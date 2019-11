Zbaběle se bojí trapasu a porážky? Janda z Evropských hodnot odmítl pozvánku do diskuze na XTV

Výkonný ředitel vlivové organizace Evropské hodnosty Jakub Janda odmítl pozvánku do pořadu XTV. Aby se vymluvil, pokusil se údajný „bojovník proti ruské propagandě“ použít originální argumenty. Uspěl?

Jakub Janda na svých sociálních sítích informoval, že odmítl pozvání do internetové televize, aby se vyhnul „předstírání žurnalistiky“. Ta je údajně placené ze zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

„Byl jsem pozván do pořadu XTV. Odmítl jsem, protože se nehodlám účastnit předstírání žurnalistiky, ještě k tomu prokazatelně napřímo placené hlavním centrem ruských a čínských zájmů v Česku: Kanceláří prezidenta republiky,“ napsal na svém Facebooku výkonný ředitel vlivové organizace Evropské hodnoty.

Bojí se Jakub Janda médií, která vůči němu nemusejí být tak servilní jako například Česká televize?

XTV

Tvářemi internetové televize XTV je přední český moderátor Luboš Xaver Veselý a bývalá moderátorka a ředitelka zpravodajství České televize Jana Bobošíková. Ta později působila i ve funkci poslankyně Evropského parlamentu.

„Nejcennějším aspektem XTV je svoboda,“ píše o sobě XTV na svých stránkách.

Kauza ČT versus Xaver Veselý

Luboš Xaver Veselý rozpoutal skandál, když na konci září publikoval videozáznam rozhovoru s redaktorkou pořadu Newsroom České televize, která za Veselým přijela, aby rozpoutala mediální přestřelku kvůli kritice jeho práce na vlnách Českého rozhlasu.

Redaktorka ČT tehdy sdělila Luboši Veselému, že portál Hlídací pes, který se podle vlastních slov stará o nezávislost, objektivní přístup a profesionalitu žurnalistiky, publikoval na své stránce zprávu, ve které kritizuje práci Veselého při rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem.

Moderátor v reakci na slova redaktorky ČT označil pořad Newsroom za odporný bulvár a „nevyváženou stoku“.

„Já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje,“ prohlásil Xaver Veselý a dodal, že to, co pořad v minulosti odvysílal o něm, byla „nevyvážená stoka“.

Kritika, kvůli které přijela moderátorka České televize z pořadu Newsroom za Veselým, zazněla z úst portálu Hlídací pes. Později se vysvětlilo, že portál Hlídací pes provozuje takzvaný Ústav nezávislé žurnalistiky, jenž sídlí v chatové oblasti obce Líšnice. Xaver Veselý při pokusu kontaktovat tento „ústav“ na jeho adrese našel akorát prázdnou chatu.

Ondřej Neumann, ředitel „ústavu“ údajně bránícího „nezávislou žurnalistiku“, se při svém pokusu o obranu před kritikou ze strany Luboše Xavera Veselého sám přiznal k tomu, že jeho organizaci v minulosti platily i fondy kontroverzního amerického miliardáře George Sorose.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.