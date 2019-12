Žádný problém s Koněvem, žádná úcta vůči vlasovcům. Prostě politický kalkul. Volný rázně zhodnotil návrh Novotného

Předseda hnutí Alternativa pro patrioty (AP) v exkluzivním videorozhovoru pro Sputnik vyjádřil vlastní názor na pokus o postavení pomníku vojákům Ruské osvobozenecké armády (ROA) Andreje Vlasova. Zeptali jsme se ho na roli vlasovců v českých dějinách, na důvody jejich činů a odchod z Prahy. Rovněž jsme zjišťovali i příčinu vzniku podobného návrhu v současné době. Rozhovor s panem poslancem Volným v PS ČR provedl Vladimír Franta. Dále uvádíme citáty z videonahrávky, která je k vidění níže.

Podle pana magistra Volného je příběh vlasovců jedním z tragických událostí v dějinách druhé světové války. Politik podotkl, že když se vedou skutečné válečné operace v takovém rozsahu, v jakém probíhaly v průběhu tohoto konfliktu, dost těžko může někdo zůstat čistý a neposkvrněný. „Bohužel, vlasovci jsou velkým problémem, který dnes štěpí naši společnost, protože pro jedny jsou jednoznačně vlastizrádci, lidmi, kteří oblékli uniformu Wehrmachtu a bojovali proti vlastnímu národu. Věřím, že pro někoho jiného můžou být vnímáni jako vojáci, kteří zachránili v průběhu Pražského povstání jejich prarodiče nebo rodiče,“ řekl Lubomír Volný.

„Vlasovci chtěli bojovat aspoň chvíli na té správné stráně“

„Doufám, že to nebylo proto, že byli zvyklí poslouchat rozkazy. Zrovna přišel rozkaz osvobodit Prahu, tak ji osvobodili. A kdyby jim dal někdo rozkaz to povstání potlačit, tak by ho potlačili. Bylo to proto, že chtěli bojovat aspoň chvíli na té správné straně. Odjeli z Prahy bohužel na žádost pražských zastupitelů. Vycházím z informací z veřejných zdrojů. Všichni si můžou tuto informaci ověřit. Vlasovci opustili Prahu už 8. května,“ uvedl pan poslanec.

Pana poslance jsme se ptali i na důvody, proč se podle něho vlasovci účastnili Pražského povstání a následně území Prahy opustili. Pan Volný o tom, dle svých vlastních slov, může jen spekulovat a připouští, že důvodem jejich účastí na povstání byla především snaha udělat tu správnou věc, kterou by prostě tento „nešťastný okamžik v jejich životě skončil“. A to z důvodu, že si byli vědomi toho, že se blížil určitý neodvratný konec jejich hnutí. Jejich odjezd z hlavního města je podložen dostupnými zdroji a proběhl na přání pražských zastupitelů.

Ruská osvobozenecká armáda vznikla z jednotek ruských zajatců, kteří se rozhodli bojovat na straně nacistického Německa pod vedením velitele generála Andreje Vlasova. Vztah k zajatcům ze strany SSSR byl jednoznačný a považovali je za vlastizrádce. Vzniku hnutí předcházelo založení Střediska pro získávání výjimečných ruských válečných zajatců v Berlíně, v němž byl v roce 1942 zajat generál Vlasov a ve spolupráci s německými činiteli usiloval o vytvoření bojových jednotek ze sovětských válečných zajatců.

Připomínáme, že představitelé ROA se dohodli na spolupráci s českým odbojem koncem dubna roku 1945 a od 5. do 7. května bojovali proti německým vojskům. Poté, co se Česká národní rada rozhodla jejich pomoc odmítnout, dne 8. května Prahu opustili. Tyto jednotky ROA byly později předány Američany sovětské armádě.

Sběr politických bodů pomocí dějin

Pan poslanec Volný v rozhovoru pro Sputnik mimo jiné poukázal na to, že ze strany starosty Novotného jde, dle jeho názoru, o ryze politický krok, který je zaměřen jak na vypouštění vlastních xenofobních názorů, tak na získání politických bodů mezi svými voliči. Podle pana poslance zde chybí i objektivní pohled na samotné historické události: „Mně osobně vadí přístup starosty městské části Řeporyje z jednoho jediného prostého důvodu: on se nesnaží být objektivní. Jediný důvod, proč se do této akce pustil, byl, aby povolil uzdu své primitivní rusofobii, aby získal populistické laciné body na politické scéně, protože současný politický trh v Praze něco podobného vyžaduje, očekává a on po tom populisticky skočil.“

Návrh starosty Novotného na postavení pomníku vojákům, kteří bojovali na straně Německa, lze spojit i s nedávnými událostmi o relokaci památníku maršála Koněva. Dle odpůrců sochy Koněva jeho účast v potlačení povstání v Budapešti přeškrtává všechny vojenské zásluhy. V případě památníku vlasovcům jde o zcela opačný případ: účast na Pražském povstání omlouvá jejich spolupráci s armádou Hitlera. Ptali jsme se pana poslance Volného, zda-li lze v tomto případě hovořit o dvojím metru ve vztahu k sovětským účastníkům osvobození Prahy.

Podle Volného ještě nenastal čas na budování památníků vlasovcům, protože prozatím neproběhla nezbytně nutná společenská debata. „Čas pro ten památník nebo jakoukoliv vysvětlující památeční desku ještě skutečně nenastal. Pan starosta Řeporyjí to nepřirozeným a nenormálním způsobem vynucuje právě z těch populistických důvodů. Ta debata neproběhla a on (Pavel Novotný, pozn. red.) se nám tu debatu takovým nepřirozeným a násilným způsobem snaží vnutit. To ale nemůže dělat v současné rozštěpené společnosti, kdy se zbytek republiky opravdu velice názorově vyhraňuje vůči naší metropoli, což je vidět na volebních výsledcích,“ prohlásil poslanec a pokračoval: „Jestli si pan starosta prosadí svoje, a on to zřejmě prosadí, tak on to udělá proto, aby vyvolal konflikt, ne proto, aby uctil památku někoho, koho si skutečně váží, protože pan Novotný si neváží nikoho.“

Kde rusofobie je a kde není

Pan magistr Volný se vyjádřil i k otázce ohledně sovětského maršála Ivana S. Koněva. Podle něj slouží osobnost vojenského vůdce k vyvolání nepřirozených rusofobních nálad v české společnosti, která absolutně většinově rusofobní není. „Lidé u nás v absolutní většině případů rusofobní (nejsou, pozn. red.) a odpovídají tomu taky volební výsledky, jak v parlamentních volbách, tak přímá volba prezidenta. Ty síly, které se snažily označit některé z našich politiků za agenty ruského vlivu, tyto kandidáty vůbec nešetřily, a i přesto tito kandidáti dokázali ve volbách zvítězit,“ prohlásil pan poslanec.

Podle politika je navíc v současné době v České republice vládní koalice, která aktivně nepodporuje rusofobii. Přitom jistá část společnosti usiluje o vyvolání negativních pocitů vůči jiné národnosti, především mezi mladými lidmi: „Opakované vítězství pana prezidenta ve volbách ukazuje, že rusofobie tady rozšířená není. Někdo si to přeje, někdo tomu pomáhá a snaží se nejen tu společnost štěpit, ale vyvolávat konflikty a vyvolávat další generací mladých lidí, kteří by k Rusku a Rusům, jeho ústavním činitelům cítili neodůvodněnou nenávist.“

Závěrem se Sputnik magistra Volného zeptal na to, jak bude vypadat život v ČR, pokud bude v Praze postavena socha lidí v německých uniformách. Prozradil, že podle něho tuto skutečnost přijmou Češi s nadhledem. „ČR to většinově pochopí, vezme a vyjádří to jako další akci několika rusofobů, kteří žijí uzavřeni v pražské bublině a vůbec nechápou celorepublikové reálie,“ řekl politik.

Lubomír Volný také prohlásil, že podobné návrhy lze považovat za ryze politickou strategii městských činitelů a boj o lepší obsazení funkcí ve vedení města. „Samozřejmě, ti pánové mají zmapováno svůj politický trh a nedělají to proto, že by měli nějaký problém s Koněvem, a nedělají to proto, že by cítili nějakou úctu k vlasovcům. Prostě si spočítali, že politický trh v Praze a jejích městských částech je nějak nastavený a pokud chtějí zůstat v lukrativních městských funkcích, popřípadě v tom politickém žebříčku postoupit někam výš, tak se musejí chovat tímto rasistickým xenofobním a rusofobním způsobem. Čistý politický kalkul, úctu, respekt, snahu o poctivé zmapování historie tady vůbec nehledejme,“ řekl na závěr poslanec Volný.

