Campbell: Důkaz rozpadu státu

Expert na světovou politiku, Rusko a Čínu Jan Campbell přináší analýzu situaci po výstupu Pavla Novotného na ruské televizi. Pokud by si české televize pozvali ruského hosta, ještě dlouho by na něho vzpomínali, myslí si.

Původně jsem chtěl krátce odpovědět na vybrané otázky čtenářů, které se mi nashromáždili v poště v nepřítomnosti. Během dnů se vrátím k zajímavým a odpovím, pokud mi to dovolí čas. Například: Kolik miliard ztratili Rusové během měnové reformy v roce 1991 a jaké jsou důchody v RF? Jaká je situace se čtením, knižními obchody a plánovaným rušením vědeckých časopisů v RF? Máme se bát robotů nebo ne? Jak pokračují stavby elektronických koncentračních táborů ve světě (USA, EU, RF, ČLR) a kde hledat jejich kořeny?

Mládež

Před několika dny jsem se v podzimním kurzu - master class na Ruské univerzitě ekonomie G. V. Plechanova v Moskvě zmínil o výsledcích posledního výzkumu agentury Levada: 50% mladých Rusů touží po migraci, především kvůli korupci, potřebě změny politického systému a sociální nespravedlnosti (Levada je v Rusku přiznána jako zahraniční agent – red.). Nevědomky jsem se tak dotkl i jednoho z aktuálních témat v ČR: Vztah mezi Čechy a Rusy, respektem k vůdcům minulosti a přítomnosti, a památníkům.

Jsem rád, že jsem, jako již po několikáté, nepřijal pozvání účastnit se přímého vysílání programu RT. Chtěně nechtěně jsem dal přednost akci Ruské akademie přírodních věd, jejímž jsem zahraničním členem, a seznámení se kromě jiných s ruskou dívkou jménem Eva. Má stejné zájmy jako evropská Gréta. Rozdíl mezi nimi je v tom, že Eva studuje a pracuje na konkrétním projektu, je bez zjevných patologií, umí se smát a její mládí není zneužito marketingovými a politickými lobbyisty. Prostě není loutkou. Proto jsem rád za Evu. Rád jsem i za sebe, že jsem se rozhodl nedat odpovědi na otázky Parlamentním listům. Proč?

Hlavní část mé odpovědi prakticky napsal a zveřejnil vážený Jaroslav Bašta ve svém příspěvku pod názvem Zpětný odpočet již začal (První zprávy 1. 12. 2019). Moje odpovědi by byly opakováním. Zbytek odpovědí dodal starosta Řeporyjí svým chováním, argumentací a důkazy, že nic neví o zkušenosti - Když se přátelíš s vlkem, měj sekyru po ruce, že nemoc člověka nekrášlí, a že debilizace společnosti vede k rozpadu státu. V situaci, kdy drozdovi pro radost kukačka do hnízda vejce snesla, odpovídat na otázky spojené s Vlasovem a Koněvem, a zabývat se minulostí, kterou nemohu změnit, mi nedává smysl. Rozpad čehokoliv, tedy i státu, neobsahuje totiž žádnou naději na obnovu originálu, jaký by on nebyl. Ruská přísloví praví: Rozbité nerozbiješ, mrtvého nezabiješ. Přemílat minulou dobu - přebírat kosti v hrobu.

Co se týče Ruska a korupce, jsem přesvědčen, že nad ní nelze zvítězit. Nejenom v RF, ale všude na světě. Je to boj s větrem, prostředek propagandy a manipulace a důkaz pravdivosti přísloví: Ze státní kasy, jak z vlastní hořící světnice - co nejrychleji vynos co nejvíce. S dobrou vůlí moci je možné ve fungujícím právním státě omezit materiální korupci na míru, která dovoluje udržet státní suverenitu a vyloučit občanské nepokoje. Nemateriální korupci, překoná-li bod nenávratu, který definuje neznalost, nevzdělanost a přepis historie a faktů, tj. nesvobodný člověk, může omezit pouze traumatický zážitek a totální změna. Žádná reforma nekonečných reforem.

Co se týče sociální nespravedlnosti? Ta byla vždy, je a bude i v budoucnosti. Proč? Odpověď na otázku vyžaduje kontextové vysvětlení, na které není v příspěvku místo a čas. Je možné však konstatovat, že pokud žijeme v hospodářské konjuktuře a bez války s krví v předdveří, což dovoluje idealizovat současné formy války často zvané hybridní, a občan si neuvědomuje, že na hezký kvítek kdejaká včela letí, vypuknutí politické a sociální krize je jenom otázkou času. Nejenom v RF, ale i jinde ve světě, díky i sociálním sítím a dalším technologickým vymoženostem doby. Rusové říkají: Chudoba krade a nouze lže.

Novotný vs Žirinovský

Co se týče vztahu mezi Čechy a Rusy je tomu podobně jako u sociální nespravedlnosti: bez kontextového vysvětlení a důkazů není možné postavit dialog, který by dovolil pohled dopředu. Kromě toho platí ruské přísloví: Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho.

Páteční televizní program manželů Olgy Vladímirovny (Skobejeva, 1984) a Evgenije Georgjeviče (Popova, 1978) potvrdil pravdivost obsahu přísloví. Monolog člověka s očividně minimálními předpoklady k veřejné funkci, s očividně narušeným zdravotním stavem, dovolující mu (doposud) beztrestně vyhrožovat fyzickou likvidací, a ticho oficiální moci státu odpovědného za zahraniční politiku a vztahy mezi státy, dokazují neúnosnost samosprávy, rozpad státu a nemožnost návratu ke vztahu vyžadujícímu respekt, důvěru a smysl.

Mnoho pořadů RT a obsah médií, včetně Sputniku zveřejňují rostoucí počet příběhů a fotografií hezkých dívek a neuvědomují si zřejmě obsah ruských přísloví - Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských? Krásné dívky zvyšují čtenost a současně snižují vzdělanost. Přestože ruská média zatím nemají na poslední výkřiky západní liberální demokracie, tvoří paradox: na Západě jsou prezentovány jako ruská propaganda, i když ve skutečnosti obsahy mají k propagandě víc než daleko. RT, včetně Sputniku, jsou částí veřejných zpráv západních tajných služeb a akceptovány částí debilizované evropské společnosti. RT obdržela po vystoupení starosty městské části Prahy výzvu a nabídku. Jakou?

Protože úslužný hlupák je nebezpečnější než nepřítel, mělo vedení Sputniku ihned po útoku na svého reportéra Vladimíra Frantu podat trestní oznámení v ČR a RF. Po pátečním výstupu starosty pražské čtvrti by měla ruská televize oficiálně požádat ČT organizovat podobnou televizní diskuzi a nabídnout z ruské strany například vzdělaného aktivního politika (od roku 1988), poslance Státní dumy (od roku 1993), zkušeného showmana, Vladimíra Volfoviče Žirinovského (1946). Ten 5. července 2010 řekl: Jsem ruský Clinton – mám stejné vzdělání a věk. Věřím, že by Vladimíra Volfovič rád přiletěl do Prahy za své a bez honoráře a diváci ČT by dlouho vzpomínali na jeho vystoupení a možná by pochopili, že slitoval se vlk, když chytil ovčí mládě: kosti jen ohryzal - a nechal na hromadě. Byl by to krátký pohled do starých zlatých časů.

Zlaté časy

Zájemcům o staré Zlaté časy připomínám film z roku 1978: dramatický příběh z druhé světové války, viděný očima vesnických dětí. Přesto, že se hrdinové stávají oběťmi válečné brutality, vítězí nad fašisty silou své solidarity a jednotou odporu. Hudebně orientovaným doporučuji písničku Zlaté časy (Argema, Zpraka, Reckless a další) a zájemcům o zlaté časy ve vztahu Čechů a Rusů nabízím osobní postřeh: Počet Rusů vnímajících Evropu jako hodnotově úpadkovou, degenerující a nepřátelskou roste. A ruské přísloví: Co do světa celého, kde není milého?

Podaří-li se prezidentovi Putinovi přesvědčit mladou generaci, že je opravdu možně zkrotit korupci (například Stalin vydal příkaz postavit dva velké hřbitovy a po prvních mrtvých bylo klidněji (jak se v rámci folkloru v Rusku říká – red.)), podstatně zmenšit zlovůli byrokracie (přinejmenším dislokací z komfortních měst) a přesvědčivě dokázat, že je to Evropa, která se neobejde bez Ruska, a ne Rusko bez Evropy, jak to mohou dokázat - provoz plynovodu Síla Sibiře (čímž končí de facto Evropský monopol na odběr ruského plynu), tvrdost při prosazování návratu do Ruska, tam ukradených, na Západě utajovaných miliard USD a euro odsouzených ruských korupčníků a zlodějů, tvrdost během jednání s provinčním hercem v rámci Normandské čtyřky (9. prosince) týkající se dnes již provinční Ukrajiny (která nikdy nebyla nezávislá a samostatným státem), nebo o den dříve (8. prosince) vyřešit s konečnou platností rozpory ve vztahu Svazového státu RF – Bělorusko, snílkové o migraci na Západ pochopí přísloví - Neměj nikdy nepřítele za ovci a vždy za vlka. Kromě toho jejich počet snílků o migraci na Západ by se rychle zmenšil.

Současně by se zvětšil hlad po důvěře, vědění a vedení, které pozoruji při každé master class. V konečném výsledku může dojít i ke změně politického systému bez krve. Proč?

Bude málo těch, kdo bude mít odvahu dát povel střílet do mladých. Fungující vládnoucí systém v situacích podobných dnešním se bude snažit problémy identifikovat, diskutovat o nich a hledat řešení i za cenu totální změny politického systému. EU není schopna demokratickými prostředky rychle řešit rozkol v zahraniční politice. Jedná podle ruského přísloví: Smrt je daleko, co se bát. Smrt je blízko, co nadělat? Ve včerejším interview s časopisem El Pais to opět dokázal nový Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Josep Borrell (1947).

V době, kdy žádný ze západních spojenců ČR neodstraňuje památníky, včetně Francie, jejíž Napoleon zničil svými falešnými ambicemi tři generace a téměř celou kulturu, kdy je toho málo z čeho se radovat a je příliš pozdě myslet na víno, když je sud prázdný, o to více platí ruské přísloví: Když se duše raduje, ničeho se nestrachuje. Ani smrti. Souhlasu netřeba.

