Lehnete si Ukrajincovi pod skalpel? Experti varují před ukrajinskými lékaři v ČR

Ministerstvo zdravotnictví zavírá oči

Do nemocnice se slovníkem cizích jazyků? Anebo vizita s tlumočníkem? Ano, i taková by mohla být realita českého zdravotnictví. Tryskem se k ní blížíme. A proč? Protože v Česku roste počet lékařů z ciziny. Když vás nemá kdo léčit, tak je to problém. Ale problém může být i samotná osoba v bílém plášti.

Je to logické? Čeští lékaři odchází na západ, takže do našich ordinací míří lékaři z východu? Ano, stěhování lékařů by byla normální záležitost, kdyby... Jen kdyby šlo o lékaře ze zemí, které nevyvolávají už svým názvem strach, nebo přinejmenším dojem nekvalitní péče.

Český rozhlas v létě zveřejnil , že v České republice pracuje přes 3 200 doktorů, kteří vystudovali v zahraničí. Nejčastěji mají tito lidé diplom ze Slovenska. U nás v současné době pracuje skoro 2 800 slovenských doktorů. A to problém není. Ale roste počet lékařů, kteří do Česka přišli z Ukrajiny. A to je důvod se zamyslet.

Je pro vás Ukrajina země s brilantní lékařskou péčí? Lehli byste si ve Lvově nebo Kyjevu bez obav chirurgovi pod nůž? Jestli ano, tak jste hrdinové. K hazardu se svým zdravím teď už nemusíte jet na Ukrajinu, Ukrajina přijela k nám, do Česka.

Loni na podzim Česká lékařská komora varovala, že ukrajinští lékaři mohou znamenat velký problém. V dokumentech je všechno správně, ale realita je jiná. Jaká? Ministerstvo zdravotnictví vydává Ukrajincům povolení k výkonu odborné praxe. To znamená, že vykonávat odbornou praxi může ukrajinský doktor výlučně pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře, který musí být na pracovišti fyzicky přítomen. Na každého cizince musí být ze zákona jeden plně kvalifikovaný lékař s praxí, který nemůže být zároveň školitelem žádného dalšího lékaře bez atestace.

A jak se to má doopravdy? Už tehdy Česká lékařská komora prostřednictvím jejího prezidenta doktora Milana Kubka varovala, že personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako lacinou pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců odbornou praxi vykonávat. Pokud by totiž tyto nemocnice měly dostatek kvalifikovaných lékařů, logicky pak by žádné cizince nepotřebovaly. Ministerstvo to ví a zavírá před tím oči.

Z toho plyne jediné: cizinci pracují v našich nemocnicích bez povinné aprobační zkoušky a samostatně bez dozoru. A českým úřadům to vůbec nevadí.

Změnila se za rok situace? Co vás nemá! Plán dovozu ukrajinských lékařů stále existuje. Už jich tu působí přes 420. Jedinou změnou je nový název. Už se import nenazývá Projekt Ukrajina, ale Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

K celé situaci s ukrajinskými doktory získal Sputnik komentář MUDr. Marka Zemana, garanta hnutí Trikolóra pro rezort zdravotnictví.

Zastavit odliv českých mozků

„Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže vykonávat lékařské povolání! Na základě povolení ministerstva zdravotnictví může pouze vykonávat odbornou praxi jako součást přípravy na aprobační zkoušku, a to pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře, který musí být fyzicky přítomen. Například regionální nemocnice bez dostatku personálu, které využívají jako lacinou pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, mnohdy nesplňují podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců tuto odbornou praxi vykonávat,” říká český lékař.

„Bohužel náš systém je špatně nastaven a výsledkem je odliv českých lékařů do zahraničí, nábor z ciziny a přenechání odpovědnosti krajům, městům a jednotlivým nemocnicím,” dodává Zeman. Český lékař míní, že důsledná kontrola nastavených podmínek přípravy na aprobaci a neudělování výjimek nad rámec zákona by rizika plynoucí z této situace výrazně omezily.

A co s nedostatkem našich lékařů? Existuje způsob jak ze situace ven? Řešení nedostatku lékařů vidí představitel hnutí Trikolóra především v podpoře systému popromočního vzdělávání. Pouze tak se udrží co největší počet absolventů českých lékařských fakult v tuzemsku.

„Je potřeba zjednodušit a zpřehlednit český postgraduální vzdělávací systém, přiblížit jej potřebám větších i menších nemocnic, ale zejména potřebám a možnostem lékařů. Musí vzniknout více akreditovaných pracovišť, v nichž absolventi medicíny dokončují své vzdělání. Dále upřednostňujeme volnější přípravu absolventů českých lékařských fakult k získání atestace tak, aby lékař namísto pod dozorem mohl dříve pracovat pouze pod tzv. dohledem. V praxi to znamená dřívější částečnou samostatnost. Postgraduální vzdělávání lékařů dále chceme více podpořit i finančně, mimo jiné zajistit, aby absolvent medicíny s nástupním platem mohl založit rodinu,“ říká Marek Zeman.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.