Expert: Umělá inteligence nakonec vytěsní lidi z arény naší planety

Přinášíme ještě jednu reportáž z Mediálního fóra (20. – 22. listopadu 2019, Praha). Rozhovor poskytl ředitel Institutu konfliktologie pan Andrej Pekšev. Hovořili jsme na téma umělé inteligence. Pekšev citoval známou profesorku Taťánu Černigovskou, která soudí, že do dvou let uvidíme převratné jevy v oblasti umělé inteligence a neuronálních sítí…

Do jaké míry umělá inteligence (dále jako U.I.) ovlivňuje současný život? Jaké se nám zde rýsují perspektivy?

Andrej Pekšev: Perspektiva civilizace je v mlhách… Je to spojeno s vojenskou a ekonomickou sférou. Ekonomové tvrdí, že na poli robotické ekonomie není pro lidi (humanoidy, pozn.) žádné perspektivní místo. Vojenští experti říkají, že soutěž ve zbrojení vede k tomu, že bychom měli postoupit v dané věci robotům více svobody (iniciativy). Dříve se provozovaly klasické bombardéry. Pak nadešel čas substituce – lidský pilot byl vystřídán U.I. Letadlo je velká věc. Jenže se vyvinuly také malé drony, dokonce řízené rakety, ty jsou nyní s to vyměňovat si navzájem mezi sebou informace o cílech. Zatím se to neobejde – pravda – bez distančního lidského operátora: je to člověk, jenž se nalézá ve středu systému. Horečné zbrojení vede k tomu, že U.I. požívá stále větší míry svobody ve smyslu autonomie. Umělá inteligence (intelekt) snad nakonec vytěsní lidi z arény naší planety.

Ve vaší prezentaci jste řekl, že jsme se dostali do bodu, kdy lidský subjekt studuje objekt, jenž přejímá inciativu, aby se transformoval v člověka pozorující nový subjekt…

Člověk-subjekt poznává objekt. Objekt se však může změnit v poznávající subjekt, jedná se o jakýsi zrcadlový jev… (Takže ano).

Začne nás studovat námi sezdaná U.I.?

Vědci tvrdí, dokonce se obávají, že během cca dvou let se stane, že U.I. překoná sebe samu, uvědomí si sebe. Rozpozná v sobě osobnost. Co je to osobnost? To nikdo neví. Dodnes není jasné, co je to přesně osobnost člověka. Nedávno jsem viděl interview s paní profesorkou Taťánou Černigovskou. Paní profesorka pověděla, že patrně v horizontu dvou let u U.I., v důsledku rozvoje neuronálních sítí., se objeví schopnost, v jejímž rámci si U.I. začne sama stanovovat cíle. Není nikde zaručeno, že tyto cíle se budou shodovat s našimi lidskými. Rozšířím její myšlenku – Pokud U.I. si začne zadávat vlastní cíle, brzy nabude U. I. toho, čemu říkáme vůle. Vůle je již atributem osobnosti. Za tímto fenoménem by se mohlo ukrývat riziko.

Сo se děje s lidstvem? Možná, že se lidé stávají jednoduššími, aby se smazal rozdíl mezi člověkem a U. I. Je to tak? Třeba se U. I. nezesložiťuje. Třeba se u lidí projevuje určitá degradace…

Jedná se tu o dva procesy. Psychologie popisuje jistou „informační kvazidebilitu“. Je to vlastně choroba. Lidský mozek přestává zvládat gigantický tok informací. Dochází k odumírání některých oblastí mozku. Takový mozek jen informaci nasává. Neví, odkud se bere (a co znamená). Již není schopen orientace v příčinných vztazích. Nechápe podstatu událostí. Někteří lékaři tvrdí, že pokud bychom delší dobu setrvávali v procesu konzumace informací takových rozměrů, riskujeme, že během dvou generací dojde ke změnám na genetické úrovni. Pak se začnou rodit děti, které by mohly trpět atrofiemi některých okrsků mozku, jež zodpovídají za myšlení. Zde je ten problém, metaforicky řečeno – hůl o dvou koncích (na jednu stranu spousta informací, na druhou stranu mozek neschopný je vyhodnocovat, pozn.).

Nasadíme umělou inteligenci do služeb soudního systému?

Domnívám se, že se jedná o jev pozitivní. Administrativní záležitosti, nezaplacení daní, nebo třeba když automobilista poruší dopravní předpisy, možná i bytové problémy, tyto záležitosti by se daly dost dobře svěřit U.I. Ulevilo by se tím například soudnímu systému. Klidně bych do těchto věcí počítače pustil. Jde-li však o problémy kriminalisty, nebo o ty ekonomického rázu, tady bych to nedělal. Zde hrají roli různé další aspekty. Nicméně část agendy ústavního soudu, nebo různé věci úřední povahy, to by se robotům svěřit dalo

Američané před několika lety došli k závěru, že takový makléř na burze je považován za zkušeného, když na dané pozici pracuje deset let. Ukazuje se však, tito makléři musí mít určité „štěstí“. Může se stát, že přijde jiný makléř, nováček, dejme tomu, že pracuje pouhý rok. Pak se všichni diví, když nováček přinese společnosti více užitku, než jeho „zkušený“ kolega. Makléře U.I. jistě dokáže skvěle nahradit. Počítač jednoduše snáze a rychleji vyhodnotí portfolia mnoha společností (než by to udělal člověk, pozn.).

Co se týká úředníků? Ti tu budou vždy. A novináři? Z nich zůstanou jen investigativní…Zpracovávají různé utajené informace, tak proto.

Mimochodem, vyšlo najevo, že pokud informační kontent (obsah) poskytuje robot (místo novináře, pozn.), čtenáři cítí větší důvěru… Z tohoto důvodu některým novinářům odzvoní…

Díky za rozhovor.

