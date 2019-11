Okupace univerzity kvůli klimatu. Stejně skončí za pár let u Bakaly?

Univerzita Karlova bude hlídat každý pšouk studentů. Co to je za hloupost? Žádná hloupost, jen nadsázka a ironie. Pár desítek zeleně poblázněných studentů týden okupoval jednu z nejstarších univerzit světa. Proč? Protože nebojuje proti globálnímu oteplování. A souběžně by měl odejít rektor UK. A okupační studenti vyhráli! Ano, to je Česká republika 30 let od plyšáku.

Z úvodního odstavce si rozumný člověk může jen ťukat na čelo. Ale pojďme to hezky rozebrat. Prostory vestibulu v Karolinu, kde sídlí rektor a centrální orgány Univerzity Karlovy, obsadili studenti minulý týden ve středu. Předtím strávili jeden den a noc v budově Filozofické fakulty UK, kde stávkovali za lepší ochranu klimatu a snižování emisí. Pro většinu okupantů je to domovská fakulta. Po pár dnech bivakování vymysleli několikabodový program.

Tak třeba univerzitní okupanti požadují, aby se vysoké školy, tedy nejen UK, zodpovědně postavily ke klimatické krizi a vytyčily si kroky k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2022. Pak ještě požadují, aby se na univerzitách svítilo elektřinou z obnovitelných zdrojů, chtějí menší produkci odpadu nebo jiný způsob cestování akademických pracovníků. Zmíněna je také zátěž klimatu způsobená produkcí potravin. Spolek pod názvem Univerzity za klima žádá zaměření se na udržitelně produkované potraviny v menzách, bufetech nebo automatech.

Akademický senát na základě požadavků protestujících přijal usnesení, že UK bude iniciativní při řešení problému klimatické změny. O čem, ale univerzita s okupanty nechtěla jednat, je odvolání rektora Tomáše Zimy. Tento požadavek musel být stažen. To bylo přes čáru.

Stoupenci Grety

Problém tkví v tom, že ti naši študentíci se až moc vzhlédli v Gretě. Ano, v té švédské holčičce, která burcuje svět zeleným fanatismem. Asi by také byli rádi, kdyby jim univerzita platila ultramoderní jachty na cesty přes oceán a servírovala veganské jídlo, které nemá uhlíkovou stopu, ale je s dojemným příběhem.

Greta je moc fajn, i její následovníci v Česku asi nejsou zlí lidé. Jenom naivní. Hrozně naivní. Jsou čistým produktem doby. Vůbec si neváží pokroku, který v potu tváře vydobyli jejich rodiče a prarodiče. Neuvědomují si, že se právě teď mají skvěle ne kvůli své píli a pracovitosti, ale kvůli dědictví, které chtějí zničit ve jménu zelené víry. Ekologismu nikoli ekologie. Nezaměňovat!

Právě díky předchozím generacím mohou univerzitní okupanti a fanoušci strašidelné Grety lehce cestovat, užívat si technologického pokroku, ale i demokracie. A přitom nemusí nic předchozí generaci splácet. Ani ten vděk po nich nikdo nechce.

Nikdo nebude popírat, že uhelná elektrárna Počerady je problém. A snad ani nemá cenu rozporovat údaj hnutí Greenpeace, že pouze a jen tato uhelná elektrárna způsobí 111 předčasných úmrtí ročně. Možné to je. Nabízí univerzitní okupanti alternativu? Proč nepožadují po vládě urychlenou dostavbu jaderných elektráren? Vždyť jde o výrobu ekologicky čisté energie.

Univerzitní okupanti místo toho navrhují omezení, daně, zákazy. Chtějí se inspirovat Německem, které se pomalu sune k energetické katastrofě. Ono odstřihnout od sítě uhelné nebo jaderné elektrárny zní hezky, ale jak si pak študentíci budou nabíjet ty své iPhony?

Tak snad ta okupace za klima bude jen takovou krátkodobou módou. Mladým chybí pohyb, i ten společenský. Tak se chtějí ukázat. Užít si atmosféru roku 1968 a 1989. Až se vyučí, tak třeba skončí u Bakaly a budou s radostí opěvovat jeho neekologické a neetické aktivity. Tak to totiž bývá.

O okupační stávce na Univerzitě Karlově a mladých aktivistech Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„Ekologie a klimatická změna skutečně stojí za diskuzi a propagaci tak, aby se dostala co nejširšímu okruhu občanů. Jenomže tento problém musí být řešen v souvislosti se sociální stránkou věci. Tedy ekologická řešení musí být dostupná i nejchudším regionům. V tomto světle se pak jeví jako úsměvné, že někdo z bohaté země s velmi dobrým materiálním zabezpečením hystericky křičí po těch, kteří mají často problém nasytit své občany. Myslím, že by primárně měli jít tito lidé demonstrovat před nadnárodní korporace, které ve světě organizují výrobu tak, aby co nejvíce vydělali - bez ohledu na pracovní podmínky, ekologii či cokoli jiného. Toto má kapitalismus ve své DNA, to by si studenti, kteří často volí třeba TOP09 nebo Piráty, měli uvědomit. Bojovat za ekologická řešení a volit nejkapitalističtěji zaměřené strany je nevědomost a čirá šílenost,“ říká expert.

Pan Zachariáš zdůrazňuje, že chránit přírodu a bojovat za ekologii je nutné. Pochybuje, že okupace univerzitní budovy je to pravé ořechové.

„Ekologie je rozhodně téma, které má být diskutováno. Zároveň jsem toho názoru, že přístupy šetrné k přírodě by měly být v co největší míře uváděny do praxe. Rozhodně si ale nemyslím, že tato forma čemukoli pomůže. Spíše spoustu lidí odradí od toho, aby klimatické hrozby brali vážně,“ míní politolog.

Co stojí za okupací Karolina? Není ta okupace čehokoli studujícími taková zvláštní móda? Nebo způsob, jak se zviditelnit? Zejména v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce.

„Jedná se o formu, která se třeba ve větší míře prosadila během poslední krize v USA, kdy lidé okupovali Wall Street s rozhořčením z toho, že ti, kteří krizi zavinili, vesele vydělávají dál. Vždy je vhodné formu nesouhlasu zvolit v závislosti na tom, s čím nesouhlasím. Okupace je, řekl bych, až ta poslední možnost. Nehledě na to, že zviditelnit se za každou cenu není vždy taktické,“ říká Zachariáš.

Otázka nakonec. Mohou podobné akce skutečně zlepšit svět? Zazelená se Univerzita Karlova a po ní Ostravská univerzita, jak o tom asi sní univerzitní okupanti?

„Nedovedu si představit, že by okupace fakulty mnoho vyřešila. Kdyby se pak studenti vypravili vysadit stromy nebo vyčistit park od odpadků, tak snad,“ říká politolog Filip Zachariáš.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.