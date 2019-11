Polský politik vytýčil důležitou úlohu Rudé armády při osvobození země a vyvolal velkou bouři v televizi

V televizním pořadu Minęła dwudziesta se politik dotkl dějin druhé světové války. Řekl, že Polsko osvobozovaly Rudá armáda a Wojsko Polskie. „Na území Polska zahynulo v průběhu bojů a v táborech smrti 700 tisíc sovětských vojáků. Polské země osvobozovaly dvě armády: jednou z nich bylo Wojsko Polskie (v jehož řadách bojoval také Wojciech Jaruzelski, který ještě nebyl v té době generálem), a druhou byla armáda, v níž byli ruští nebo sovětští vojáci, byli tam totiž i Ukrajinci, i představitelé různých jiných národů. Svobodu nemohli nikomu dát ti, kdo ji sami neměli, avšak obviňuje-li někdo z vás sovětské vojáky, kteří zahynuli, řekněte to matkám, které měly syny,“ řekl Włodzimierz Czarzasty.

Jeho výrok vyvolal prudkou reakci ze strany přítomného v televizním studiu vicemaršálka Sejmu Marka Pęka.

„Sovětští vojáci umírali, ale za co umírali a co po sobě zanechali? Později zabíjeli nejlepší vojáky Zemské armády. A co se stalo 17. září roku 1939?,“ řekl Pęk.

O komentář těchto prohlášení dvou předních politiků požádal Sputnik političku a kulturoložku, profesorku Annu Raźny.

Záleží na faktech, ne na emocích.

„Je třeba začít tím, že každý, kdo chce hodnotit druhou světovou válku, její průběh a výsledky, musí vzít v úvahu všechny aspekty – nejen vojenský a hospodářský, ale především mravní a civilizační, a také fakta a chronologii,“ říká Anna Raźny. Tvrdí, že když vstoupila Rudá armáda na území Polska, nebyla ani řeč o okupaci Polska Sovětským svazem po druhé světové válce. Podle názoru profesorky byl další průběh událostí určen rozhodnutími konferencí Velké trojky v Teheránu, Jaltě a Postupimi.

„O poválečné realitě rozhodli Roosevelt, Stalin a Churchill. Rozhodnutí o tom, že Polsko bude ve sféře vlivu SSSR, nedělali přece rudoarmějci. Nemůžeme tvrdit, že vojáci, kteří zahynuli v boji s hitlerovským fašismem, položili své životy za to, aby zvítězil v Polsku komunismus. Popírání zásluh těchto vojáků v osvobození Polska je popíráním dějin. A popírání faktů je amorální,“ říká prof. Raźny.

Polsko také bude muset platit

Anna Raźny zdůraznila, že připomínky o rozhodnutích konference Velké trojky nevyhovují představitelům polského politického establishmentu, který zcela závisí na svém transatlantickém spojenci – USA. Vezmeme-li ale v úvahu fakta, budeme muset uznat, že o osudu Polska rozhodly mj., a možná i v první řadě, Spojené státy a Velká Británie, a nejen Sovětský svaz a Stalin.

Prof. Raźny je přesvědčena, že ti, kdo se snaží uvalit vinu za osud Polska po druhé světové válce na Sovětský svaz, a proto neuznává zásluhy rudoarmějců, opovrhuje pojmy míru a spravedlnosti.

„Myslím si, že současní politici, kteří kritizují rudoarmějce, se vyhýbají odpovědnosti za svou účast ve válkách, mj. na Blízkém východě, kde se dosud nedaří obnovit mír. Mír, založený na zásadách křesťanské civilizace – každému to, co mu patří. Chtěla bych zdůraznit, že politici ze strany Právo a spravedlnost, kteří popírají zásluhy Rudé armády v boji s nacistickým Německem, tvrdí, že vstoupila na území Polska, jen aby ho okupovala, mohou být povoláni k odpovědnosti za války na Blízkém východě jako spojenci USA a NATO. Mají zároveň počítat s tím, že když nastane někdy čas pro nastolení míru v souladu se zásadami křesťanské civilizace, bude muset Polsko také nahradit škody způsobené například Iráku. O tom je třeba promluvit nahlas,“ řekla profesorka Raźny.

Přesvědčit Poláky o spravedlivosti války

Zastává názor, že Polsko napomáhalo genocidě křesťanů na Blízkém východě, protože právě takto vypadají blízkovýchodní války za účasti USA a NATO.

„Ignorantství v tom, co se týče historických faktů, pohrdání normami křesťanské morálky, jimž se Polsko řídí, je následkem aktuální politiky. V současné době se vůbec neuznává skutečnost, že nás osvobodily od hitlerovské okupace ne Spojené státy, ale právě Rudá armáda. Má to čistě propagandistický ráz. To je klasické manipulování, transatlantická politika, propaganda neustálé přípravy na válku – samozřejmě, na válku s Ruskem. Proto je Rusko démonizováno, připisují se mu akce, které nikdy nepodniklo, a účast USA a Velké Británie v poválečných osudech Polska se zamlčuje. Polsko propaguje právě válku. Vždyť je třeba polské veřejné mínění přesvědčit o tom, že je to válka spravedlivá a odůvodněná,“ zdůrazňuje prof. Raźny.

Jako příklad uvádí vztahy Polska s Ukrajinou, která je v současné době nepřítelem Ruska. Podpora poskytovaná Ukrajině na pokyn zaoceánského spojence přivádí k tomu, že na mezinárodních schůzkách už nevyvstává otázka Volyňského masakru, Polsko už nežádá, aby byl Volyňský masakr uznán za genocidu. „Vystupujeme proti vlastním národním zájmům. Jsme zapojeni do protiruské politiky, která má skončit velkou válkou s Ruskem na území Polska. Doufám ale, že k tomu nikdy nedojde“, řekla v závěru profesorka Anna Raźny.

