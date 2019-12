Vyvadil: Bez Ruska se problémy neřeší. Buďme rádi, že s námi Putin nepřerušil styky

Sdružení přátel Ruska existuje od roku 2015. Můžete říci, jaké máte zkušenosti? Jak jste spokojen s výsledky?

Vše, co jsme si s kolegy říkali při zakládání, vše se naplnilo. Varovali jsme, když vypukl Euromajdan, že výsledkem bude rozbitá Ukrajina, že potečen krev, že Ukrajina ztratí část svého území, Západ, který se domnívá, že porazí Rusko, vyjde poražen. Říkali jsme, že naopak Rusko se stane světovým gigantem. To vše je dnes pravda.

Nemůžu říci, že by mě těšilo 12 000 mrtvých na východní Ukrajině. To si přece nepřejeme, nezavinili jsme to my. Naproti tomu tzv. humanitární bombardování Jugoslávie, válka v Iráku a Libyi, to jsou akce Západu, který se naposledy pokusil změnit establishment na Ukrajině. Západ už nemá ale dost sil. Za týden se sejde v Paříži normandská 4. Hlavním hráčem bude Vladimir Putin. Jistě velkoryse přenechá slovo Emmanuelu Macronovi. Možná, nevím to, se Putin sejde i se Zelenským.

Angela Merkelová byla na počátku hrůzy, která zachvátila Ukrajinu. Nyní má ještě možnost část z toho odčinit. Uvědomme si, jak se za tu dobu změnilo postavení Ruska. Takový Donald Trump je nesvobodný člověk. Před každým zasedáním G20, resp. G7, volá: „Kde je Rusko. Chci mít tu Rusko. Bez Ruska se nedají řešit problémy.“ Macron poslední rok a půl razí jedině možnou tezi: „Pouze s Ruskem lze dosáhnout toho, aby Evropa byla silná.“ Dává k tomu mnoho historických příkladů. Merkelová je praktická žena, nikoli takto patetická. Prosadila proti všem Nord Stream 2. Je to věc, která zafixuje Rusko a Německo. Zároveň upevní postavení Ruska v Evropě.

Všichni italští premiéři, ať socialista či nestraník, všichni chtějí spolupracovat s Vladimirem Putinem. Rakušan Sebastian Kurz chce spolupracovat s Putinem, Alexander Van der Bellen jede do Moskvy. Řekl bych, že všichni cítí, kde je magnetismus, kde je ohnisko moci. Dávají se tou cestou. Všichni moudří a chytří v Evropě a ve světě vidí, jak se svět mění. Bohužel to nevědí naši politici. Je to trochu škoda.

Občas si říkám – ať tedy na chvíli Vladimir Putin přeruší diplomatické styky s námi. Osobně si to nepřeju. Když ale vidím, co vše je možné v této zemi dělat proti Rusku… Vidím-li šíleného blázna z Řeporyjí v jeho 6minutovém skeči, říkám si, že řeporyjský starosta musel vytvořit takové mínění o ČR, až jsem se musel stydět. Naštěstí český národ je moudrý, všichni uznali, že tamní starosta je blb, konkrétně chce-li postavit pomník vlasovcům. Napsal jsem vtipný článek, v němž jsem vyzval ODS, aby si starostu Řeporyjí zvolili stranickým předsedou. Na rozdíl od pana Fialy má charisma.

Jinak má starosta schopnost všechny rozeštvat. Neměl by mluvit za celý český národ. Když teď měl pan Novotný výstup v ruské televizi, naši jako Miroslav Topolánek a řada dalších byla nadšená, jak jim to prý starosta v Rusku nandal. 90 % Poláků by mohlo mít stejný pocit, jak jim to nandal. Ale 75 % východních Němců by si myslelo, že je to blb. 55 % Bavorů by souhlasilo. Bavorsko má kladný vztah k Putinovi. Jedna z prvních cest každého jejich předsedy směřuje do Moskvy. Jen u nás to politici nevidí. Nevím, mám-li nad tím smutnit.

Stáváme se zapšklou studenoválečnickou bezvýznamnou zemičkou. Rusku je to jedno. Rusko nás nepotřebuje. Otevřeně řečeno. Protože neděláme velkou politiku. Velkou politiku v EU dělá Macron, Viktor Orbán či Kurz. Ale nedělá ji Andrej Babiš. Přežijeme to, půjde-li HDP do procent.

Nemohu si odpustit jistý pocit lítosti. Byli jsme země Masaryka a Beneše. Tito pánové na svou dobu byli evropské a světové jedničky. Byli prozápadní. Není sporu. Zejména Masaryk byl anglosaský. Vždy měli však stejně pevnou tětivu směrem na východ. Už jen jak Masaryk jednal s Tolstým… Mrzí mě, že jsme zaprdlou zemí, která nedělá velkou politiku, již jsme kdysi dělali. Co mě těší je Macron, Orbán. Dříve či později se budeme muset vrátit k velké politice. Nicméně devětaosmdesátý jsme si udělali jako poslední. Nakonec i Babiš bude prvním, kdo zatleská Macronovi, Trumpovi a Putinovi, jak se tito spolu dohodnou. Pokud Trump zvítězí, duo Trump a Putin dokonale změní svět…

Doktor Vyvadil se dále vyjadřuje k omluvám Babiše za svou komunistickou minulost. Vyjadřuje se k česko-ruským vztahům. Dále viz VIDEO. Komentuje rozpory mezi Tureckem a Francií a mnoho dalšího.

