neměla by Evropa více zodpovídat za vlastní bezpečnost?

„Jednoznačně měla. Pro začátek by stačilo, kdyby ochránila své hranice (jak států Evropské unie, tak zejména vnitřní hranice schengenského prostoru) před nezákonným překračováním této hranice osobami bez řádného povolení. Bohužel prozatím nedokáže ani tento základní triviální úkol naplnit. Čas a fakta ukázaly, že skutečné záměry a akce některých států Severoatlantické aliance se liší od toho, co je v Severoatlantické smlouvě. Proto by měla být vypracována aktuální Evropská bezpečnostní doktrína a měla by tak být posílena bezpečnost Evropy jako celku (viz ochrana hranic) i bezpečnost v jednotlivých státech,“ říká Lubomír Pána.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.