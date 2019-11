Jakeš, Štrougal a Vajnar se neskrývali na Kajmanských ostrovech. Proč tedy Themis čekala 30 let?

Tři starci – bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš (97 let), bývalý premiér Lubomír Štrougal (95 let) a bývalý ministr vnitra ČSSR Vratislav Vajnar (89 let) – stanou před soudem kvůli smrti devíti lidí v důsledku konání Pohraniční stráže na československé hranici v období od roku 1976 do 1989.

Trojice činovníků je obviněna ze zneužití pravomocí. Pokud bude vina prokázána, hrozí jim od dvou do deseti let vězení. Pro 97letého Jakeše by to v podstatě byl doživotní trest nebo rozsudek smrti.

„Proč česká Themis mlčela 30 let? A jaké nové archivní materiály byly objeveny?“ pokládá si v rozhovoru se Sputnikem otázku poslanec Leo Luzar (KSČM), předseda podvýboru pro svobodu slova a média Poslanecké sněmovny.

Zároveň však poslanec nezpochybňuje samotnou možnost zahájení trestního stíhání bývalých komunistických činovníků.

Luzar: Co si o tom myslím… Po 30 letech se musím ptát, co dělaly orgány činné v trestním řízení, co dělali všichni ti, co dokumentují zločiny, které se v tehdejší době staly, že až po 30 letech našli důkazy o vině těchto lidí. Tito lidé se neschovávali, nevycestovali do zahraničí, nežijí na Kajmanských ostrovech, nežijí v daňových rájích. Fungují v České republice, a přesto 30 let trvalo, než jsou postaveni před soud za věci, které měli páchat před 30 lety. To považuji za obrovskou ostudu. A vůbec nezkoumám a nepátrám, jestli jsou nebo nejsou vinni. Mně se jedná o to, že tady po třiceti letech, když ti lidé tady u nás v České republice žili, fungovali, byli a neschovávali se, to někdo dává k soudu až teď. Proč k tomu nedošlo hned po roce 1989? Bylo by to zcela logické a bylo by to v tom pojmu revolučního období roku 1989. Já se můžu ptát, jestli také není důvodem to, že po 30 letech už není moc svědků mezi námi, zemřeli. A nejedná se vlastně spíše o politickou deklaraci, než o skutečný úmysl někoho stíhat za trestný čin?

Sputnik: Jsou to velmi staří lidé… Nemusí se verdiktu dožít. Nebo zemřou ve vězení stejně jako bývalý prezident Jugoslávie Slobodan Miloševič, který zemřel na infarkt ve vězení v Haagském tribunálu dříve, než dostal trest.

Ano, dnes jsou to velmi staří lidé. Ale mají být souzeni za věci, které se staly před 30 lety. A já se ptám, proč nebyli stíháni před třiceti lety? Na to by měl někdo odpovědět.

A proč to trestní stíhání bylo zahájeno právě teď? Co si myslíte?

Právě na to se ptám. Ta odpověď tady zazněla. Já se ptám, proč nezačali stíhat před 30 lety, jestli to není úmysl, že po 30 letech už tady nejsou svědci, doklady se nedají dohledat, dokumenty již neexistují. Mnoho lidí mezitím umřelo, kteří by mohli svědčit pro obě strany. Není to tedy pouze úmysl k 30 letům něco připravit? Nejde jen o demonstraci něčeho?

Čeho?

Nevím, já to nevím. Já jsem to nepodával, nevím. Nevím, kdo to organizoval. Ale neustále se ptám a neustále opakuji, proč to neudělali před 30 lety?

