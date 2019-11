Novinářské fórum probíhající v Praze česká média fakticky zamlčela

Český mainstream ve své podstatě ignoroval tuhle velmi zajímavou diskuzi na téma: Svoboda žurnalistiky v kontextu lidských práv, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti. Téma svobody médií z různých úhlů pohledu se ukázalo jako nezajímavé pro česká média, pravděpodobně proto, že jako hlavní organizátor události vystupoval ruský magazín Mezinárodní život (pozn. rusky "Международная жизнь").

​Přitom ale na fóru byly slyšet různé názory expertů, novinářů z Nizozemska, Hongkongu, Bulharska, Itálie, Slovenska, Běloruska, Norska, Ruska, Česka a dalších zemí. O současné žurnalistice v multipolárním světě zde hovořil ředitel Institutu Evropy Ruské akademie věd Alexej Gromyko. Ten je přesvědčen, že svobodná žurnalistika musí brát ohledy na probíhající globální změny, kdy dochází k odchodu západocentrického světového pořádku a společně s tím se rozpadá jedna z verzí liberalismu – západocentrického světa. Gromyko fakticky přemýšlel o osudu liberalismu. Vyjádřil názor, že tato ideologie Západu vyznávaná mnohými hraje destruktivní roli. Na panelu na toto téma o chápání světa vystoupil, kromě jiných expertů, i analytik z Panevropské vysoké školy v Bratislavě Vladimír Bačišin. Sputnik seznámil s myšlenkami, které pronesl na Mediálním fóru 2019.

„Mluvil jsem o prostých věcech, o tom, že lidé, obyčejní lidé, principiálně nepřemýšlí o žádných ideologiích, ani o liberalismu, ani o konzervatismu, ani o socialismu. Pro ně je důležité něco úplně jiného. To, jak nakrmit své rodiny, když budeme hovořit obecně, jak jim zajistit střechu nad hlavou. Myslím, že v naší době v čisté podobě ideologie neexistují. Není možné říci, že tato společnost jde cestou socialismu, a tato společnost zase cestou liberalismu. Mezinárodní obchod, mezinárodní politické vztahy dnes musejí stát ne na ideologii, ale na ohledu na vzájemné zájmy, na změkčování vlastních pozic a požadavků, na vzájemném pochopení. Známý americký sociolog a publicista, tvůrce teorie postindustriální (informační) společnosti, profesor Harvardské univerzity Daniel Bell říkal, že v oblasti kultury je socialista, to znamená pro dotace, v oblasti obchodu je liberál, a v oblasti rodinné politiky je konzervativec. Co chci zdůraznit? To, že jeden člověk nemusí sledovat pouze jednu ideologii. Pro mě na fóru ale byla zajímavá i jiná mínění, která vyjadřovaly známé tváře mediální sféry s různými pohledy na situaci v žurnalistice a na cesty jejího rozvoje“, uvedl Bačišin.

Vladimír Bačišin se sám podělil na fóru s kolegy o to, jak probíhají pokusy o manipulaci prostředky masové informační politiky na Slovensku, jak si velký kapitál doslova předává z rukou do rukou populární média a snaží se o zkompromitování konkurentů.

„V našich médiích rádi píší o nezávislosti v republice „všech a vždy“, o postsocialistických výdobytcích. V této věci moji kolegové vymysleli pořekadlo – „Slovensko je nejvíce nezávislá země v Evropě, protože na něm nic nezávisí“,“ řekl Vladimír Bačišin, na jeho slova účastníci fóra reagovali smíchem. Tato slova experta z Bratislavy cituje agentura RIA Novosti.

