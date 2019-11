Vláda chce vydrancovat drahé kovy. Abychom na to nedoplatili!

Vláda Andreje Babiše chce odvézt měď a hliník do kovošrotu. Nadsázka? Jen trochu. Babiš chce opravdu prodat vzácné kovy ze státních rezerv. Peníze prý mají jít do státního rozpočtu.

A tohle je vážné. Vláda se chystá ke kroku, který ji možná finančně pomůže, ale může ohrozit fungování republiky, když dojde k černému scénáři. To, co teď prodáme třeba v případě hluboké krize Evropské unie, budeme muset nakupovat mnohonásobně dráž. O co jde? Vládní kabinet zvažuje prodej vzácných kovů na krizovou dobu.

Jak se to má? Česká vláda se rozhodla zbavit všech zásob vzácných kovů ze Správy státních hmotných rezerv. Proč? Protože to vynese moc pěkné peníze. Odhaduje se, že by státní kasa - doufáme, že právě ona - měla získat přes dvě miliardy korun.

Jaké jsou argumenty vlády? Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček třeba uvedl , že je přesvědčen o tom, že koncept držení základních kovů je překonaný, proto navrhuje jejich postupný prodej. Prý je třeba podívat se na jednotlivé položky státních hmotných rezerv optikou, nakolik odpovídají hrozbám 21. století.

Ono ale nejde o žádnou teoretickou debatu. S příjmy z prodeje kovů už počítá státní rozpočet na příští rok, kdy z nich má stát získat 600 milionů korun. V roce 2021 by pak z prodeje kovů mělo být odvedeno do státního rozpočtu dalších 1,6 miliardy korun. To celkem dělá uvedené 2,2 miliardy korun.

A teď, proč prodej vzácných kovů není nijak dobrý nápad. Státní správa státních hmotných rezerv schraňuje různé komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků.

Jak řekl šéf této správy Pavel Švagr, v rezervách jsou podle něj uskladněny měď, hliník, nikl, olovo a zinek. Většina kovů byla do státních nouzových zásob nakoupená docela nedávno, mezi roky 2000 až 2013. To se ve skladech moc neohřály.

A neprodělá na tom stát? Vzácné kovy, které mají být prodány, na světových trzích zlevňují. „V letošním třetím čtvrtletí se ukazatel Světové banky, který zahrnuje právě kovy a jejich cenový vývoj na globálním trhu, propadl o necelá dvě procenta, po dvou čtvrtletích vzestupných. Tento pokles je dán ztrátou dynamiky celosvětové průmyslové výroby, například v oblasti automobilové produkce, důsledky obchodní války Číny a USA a ustupováním obav z nedostatečné nabídky některých kovů. V roce 2020 podle prognózy Světové banky ceny kovů poklesnou o zhruba půldruhého procenta po letošním očekávaném propadu čítajícím pět procent. Přitom, jak pro letošek, tak zejména pro rok 2020 převažují rizika ještě výraznějšího poklesu cen kovů,“ píše Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund.

Na důležitost kovů v rezervách státu v minulosti upozorňovala také Evropská unie. A to už je co říct. Zpráva komisaře Guntera Verheugena z roku 2008 říká, že státy EU si uvědomily zranitelnost při zásobování barevnými kovy a měly by držet jejich zásoby.

Stát se tak s nadsázkou chce chovat jako ti, kteří do kovošrotu vozí měděné trubky nebo mřížky kanálů. Drsný příklas? Možná, ale jak jinak to vypadá? Jako dobré hospodaření? Měď nebude v budoucnu potřeba? To jako opravdu?

Návrhem ministerstva průmyslu na revizi hmotných rezerv se bude 9. prosince zabývat Bezpečnostní rada státu. Následně o něm bude jednat vláda. A toto jednání ukáže, jestli rezervy budou vydrancovány ve prospěch paní Schillerové a její kasy.

Na celou situaci se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD, místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru a místopředsedy podvýboru pro daně, cla a loterie.

„Vláda v době ekonomického růstu kromě peněženek pracujících lidí doslova drancuje i státní zásobu strategických kovů, která je určena pro mimořádné situace. Miliardy ‚navíc‘ z prodeje těchto strategických surovin, kterými se vláda chlubí, půjdou na úkor Správy státních hmotných rezerv a Armády ČR. Po vyrabování státních zásob zlata a vysátí finančních rezerv ze státních podniků, je to další rána stabilitě a suverenitě České republiky a jejích občanů,“ říká k celé záležitosti přední ekonomický expert SPD.

Pana poslance jsme se zeptali, kam ty miliardy zamíří? Opravdu se vypaří v tabulkách a nepřehledných řádcích státního rozpočtu, kterým běžný občan nerozumí? „Ano, přesně. Rozpustí se ve státním rozpočtu,“ říká pan Hrnčíř.

Vypadá to tak, že vláda Andreje Babiše má jasno a jejím cílem je asi opravdu zlikvidovat rezervy vzácných kovů. Půjde to zastavit? Politik říká, že poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se bude snažit celou záležitost ovlivnit, aby nedošlo k nejhoršímu. „Uděláme vše, co je v našich silách,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

