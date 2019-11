Chvilkaři na Letné – poryv psychedelie? Touží být „Maxipsem Fíkem bránícím červené linie“

Poznámka: Hlavní poselství Mikuláše Mináře (kráceno, zjednodušeno). Plnou verzi přinesl Sputnik při přímém přenosu.

„Přijďte nám váš názor o nás říct osobně, Andreji Babiši… Neučiníte-li tak, lidé si řeknou, že jste bábovka!“

(Mikuláš Minář)

Mikuláš Minář: Dobrý den. Jsem nesmírně šťastný, že jsme se tu sešli. Mnozí jedou přes celou republiku, abychom se společně postavili za demokracii. Podle fotek ze střechy víme, že je nás tu dnes minimálně stejně jako minule a další lidé jsou na cestě. Dává nám to silný mandát. Za našimi požadavky je obrovská síla a váha. Ptáme se, Andreji Babiši, víme, že o nás zase řeknete, že jsme tu na koncertě, že je tu hezky a že nás platí různé síly, že nechápete, proč tu demonstrujeme. Je možná trošku škoda, že jste s námi včera odmítl diskutovat v České televizi.

DAV: „Je to srab!“

„Babiš je v ofsajdu, mě by být postaven mimo hru!“ (Mikuláš Minář)

Mikuláš Minář: A nejenom, že jste to odmítl Vy sám... Nebyl schopen dorazit nikdo z (hnutí) ANO. Celý pořad byl zrušen. Byl byste ochoten se s námi setkat, a říct nám to vše do očí? Věříme, že na naši výzvu odpovíte, jinak si lidé řeknou, že jste bábovka.

„Díky, Hrabiši, že jsi nás spojil!“ (nápis na transparentu)

Přátelé, teď mluvím k vám (všem). Jde o desky s Maxipsem Fíkem. Mám je od první třídy a nosím je proto, abych zůstal sebou a nezačal se brát vážně. Vy desky vidíte ze zadní strany. Když ukážu první stranu, je tam napsáno: „Pozor – moc hodný, ale moc velký pes…“ Nedávno mi došlo, že tohle jsme my. My, kteří se scházíme na náměstích. Jsme sice hodným, ale velkým psem. Bráníme čtyři červené čáry, jimiž jsou: justice, média, střet zájmu a (princip) abolice. Pokud se politici pokusí ovládnout justici, půjdeme do ulic. Pokud se pokusí ovládnout veřejnoprávní média, půjdeme do ulic. Pokud by premiérův střet zájmů poškodil ČR, že bychom přišli o peníze EU, půjdeme do ulic. Pokud by prezident ČR udělil premiérovi milost, jen proto, že je to jeho spojenec, pak půjdeme do ulic. Tyhle čáry vymezují politickou hru. My neříkáme, koho volit. Jen chceme, aby se na tom hřišti dodržovala pravidla a pískaly se fauly. Babiš je už v ofsajdu. Měl by být postaven mimo hru.

„Nenecháme se koupit za koblihu!“ (Sedláci)

Tohle ale není jediná věc, kterou chceme. Přišel čas říct, pro co chceme. Dosud jsme říkali, co nechceme. Teď vám představuji novou podpisovou výzvu, která je pozitivní a nezávislá na konkrétních figurách. Pan Babiš tu za pár měsíců nemusí být. Co chceme – zaprvé politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, (politiky) kteří nestraší, nelžou, nekradou a nejsou ve střetu zájmu. Zadruhé chceme být občany, kterým záleží na ostatních lidech v této zemi a kteří převzali svůj díl odpovědnosti. Zatřetí chceme žít v zemi, kde se daří svobodě a spravedlnosti, kde je zdravá krajina, kde každý žije beze strachu, důstojně a rád.

„Díky podpoře z Hradu, vládnu, lžu a kradu!“ (Transparent)

Pokud to chcete také, můžete od dnešních 16 hodin připojit podpis, že (vám) záleží na demokracii, že si najdete pro ni chvilku a v případě potřeby ji budete bránit. Čím více lidí podepíše, tím větší a silnější budeme hlídací pes bránící ony čtyři čáry. Každý podpis je důležitý. Představte si, jaké by to bylo, kdyby se podepsal 1 000 000 lidí. Kdyby každý z nás získal další dva lidi. Stali bychom se pak hlídacím maxipsem.

Andreji Babiši, vyzýváme vás, abyste ze svého střetu zájmu vyvodil důsledky a do konce roku odvolal Marii Benešovou a vzdal se Agrofertu, nebo abyste odstoupil z premiérské funkce.

Dav skandující refrénem /: Demisi-demisi-demisi! :/

Mikuláš Minář: Pokud tak neučiníte, ohlásíme v úterý 7. ledna termín dalších protestů, které budou mít zase o něco kreativnější podobu. O vašem zneužívání moci se opět dozví celý svět. Nepolevíme, dokud neodejdete.

Dav: Demisi, demisi, demisi.

Mikuláš Minář: Milí přátelé, pokud se ztotožňujete s naší vizí, podepište ji na našem portálu. Dokážete tím, že když si chvilku najdete, ubráníte demokracii. Něco mi říká, že bude potřeba ji bránit.

Doslov: Na mítinku řečnil ještě třeba kněz Václav Malý, který hovořil k revolučnímu shromáždění ještě v roce 1989. Malý hovořil cosi o protnutí horizontál a vertikál, podobně jak se o tom zpívá v české verzi písně Dream a Little Dream of Me. Hovořili také sedláci, kteří prý přijeli do Prahy na traktorech.

Nová podpisová petice Chvilkařů.

Fragmenty z jiných projevů:

Sedláci: Selský stav měl být zlikvidován jako třída. Ze sedláka měl být poslušný „jézéďák“. Komunistům se to nepodařilo přes jejich teror. Mnoho potomků selských rodin se vrhlo po roce 89 do podnikání, dnes hospodaří na čtvrtině zemědělské půdy. Komunisté jistě od nikoho z nich nemají dnes svůj hlas.

Jsme demokraté, respektujeme volební výsledky. I to, že značná část národa relativizuje a oslavuje minulý režim. To respektujeme. Nenecháme si však vzít právo říct, že nám to vadí a že to považujeme za chybu a nebezpečí. Vadí nám to a uráží nás to. Že dnes máme de facto vládu komunistů. Vadí nám i hlava státu, která cíleně sází na lži a otevřeně hájí zájmy východních diktatur. Uráží nás, že tiskový mluvčí státu je arogantní a nevzdělaná karikatura, že členství v KSČ a členství v STB není diskvalifikací, ale doporučením do nejvyšších státních funkcí. Vadí nám, že se lidé opět začínají bát mocných. My, čeští sedláci, se obracíme nejen na vás, ale zejména na ty, kteří tu dnes nejsou (na dosud „nepřesvědčené“, pozn.). Nenechte si namluvit, že za komunistů bylo lépe. Nenechte se obelhat nesmysly o pražské kavárně. Buďte jako čeští sedláci, hrdí a svobodní, nenechte se koupit za koblihu.

Dana Němcová – psycholožka, disidentka, signatářka Charty 77: Byla jsem poděkovat v katedrále, že máme 30 let možnost demokracie. Nejsem si jista, že jsme vždy s ní dobře nakládali. Dejme si pozor, jak budeme příště volit. Je dnes hodně věcí, proti kterým se musíme ohradit. Nesmíme však stát pojímat jako podnik, nesmíme omezovat sdělovací prostředky a nechat si krást veřejný prostor. Dbejme o to, abychom se naučili žít se svobodou a abychom za svým názorem byli ochotni stát i v konfrontaci, co nám může být nepříjemné, mám s tím bohaté zkušenosti…

Pořadatelé: Dnešní setkání má celosvětový rozměr. Máme podporu krajanů v 63 městech a 30 státech na všech kontinentech, kromě Antarktidy…

Michaela Lebeda – čte dopis krajanů: Krajané v celém světě vám sdělují, milý krajané, jsme v tom s vámi stejně jako v červnu a je nás ještě více. Nenecháme si vzít budoucnost naší země. Nechceme si zpoza hranic jen stěžovat. Spousta Čechů ze zahraničí je dnes na Letné! Vzniká soudržnost, která tu nikdy nebyla. Chceme být hrdí na naši zemi. Chceme mít milion důvodů říkat, že jsme součástí soudržnějšího a tolerantnějšího národa než dřív. Chceme přispět k dialogu, vzájemnému respektu a sebevědomí. Věříme v demokracii a právní stát. Je nás asi dva miliony českých krajanů v zahraničí. Není to málo. Pokud bude třeba, bude nás slyšet ještě více!

Jiří Hlavenka – podnikatel a zastupitel Jihomoravského kraje: Václav Havel řekl, naše země nevzkvétá. Zkusme si tuto otázku položit dnes. Vzkvétá naše země? Ano. Říkám rozpačitě. Velká města se změnila, ale ne periferie. Země vzkvétá někde, v něčem a pro někoho. Máme oslabené vládnutí. Prezident je zajatcem sil, které vládnou za něj. Troufnu si říct, že naše země nemá prezidenta. Oslabený premiér je obětí Hradu a svých vlastních problémů. Další problém je vládnutí bez vize… ¨

Akce byla zakončena zpěvem hymny…

