Evropa se může pomstít Ukrajině za Nord Stream 2

Jak sdělil profilovým novinám Defense News předseda výboru pro zahraniční politiku Senátu USA republikán James Risch, text „sankčních úprav“ přibližně odpovídá textu (který neprošel kongresem ani senátem) „návrhu zákona o evropské energetické bezpečnosti“, který dříve vytvořil senátor Ted Cruz.

Připojení diskuse o sankcích k rozpočtování vojenských výdajů na příští rok je spojeno s tím, že plynovod je už téměř hotový a nebude možné rychle uskutečnit samostatný zákon o sankcích. Ve skutečnosti ta část senátorů a kongresmanů, kteří vyznávají nejvíce rusofobní názory, přišla s nápadem, jak obejít běžný postup projednávání návrhů zákonů a přinutit kolegy zákonodárce (kteří brzdili sankční iniciativy), aby aktivně jednali proti Gazpromu.

Ukazuje se, že vojenský rozpočet se stal rukojmím nejnesmiřitelnějších nepřátel Ruska z amerických vládnoucích kruhů. Celkově to svědčí o jejich zoufalé pozici: pokud by toto stanovisko sdílela většina kongresmanů a senátorů, sankce by byly přijaty už před šesti měsíci nebo dokonce před rokem, když se podobné iniciativy začaly projednávat. Nyní je nutné přistupovat k extrémním opatřením. Je docela možné, že vystupovat jako veřejní obránci Gazpromu během projednávání rozpočtu Pentagonu na rok 2020 nebudou chtít ani ti rozumní američtí zákonodárci, kteří během dlouhých měsíců tiše brzdili procházení sankčních návrhů zákonů kongresem a senátem, a sankce budu nakonec přijaty.

Znění dodatků ještě není v oficiálních zdrojích, ale na základě „původního“ sankčního zákona vypracovaného Tedem Cruzem lze učinit určité předpoklady o tom, jak se ve skutečnosti pokusí blokovat Nord Stream 2. A o možných odvetných opatřeních Evropské unie a Ruska.

Hlavním prvkem „návrhu sankčního zákona“ je „Část 3: Uložení sankcí za poskytování některých plavidel pro stavbu některých ruských vývozních potrubí“.

Proti společnostem, které poskytují služby při pokládce potrubí, a také proti jejich kontrolujícím akcionářům a vedoucím pracovníkům budou zavedeny následující sankce:

Zákaz vjezdu do USA. Zmrazení veškerého majetku nacházejícího se v jurisdikci USA. Tím jsou zřejmě míněna dolarová aktiva, bankovní účty atd. Americký prezident také může podle návrhu zákona vyhlásit dost širokou škálu sankcí (až po zadržení dolarových aktiv) proti společnostem, které poskytují lodím účastnícím se pokládky potrubí pojišťovací a zajišťovací služby.

Je třeba zvlášť brát v úvahu dvě důležité věci při hodnocení následků přijetí tohoto zákona (v tom případě, pokud text Teda Cruze skutečně bude zařazen do vojenského rozpočtu na příští rok). Za prvé, podle textu návrhu zákona jsou sankce zaváděny proti společnostem a osobám, které budou zařazeny do zvláštní zprávy amerického ministra zahraničí: na jeho vytvoření je stanovena doba 60 dní po přijetí dokumentu. Podle toho, kdy bude přijat tento zákon, se může stát, že potrubí už bude ve chvíli „sankčního obušku“ položeno.

Zákon také stanoví vyloučení ze sankcí těch společností, které do 30 dnů zruší spolupráci s Gazpromem. Znovu existuje určitá pravděpodobnost, že do té doby už bude fyzická pokládka potrubí ukončena. Za druhé – protože dokument doslova nutí Trumpa k zavedení sankcí, existuje pravděpodobnost, že on ho buď bude vetovat nebo bude požadovat změnu jeho textu. Vůbec tady nejde o lásku k Rusku, ale o to, že přijetí takového zákona vytváří pro prezidenta hrozný právní precedens: senát a kongres se jakoby stávají suverénními vůdci USA, kteří mají de facto právo obyčejným hlasováním donutit prezidenta k těm nebo jiným krokům. To se Trumpovi může značně nelíbit, zvláště vzhledem k tomu, že kongres je řízen jeho politickými oponenty.

Jak víme, Trumpova kancelář nehoří nadšením zavádět sankce. Právo na zavádění sankcí proti Gazpromu a jeho evropským partnerům má (přesněji řečeno ministr financí USA) už dávno, ale, jak si stěžuje The Wall Street Journal, ministr financí Mnuchin ho nechce použít, nehledě na „nepochopení“ kongresu.

Minulý týden senátor Cruz využil zasedání ohledně schválení nového velvyslance USA v RF Johna Sullivana k tomu, aby mu položil otázku týkající se sankcí proti Nord Stream 2. Velvyslanec Sullivan vysvětlil senátorovi, že Nord Stream 2 bude mít skutečně destruktivní vliv na ukrajinskou ekonomiku, ale pravděpodobně je už pozdě pokoušet se ho zastavit a zavádění jakýchkoliv sankcí prostě zvýší náklady na jeho výstavbu, ale nezruší ho.

Další překážkou na cestě sankcí je přímý diplomatický odpor Německa. The Wall Street Journal informuje o tom, že němečtí diplomaté vedou skutečnou lobbistickou kampaň ve Washingtonu: „Podle slov lidí, kteří se účastnili těchto diskuzí, němečtí činitelé vedou trvalou kampaň na pahorku Kapitol, soustřeďují se na Sněmovnu reprezentantů (Kongres USA – pozn. red.) a varují demokraty před napodobováním údajného protievropství pana Trumpa v ohrožování plynovodu (Nord Stream 2 – pozn. red.). „Spojili jsme se se zástupci všech stran na Kapitolu a také s kanceláří (prezidenta – pozn. red.). Naše pokrytí je široké a nepřetržité,“ prohlásil zástupce německého velvyslanectví v USA.

Oficiální postoj popisující konkrétní plán odvetných opatření Německa a Ruska v případě přijetí amerických sankcí nebyl dosud registrován. Zdá se však logické připomenout, co zdroje The Wall Street Journal uváděly ještě před osmi měsíci, v březnu, kdy téma sankcí proti Gazpromu bylo v americké informační oblasti aktivně probíráno: „Ruští činitelé sdělili paní Merkelové, že americké sankce povedou pouze k tomu, že Gazprom vykoupí západní společnosti (provádějící pokládku potrubí – pozn. red.) a dokončí plynovod samostatně – to říkají zástupci Německa a Evropské unie a také zástupci Gazpromu. Zástupci Gazpromu říkají, že nejsložitější část projektu byla dokončena. Pokud budou speciální lodě k pokládce potrubí vytlačeny z projektu, projekt bude odložen a náklady se zvýší, ale Gazprom dokáže dokončit tuto práci, prohlásili.“

Není těžké si všimnout, že během uplynulých osmi měsíců se projekt jednoznačně posunul ještě dále. Mimochodem, zavedení sankcí skutečně nelze vyloučit ani v tom případě, pokud samotní senátoři a kongresmani budou na 100 % přesvědčeni, že je to zbytečné. Někdy jsou taková rozhodnutí přijímána prostě proto, aby bylo vyhověno „imperiálním komplexům“ washingtonské elity a její fantomové bolesti ohledně ztracené světové hegemonie.

Soudě podle toho, že hlavní země Evropské unie, Německo a Francie, mají nyní s USA složité vztahy a Německo aktivně vystupuje jako lobbista a obránce projektu, jakékoliv „antiproudové“ sankce mohou mít zajímavý vedlejší účinek. Potrestat USA za sankce je složité a nákladné, ale náležitě si pohrát s americkým spojencem v Evropě, to znamená s Ukrajinou, takové řešení bude zcela v evropském duchu: účinnější způsob demonstrativně „anulovat“ veškerý smysl sankcí stejně nenajdeme. Očividná varianta pomsty: prostě přestat alespoň nějak chránit perspektivy ukrajinského tranzitu po roce 2020.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.