Jeden, ale zcela unikátní talent generála Pavla. Názor

Podle posledního sociálního průzkumu o budoucím českém prezidentovi se jméno generála Petra Pavla stalo jedním z nejzmiňovanějších v médiích. Ukázalo se, že právě Petr Pavel u svých spoluobčanů vyvolává nejmenší alergii. Pokud by dnes generál Pavel kandidoval na prezidenta České republiky, nehlasovalo by pro něho pouze 29 % dotázaných. Zatímco za Babiše a Klause ml. by nehlasovalo 59 % voličů, za Drahoše 48 procent, Ebena nebo poslankyni Miroslavu Němcovou by si nevybralo 47 % dotázaných. I když by největší počet volebních hlasů Petr Pavel nezískal, umístil by se tady na čtvrtém místě za Babišem, Ebenem a Drahošem, ale při vysoké volební účasti v den hlasování by se generál stal vítězem prezidentského závodu. Co je to za fenomén.

„Obecně lze konstatovat, že euromarxisté realizují již několik let stabilní systém voleb prezidentů novým způsobem,“ vysvětlil situaci v rozhovoru pro Sputnik zkušený vojenský expert Martin Koller.

Vyberou v podstatě skupinu špatných kandidátů a jeden dostane trochu lepší mediální nátěr. Všichni jsou slouhové nadnárodních korporací, jejichž vůdčími reprezentanty jsou Soros, Albrightová, Merkelová, vedení EU v Bruselu a samozřejmě jejich domácí slouhové v každé konkrétní zemi. Typickým produktem takové politiky je Čaputová na Slovensku. Nebylo z čeho vybrat. V osobě Miloše Zemana se euromarxisté evidentně zmýlili a podcenili ho. Takového kandidáta už k volbám nepřipustí. Pokud jde o generála ve výslužbě Pavla… V zásadě je zbytečné přehnaně komentovat jeho popularitu. Řešit ho několik let před volbami je zbytečná reklama, která mu pomáhá. Jeho popularita je uměle vytvořená médii, která jsou z velké části pod kontrolou zahraničních zájmů. Je lhostejné, kdo je vlastníkem. Typickým příkladem je Seznam. Patří sice domácímu majiteli, ale je z velké části hlásnou troubou cizácké protinárodní propagandy. Chci ještě dodat, Pavel nemá žádné vlastnosti vhodné pro prezidenta suverénního státu.

Ale jak vidíme, pan Pavel má skvělý vojenský životopis, včetně ocenění za hrdinství i dosažení nejvyšší možné funkce v NATO. Negativně naopak vyznívá jeho členství v předlistopadové KSČ . Lidé jsou však zjevně připraveni se vyrovnat s komunistickou minulostí generála…

Skvělý životopis se dá vyrobit na objednávku, ačkoli může kolidovat s realitou. To je přesně případ Pavla. Na objednávku euromarxistů se může u jednoho členství v KSČ považovat za zločin, zatímco u jiného za prkotinu. Stačí se podívat na samozvaného kněze Tomáše Halíka. Komunistický kádrovák, nikoli řadový člen strany a aktivní bojovník proti náboženství, který školil vyšší komunistické kádry v takzvaném královském VUMLu (Večerní Univerzita Marxismu Leninismu) dostal nedávno průkaz odbojáře od ministra obrany Metnara. Důvodem je fakt, že se jedná o vydíratelného slouhu německých zájmů, který se má z rozhodnutí euromarxistů stát pražským arcibiskupem. Na poslance Ondráčka za KSČM se snáší dlouhodobě smršť urážek za jeho členství v Pohotovostním pluku VB (Veřejná bezpečnost - označení předlistopadové uniformované policie) v roce 1989. Ministr obrany Metnar sloužil ve stejném pluku a nikomu to nevadí. Takže ukázkové výběrové uplatňování zákona i propagandy, které zažíváme od roku 1990 v rozporu s řečmi o svobodě a demokracii. Pavel je jen jedním z dalších produktů. Jako člen Aspen Institutu vedeného Albrightovou a korupčníkem Bakalou byl vybrán do funkce prezidenta.

Jak byste charakterizoval činnost generála jako náčelníka Generálního štábu AČR a předsedy vojenského výboru NATO? Který z jeho činů, prohlášení, na které si pamatujete, na vás udělal obzvláště silný dojem?

Pavel na mě neudělal nikdy žádný dojem. Už na Vojenském gymnáziu v Opavě to byl aktivní a protekční komunistický šplhounek. Jako náčelník Generální štábu nepředvedl nic zajímavého, především se předváděl na motorce. Po nástupu do velení NATO se z něj stal obyčejný propagandista. V devadesátých letech ho řada lidí u armády brala pozitivně. V současné době jím většina pohrdá, protože se stal z důstojníka politickým kašparem.

Generál Petr Pavel jednou řekl, že v Rusku vidí větší hrozbu pro Západ, než je mezinárodní terorismus. Je ostrým kritikem Kremlu. Pokud se stane prezidentem České republiky, přinese to občanům stabilitu a mír?

Samozřejmě ne! Pavel vykládá to, co mu nařizují jeho šéfové, je vzorový válečný štváč, který ztratil odpovědnost a čest a zapomněl na svoji přísahu, kterou slíbil bránit naši zem, nikoli ji tahat do cizí agresivní války. Staré africké přísloví říká, že mír je snem moudrých. Pavel evidentně moudrý není, ale nemusí být moudrý, stačí, když je poslušný.

Vy jako vojenský muž byste neměl být proti tomu, aby se generál stal hlavou státu? Nebo se mýlím?

Voják by neměl být prezidentem v žádném případě, málokterý je schopen něco takového zvládnout, zvláště když má průměrnou inteligenci a slouhovskou praxi. Stačí si připomenout Franca, Pinocheta a další vojáky na nejvyšších postech. Ať se to komu líbí, či nikoli, ani Ludvik Svoboda nebyl podle mého názoru velkou výhrou. Podle mne je vzorem inteligentního člověka a zodpovědného prezidenta Miloš Zeman, který ani nebyl na vojně. A srovnejte si Zemana, ale například i Klause s Pavlem. Charismatická osobnost a průměrně inteligentní slouha cizáků, nevalné morálky. Pokud Češi zvolí Pavla, bude to doklad degenerace národa.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.