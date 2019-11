„Kyjev chce od Prahy to, co mu dát nemůže.“ Ukrajinský odborník o návštěvě Andreje Babiše

Andrej Babiš dnes letí do Kyjeva. Čekají ho setkání s nejvyššími ukrajinskými zástupci, včetně prezidenta a premiéra. Co však může skutečně dát Ukrajině tato návštěva, co očekává od českého partnera? O tom si Sputnik promluvil s ukrajinským politologem, ředitelem Kyjevského centra politických studií a konfliktologie Michailem Pogrebinským.

Obchod mezi Českem a Ukrajinou

„Vzhledem ke svérázné povaze premiéra Andreje Babiše, jeho postavení v Evropské unii, mám na mysli obvinění ze střetu zájmů při získávání dotací EU pro jeho firmy, stěží můžeme očekávat od setkání průlomové úspěchy,“ řekl Pogrebinskij.

„Každopádně je však tato návštěva pozitivní zprávou, neboť umožňuje našemu současnému prezidentu Volodymyru Zelenskému distancovat se od dědictví Petra Porošenka, který zkomplikoval vztahy se všemi kolem. Nový prezident začíná budovat konstruktivní vztahy se sousedy v regionu a návštěva Andreje Babiše je dobrou možností prosazovat takovou politiku. Myslím si, že mohou být podepsány nějaké smlouvy o případných investicích, což nyní Ukrajina potřebuje ze všeho nejvíce. Vždyť, jak uvádí tisk, s Andrejem Babišem přilétá velká obchodní mise 85 českých podnikatelů,“ dodal.

Ukrajina je 20. největším zahraničním obchodním partnerem České republiky. Podle údajů Hospodářské komory ČR nabízí široké možnosti pro české podnikatele v oblasti civilního leteckého průmyslu, dopravního průmyslu a infrastruktury, energetiky, vodního hospodářství, obranného průmyslu a strojírenství. Podle názoru odborníka však Ukrajina nemůže čekat od Česka rozsáhlé investice kvůli nejasné hospodářské politice nové ukrajinské vlády a faktoru napětí na východě země.

„Ano, existují první pokusy Kyjeva a Moskvy odstranit tuto krizi, ale rychle vyřešit situaci se nepodaří. Proto bych zatím neočekával velké investice od České republiky ani od žádné jiné země. Tam, kde se válčí nebo neutichl ozbrojený konflikt, nikdo s investicemi nepospíchá. Ačkoliv musím uznat, že obrat zboží mezi Ukrajinou a Českem stoupá,“ řekl Pogrebinskij.

Situace v Donbasu

Podle jeho názoru je Česká republika stěží schopna prosazovat pozitivní program, pokud jde o řešení krize v Donbasu.

„Není to její prerogativa. Máme však „normandský formát“ (Ukrajina, Rusko, Francie, Německo) a v jeho rámci se konečně objevila malá naděje na pokrok. Setkání nejvyšších představitelů států v „normandském formátu“ se má uskutečnit 9. prosince v Paříži. Pokud dobře chápu stanovisko prezidenta Zemana a také premiéra Babiše, Česká republika má stále zájem o zachování normálních, pragmatických vztahů s Ruskou federací. Dokonce nehledě na to, že v Praze každou chvíli vzniká špiománie vůči Moskvě, nehledě na konfliktní situaci spojenou s tématem přemístění památníku maršála Koněva nebo na problémy s nemovitostmi Velvyslanectví RF v ČR. Myslím si, že představitelé „strany války“, kteří se prosákli do nové ukrajinské vlády, budou zklamáni návštěvou českého premiéra. Proč? Protože stěží od něho získají nějakou podporu v jejich protiruských plánech a prohlášeních. Ujištění o podpoře územní celistvosti Ukrajiny, její nezávislosti a suverenity jsou však samozřejmě očekávána od Babiše na oficiální úrovni,“ domnívá se politolog.

Podle Pogrebinského bude nejdůležitější věcí během návštěvy právě hospodářská spolupráce. Zatím není jasné, zda velké české společnosti budou chtít rozšířit svou přítomnost na ukrajinském trhu. Výsledky návštěvy to ukáží. Zatím nabírá sílu jiný trend - Ukrajina „vyváží“ do České republiky své pracovníky. Od 1. září Česká republika zvýšila kvótu pro ukrajinské odborníky - počet pracovních povolení se zvýší z 19 na 40 tisíc. To je nejvyšší číslo – pro ostatní státy jsou to maximálně 2 tisíce povolení.

„Česká republika se tak díky Ukrajincům snaží vyřešit problém nedostatku pracovních sil ve vlastní zemi. A můžeme ji pochopit,“ řekl na závěr Pogrebinskij.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.