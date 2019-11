„Železný vlk“ v Litvě: NATO „zadržuje“ Rusko jménem fašistického militarizovaného hnutí?

V litevském Pabrade v pondělí začala aktivní fáze cvičení pod názvem The Iron Wolf 2019 II. Kromě Litvy se jich účastní jednotky deseti jiných členských zemí NATO, mj. Německa. Na tom by nebylo nic zvláštního, nebýt toho, že právě takto se jmenoval v 30. letech minulého století litevský fašistický útvar. Můžeme to pokládat za náhodu?