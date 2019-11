BIS podcenila islámský radikalismus v Česku. Čučkaři?

Kauza českého imáma

Tak nám budou soudit našeho prvního, pravého a nefalšovaného islamistu. A ne ledajakého. Kazatele Samera Shehadeha, který posílal do Sýrie peníze a teroristy. Některé informace ukazují na to, že česká tajná služba BIS o něm dlouhou dobu nevěděla a on mohl páchat svou činnost přímo na území České republiky. Budete překvapeni.

Nejdřív oficiální zpráva, která se objevila v médiích hlavního proudu. Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jeho bratra a švagrovou viněných z podpory terorismu. Případ poslalo pražskému městskému soudu. Trojice čelí obvinění z účasti na teroristické skupině, z podpory a propagace terorismu a z financování terorismu.

Za tyto zločiny hrozí stíhaným až patnáctileté tresty vězení. Na lavici obžalovaných ale usedne imám sám. Před rokem byl dopaden v cizině, podle médií v Jordánsku. Další dva obžalovaní jsou stíháni jako uprchlí.

O imáma se podle médií hlavního proudu začaly zajímat české úřady až poté, co se ukázalo, že jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal. Ale nejen jim. Jeho vliv byl mnohem rozsáhlejší.

Jak stojí v policejním spisu, na který se odkazuje web Seznam Zprávy, Shehadeh řídil komunikaci mezi jednotlivými obviněnými i dalšími lidmi v Sýrii. Údajně se také podílel na cestě tří lidí do Sýrie, z nichž jeden byl později zabit v bojích. Shehadeh podle vyšetřovatelů teroristy i financoval, peníze měl získat ze sbírek organizovaných mezi českými a slovenskými muslimy.

Tak přeci jenom čučkaři, jak říká příslušníkům BISky prezident Miloš Zeman? Bagatelizovat situaci nemá smysl. Ani se konejšit, že šlo o jednoho jediného islamistu, který řádil v Česku. O kolika jich neví české úřady? A veřejnost? Nechme ale spekulací. Teď jsou na řadě informace, které stěží lze nazvat příjemné.

O zásadních informacích, které vrhají na celý případ úplně nové světlo, Sputnik hovořil s Lukášem Lhoťanem, známým expertem na islám, publicistou a nakladatelem.

Učebnice dějepisu jsou důležitější

„Nepřekvapuje mne to. Je jen otázkou, proč BIS nezasáhla. Věděla a kryla tuto islámskou teroristickou skupinu nebo o tom nevěděla? Vědět o tom nemusela, má přece plno práce s kontrolováním učebnic dějepisu, aby vyhovovaly současnému požadovanému ideologickému výkladu historie, a taky tvrdí, že v ČR žádní muslimští podporovatelé terorismu nejsou, tak proč by je hledala? Když prioritou je vést tajnou válku vůči všem částem společnosti, které nevyznávají hodnoty multikulturalismu, LGBT a neomarxismu, což jsou dnešní dogmata vládnoucího režimu. Ovšem BIS taky o aktivitách této teroristické skupiny vědět mohla a ještě k tomu je mohla chránit, aby si tyto aktivity prováděli bez rizika zásahu policie. A důvod je jednoduchý. Česká vláda a její tajné služby v souladu s politikou USA a západních zemí v Sýrií podporovaly teroristické skupiny označované v Evropě jako povstalci a mezi těmito ‚povstalci‘ byla i skupina podporovaná pražským muslimským duchovním Samerem Shehadehem (Shehadeh se přiznal, že podporoval teroristickou skupinu Džabhat Fatah aš-Šám*, pozn. red.) a v jejich řadách dnes bojují minimálně 4 čeští muslimové a plus k tomu další český muslim měl být již zabit. Podpora těchto teroristů ze strany Samera Shehadeha byla tedy v souladu s politikou České republiky a EU,“ uvedl Lhoťan.

„Slyšel jsem od jednoho svého kontaktu, že teprve poté co nezávisle na BIS zjistila jistá složka českého ministerstva vnitra, že mezi českými muslimy Samer vybírá peníze a organizuje cesty do Sýrie, tak BIS reagovala a poslala za Samerem své agenty a ti ho svým neprofesionálním jednáním varovali. A tak Samer z České republiky utekl a teprve poté začalo jeho stíhání. Tedy v době, kdy už byla trestná činnost podpory terorismu ukončena,“ říká otevřeně expert.

Současná tichá válka

Proč se vůbec veřejně nemluví o problému terorismu? Na přetřes je neustále Rusko a Čína. Jakoby u nás nebyly osoby, které jsou opravdu nebezpečné pro naši republiku. Podle pana Lhoťana je to tím, že BIS s vážnou tváří tvrdí, že tady žádní islámští extremisté nejsou.

„Toto tvrzení veřejně potvrzují i odborníci na islám typu Bronislava Ostřanského. Takže kdo by věnoval pozornost informacím zveřejněným nějakým Lukášem Lhoťanem v mediích o projevech islámského extremismu mezi českými muslimy a v českých mešitách? Kdo by si četl důkazy o islámském extremismu v českých mešitách v mé knize Islám a islamismus v České republice, když BIS tvrdí, že v České republice islámští extremisté nejsou (výroční zpráva BIS za rok 2017 třeba tvrdí, že služba přímou hrozbu teroristického útoku na našem území nezaznamenala a že jednotlivé radikální projevy neovlivnily umírněný charakter české muslimské komunity jako celku, pozn. red.)? To, že se tady už před skoro 20 roky podařilo islamistům ovládnout české mešity s pomocí naivní BIS je věc druhá. Mimoto, vždyť v současné tiché studené válce mezi Západem a Ruskem, využívá Západ právě tyto islámské teroristy," míní známý expert.

Nemohli jsme se publicisty nezeptat jestli věří, že se po případu Shehadeh české bezpečnostní orgány poučily. Budou se islamistické hrozbě aktivněji věnovat? Nebo to není tak mediálně zajímavé téma?

„Ne. Dokud povedou BIS a budou v určitých politických funkcích lidé, co tam jsou dnes, tak budou v České republice islamisté a islámští extremisté v bezpečí. Rusofobní Češi budou raději, když bude Česká republika postupně islamizovaná a českou muslimskou komunitu zde povedou islámští extremisté, ale hlavně když tito islamisté budou dál pomáhat v tiché studené válce proti Rusku, protože dnes vidí, že vlastenečtí Češi jsou potencionální spojenci Ruska a nesdílejí nadšení z multikulturní EU. Prostě tito rusofobové Českou republiku darují muslimským přistěhovalcům a islamistům kvůli vyšším zájmům, jako již tolikrát v minulosti předtím, “ říká známý expert na islám Lukáš Lhoťan.

*teroristická skupina zakázaná v Rusku

