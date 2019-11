Myšlenky Putina o budoucnosti Evropské unie nejsou z říše fantazie! Názor

Ruský prezident Vladimir Putin nevyloučil, že se u zemí východní Evropy mohou za několik let objevit myšlenky o odchodu z Evropské unie. Svůj názor vyjádřil minulý týden v Moskvě na plenárním zasedání investičního fóra Russia zovet. Putin připomněl spory uvnitř Evropské unie kvůli specifickému rozdělení daní, kdy značná část daňových prostředků předních států míří na „udržení kalhot těm, kteří zatím nedosáhli určité úrovně ekonomického rozvoje, což stojí desítky miliard eur“.

„Někde na začátku roku 2028 některé země východní Evropy dosáhnou takové úrovně ekonomického rozvoje, že přestanou být příjemci grantů a nejrůznějších podpor z evropského rozpočtu a budou muset platit tak, jak to dělá Velká Británie,“ míní prezident.

Budou tedy za několik let státy východní Evropy přemýšlet o odchodu z Evropské unie? Mohla by taková perspektiva být pro Evropskou unii realitou, nebo to je myšlenka jen z říše snů?

Sputnik se na názor zeptal prorektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a známého českého politologa Oskara Krejčího.

„Ten vztah české veřejnosti vůči Evropské unii se bude měnit za předpokladu, že současná politika Bruselu zůstane stejná. Myslím to negativně. První impuls by měl být zaznamenán, až proběhne samotný brexit. Když lidé uvidí, že odchod je možný, tak ty úvahy a sny o odchodu se stanou praktičtější. Druhým momentem bude to, co řekl prezident Putin. Když se z čistých příjemců stanou čistí dárci. Ten moment samozřejmě začne celá řada lidí počítat, jak je Evropská unie drahá. A ona je drahá dvojnásob, protože v důsledku divoké privatizace odchází stovky miliard nejrůznějších zisků z Česka do zahraničí, většinou právě do rozvinutých zemí Evropské unie. Částečně to bylo kompenzováno tím, čemu se říká Kohezní fond. Když tato kompenzace přestane, tak ta nejistota o smyslu a bytí v Evropské unii se zvýší. Ale všechno závisí na tom, jak se bude měnit politika Bruselu. V současné době to ale vypadá, že ty bruselské politické elity nějaké rozumné změny v politice nepřipravují. Takže to, co říká Vladimir Putin, že v roce 2028 naskočí pesimistický vztah k EU, tak to se jeví jako velice pravděpodobné.“

