Trapas na Media Fóru. Petra Procházková: Čeština je k ničemu, do ČR nikdo nejezdí

Psali jsme, že ve dnech 20-22. 11. běží v Praze Mediální fórum 2019. Den druhý řečníci diskutovali v sekcích Suverenita osobnosti, suverenita médií, suverenita státu; Dohodnou-li se Západ s Východem? Regionální a korporátní média; Nová média vs. tradiční či Vliv postmoderní kultury na média. Nakonec zaujala Petra Procházková, tradičně svými výroky.

„Odešla jsem z Lidovek kvůli zneužívání médií naším současným premiérem panem Babišem… Babiš díky svým penězům koupil největší mediální dům v ČR, jehož součástí byly i Lidové noviny.“ (Petra Procházková na Mediálním fóru 2019)

Petra Procházková (selekce): „Zdrávstvujtě, nevím, kterým jazykem mluvit. Asi zkusím ruštinu. Dobře. Tak budu mluvit česky, když jsme na českém území. Témata této konference mě nejprve vyděsila. Jsem praktický člověk. Teoretická mluva je mi cizí. Běžím sem z redakce z novin, kde teď pracuji. Vrátila jsem se také z Kyjeva, kde jsem byla s panem premiérem Babišem, takže nemám čas, abych zde teoretizovala ve složitých pojmech.“ Procházková ve svém exposé nenechala na premiérovi ani nit suchou, ale za pozornost stojí, že s premiérem létá do Kyjeva a místo „Kyiv“, říká rusky Kyjev. Tento postřeh učinila redaktorka Evropského rozhledu Ingrid Romancová. Reportér Sputniku její repliku v komunikaci s účastníky fóra zaznamenal.

„Premiér Babiš přenesl zneužívání médií z geopolitické úrovně na level České republiky.“ (Petra Procházková)

Petra Procházková mezinárodním hostům podrobně vysvětlila, že po 30 letech práce v Lidových novinách toto médium opustila, a to vzdor tomu, že tento plátek je jedním z hlavních novinových titulů v ČR. Novinářka odešla poté, kdy prozřela, že Lidové noviny zneužívají informací. Procházková opravdu řekla, že „Lidové noviny zneužívají informací“, že se tam „pokřivuje pravda s použitím různých informačních technologií“. Procházková osočila novináře, že se nechávají manipulovat jako veřejnost (u niž nás to, podle ní, nepřekvapuje, pozn.). „Novináři by měli být vzdělanější,“ tvrdí Procházková.

„Jestli jsem něco řekla špatně, jsem schopna pokračovat rusky?!“ (Petra Procházková)

Petra Procházková poté rozvedla příklad dětí syrských uprchlíků. Jak sdělila, nechtěla vůbec mluvit o uprchlické vlně. Novinářka předpokládá, že na dané kauze pracovala loni v ČR celá plejáda týmů a PR agentur: „Politici se chopili tohoto tématu před komunálními volbami, aby pomocí sociálních sítí zvrátili průběh těchto pro nás důležitých voleb. Přitom syrské děti – nejsou dle Procházkové žádné důstojné téma. Máme tu všehovšudy 20 uprchlíků, řekla novinářka. Nejsme zemí, která by byla na cestě či kam by někdo směřoval. Nikdo sem nejezdí, čeština je k ničemu, česky nikdo neumí. Že se z dětí syrských uprchlíků stalo záležitost č. 1, za to může PR tým prezidenta Zemana a premiéra Babiše. ČR má spíše zajímat integrace Romů, který je tu 1000krát více než uprchlíků.“

Zde byla novinářka „přistižena“, jak šíří fake news. Podle statistiky je v ČR nikoli 20 000 Romů, jak si myslí, nýbrž zhruba 250 000 tisíc a dokonce více. Romů je u nás tedy 12,5krát více, než soudí novinářka s třicetiletou praxí v Lidovkách, které navíc nemluví pravdu, jak sama uvedla. Pokud by se Procházková spletla o týž poměr se syrskými uprchlíky, mohlo by jich u nás být 12,5krát více. Pak bychom jich tu měli 250. Kdyby se mělo jednat o radikály, pak je to množství více než malé. Procházková však nezvážila tranzitní islamisty, kteří přes naše území (ČR) cestují, jak se o tomu tu a tam lze dozvědět z našich TV kanálů. V roce 2016 jeden z migrantů málem znásilnil zdravotní sestru v Nemocnici Na Bulovce. Novinářka Procházková řečnila na Media Fóru 2019, které se zabývalo technologií „fake news“. Rozhodla se neteoretizovat a uvést praktický příklad. Možná šlo zvolit nějaký více šťastný příklad, nějaké lépe spočítané exemplum.

„Byly vytvářeny zprávy, které vypadaly jako zprávy. Spíše však šlo o naředěnou pravdu…“ (Petra Procházková)

Druhý den Média Fóra jinak probíhal ve znamení úvah na téma, jak tradiční média přichází o svůj prostor, jak jsou střídána novými médii, která zaznamenávají rozmach díky sociálním sítím. Hovořili mluvčí z různých zemí světa, Mediální fórum prokázalo, že je akcí vpravdě mezinárodní. Více zpráv a další videa přineseme zítra.

