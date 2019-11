Půjde Milion chvilek po opozici? První náznaky se objevují

Kalousku, bacha, seš další na řadě. Zatím jdou po Babišovi a Benešové. To ale neznamená, že dalším na ráně nemůže být Miroslav Kalousek. O co jde? Milion chvilek pro demokracii dalo ultimátum liberálním stranám. Když ho nesplní, chvilkaři si na ně mohou došlápnout. Anebo ještě hůř.

Myslíte, že přeháníme? Tak pozor! Mocichtiví chvilkaři mají plán, jak ovlivňovat a snad i ovládnout celou českou politickou scénu. Nejde jim jen o odstranění premiéra Andreje Babiše od moci. Chtějí určovat, jak mají postupovat opoziční strany hlásící se k havlistickým hodnotám.

Padlo to už během demonstrace 16. listopadu na Letné. Vůdce chvilkařů Mikuláš Minář se obrátil z pódia ke svým věrným ovečkám, ale také opozičním stranám blízkým jeho srdci. Těm ještě před mítinkem předal výzvu Milionu chvilek. V ní liberální parlamentní opozici nabádá, aby se více otevřela lidem a aktivně je k sobě zvala. Opoziční strany také mají nabídnout novou vizi. A také mají zformulovat problémy Česka a jejich řešení. No a také si podle Mináře a spol. mají liberální straničky vyřešit problém oslabení voličských hlasů v důsledku roztříštěnosti.

Myslíte, že tím rady sluníčkářské parlamentní opozici skončily? Ani náhodou. V pondělí v Českém rozhlase vystoupil místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll. Z jeho slov smích přechází v údiv a šok. Roll odhalil, jaké politické plány chvilkaři mají.

Celý rozhovor stojí za poslech. Je to sonda do myšlení kádrováků, kterým ještě teče mléko po bradě. Ale soustřeďme se na to, jak chvilkaři úkolují sluníčkářskou opozici.

Moderátor Českého rozhlasu Michael Rozsypal se místopředsedy chvilkařů zeptal, jestli Milion chvilek za rok plánuje zorganizovat akci, na které ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN představí svůj společný program. Roll takový záměr potvrdil.

„Máme pocit, že musíme být v dialogu s politiky, kteří snad chtějí zastávat naše požadavky a naše nějaké pozice a základní principy, o kterých mluvíme. O tom to celé je. Proto jim chceme nakonec dát prostor. Protože to konečné řešení v těch příštích volbách musí být politické. Proto jim chceme dát prostor… My upozorňujeme na problém a chceme po nich, aby přišli s řešením,“ prohlásil Benjamin Roll.

Tady to máte černé na bílém. Chvilkaři slíbili podporu opozici, dají jim k dispozici své jméno a své stoupence, pokud bude opozice plnit jejich program. Přitom samo hnutí zůstane ve stínu. Špinavou práci za ně má udělat Fiala, Kalousek, Bartoš a Schwarzenberg. Síla, co říkáte, vážení čtenáři?

O politických choutkách Milionu chvilek pro demokracii Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Diskuse a dohady o tom, zda má iniciativa Milion chvilek přímé politické ambice, případně jaké, provázejí její existenci od samého počátku. Zda chce vstoupit do stranické soutěže jako jeden z jejích subjektů, či zda má spíše ambice ovlivňovat stranickopolitickou soutěž tzv. ze zákrytu, jako nestranický nátlakový aktér. Tyto otázky těsně souvisí s dalšími: Kdo je vlastně ona iniciativa, kdo ji reprezentuje kromě dvou viditelných tváří Mináře a Rolla? Má nějaké struktury, má napojení na politické strany, na ekonomické subjekty, na neziskové organizace, včetně zahraničních či mezinárodních, na jiné subjekty? Má nějaké poradce, nebo ji manažersky i ideově řídí pouze Minář s Rollem? Má nějaký ideologicko-politický program?

Je zde velmi patrná i inspirace slovenským příkladem, vývojem na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky, kdy má občanská politická iniciativa tendence orchestrovat chování a jednání politických stran anebo i generovat politické strany zcela nové, v určitém ohledu antisystémové v tom smyslu, že sebe sama definují jako subjekty morálně nadřazené stávající politické třídě, kterou označují za zkorumpovanou a nevěrohodnou, která by měla odejít nebo alespoň dlouho pykat, přičemž mezi stávajícími stranami rozlišují ty zcela nepřijatelné a ty, které, za určitých podmínek mohou dostat tzv. druhou šanci.

Produktem těchto procesů a jevů jsou na Slovensku strany Progresivní Slovensko, Spolu a Za lidi. Je možné, zvláště v dnešní turbulentní době, že se něco podobného, vznik nového subjektu, může odehrát i v ČR. Současně může tato iniciativa dále vystupovat jako jakýsi mentor určitých opozičních stran, jak už ostatně vidíme dnes, včetně možného politického angažmá některých představitelů iniciativy Milion chvilek v existujících politických stranách,“ popisuje situaci expert.

Neukousli si chvilkaři příliš velké sousto? Bude Kalousek nebo Bartoš tancovat, jak Milion chvilek bude pískat? Podle pana Doležala to takto doslova možná neplatí, ale v každém případě se budou všechny opoziční strany z prostředí někdejšího Demokratického bloku, a o něco méně Piráti, snažit voličsky oslovit onen čtvrt milion voličů, který se dvakrát sešel na Letné. Anebo možné maximum z tohoto počtu, k tomu budou po jistou dobu potřebovat šéfy Milionů chvilek jako prostředníky, a v tom smyslu jim tzv. půjdou na ruku. Jak říká, uvidíme, jakou za to budou ochotný zaplatit cenu.

Může se liberální opozice sjednotit? Mají o to vůbec parlamentní strany stojící proti Babišovi zájem?

Doležal: Spíše než o zájem může jít o existenční nutnost, alespoň pro některé tyto strany. V tomto směru se problematika netýká Pirátů, nejsilnější opoziční strany, která nemá za cíl se s nikým sjednocovat, ale naopak dále růst, a to zejména na úkor menších opozičních stran. Pak je zde KDU-ČSL, kterou nelze nazvat liberální, ale z úvah o sjednocování opozice ve smyslu společně volební kandidatury ji nelze vynechat, přes veškeré překážky tohoto procesu a přes krach snah o její společnou kandidaturu s hnutím STAN před posledními volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Ale taktéž hraje o pětiprocentní přežití. Naprostou nutností je nějaký typ společné kandidatury pro TOP 09 a STAN, a to spíše ve formě nějakého ad hoc volebního subjektu, který by tudíž nemusel překonat celostátní kvorum 10 procent, které platí pro dvoučlenné předvolební koalice.

Specifická je i pozice ODS, která sice neřeší otázku sněmovního parlamentního bytí nebo nebytí, ale pokud chce snít sen o své účasti v příští vládě bez ANO, jako samostatně kandidující subjekt ve volbách v roce 2021 nemá šanci jej naplnit. Takže ano, liberální opozice se nepochybně sjednotit může, zcela jistě o to mají mnozí její představitelé zájem, ale nejspíš k tomu nedojde.

A teď otázka na závěr. Ta je o osudu sluníčkářské opozice. Dá se očekávat, že když dojde k neúspěchu opozičních stran, bude Milion chvilek požadovat odstoupení předsedů opozičních stran?

Jde o to, o jakém neúspěchu mluvíme. V tomto ohledu budou rozhodujícím testem pro další vývoj krajské volby v příštím roce, které prověří, alespoň rámcově sílu jednotlivých aktérů před volbami do sněmovny. Poté se rozpoutá tvrdá takticko-strategická debata, plná osobních útoků a personálních požadavků. Zřejmě i včetně požadavků na odstoupení těch méně úspěšných stranických předsedů. Tyto požadavky nemusí vycházet jen od Milionu chvilek, ale i zevnitř samotných politických stran. A potom vzplane poslední fáze bitvy,.

