NATO si naše 2 % nezaslouží. Česko má jiné zájmy. Názor

V Londýně začíná summit NATO. Bude se jednat o Rusku, terorismu, ale také o penězích. USA snižují svůj vklad do alianční kasy. Proč by Česko mělo dbát na dodržení dvouprocentních výdajů na obranu?

Peníze vládnou světem

Česku bude v Londýně asi ouzko. Hodně ouzko. V hlavním městě Velké Británie začal summit Severoatlantické aliance. A česká delegace vedená prezidentem země Milošem Zemanem se tam vydala s prázdnou kapsou. Ukázalo se, že Česká republika asi nebude plnit závazek dvouprocentních výdajů na obranu, jak to požadují Američané a NATO. Proč by také měla závazek plnit?

Takže co? Nejprve zpráva, která potěší militantní fanoušky Severoatlantické aliance. Česká republika zvýší svůj příspěvek do rozpočtu NATO. Nově by do společné kasy měla platit o 42 milionů korun více, nyní přispívá 580 milionů.

Je to vynucené opatření. Proč? Protože Spojené státy chtějí dávat do alianční kasičky méně peněz. Z původních 22 procent budou USA pokrývat pouze 16 procent finančních prostředků NATO. Takže zbylé státy musí přidat. Chtě nechtě. Aby se NATO mělo stejně dobře, jako se má doposud. A mohlo dál strašit ruskou hrozbou, stavět základny, kde by nemělo a tak dále.

Na summitu půjde především o peníze. Jak se sluší a patří na organizaci, která neví co sama se sebou. Terorismus a Rusko se budou řešit ze setrvačnosti.

Česko spojencům v současné době slibuje dosažení dvouprocentních výdajů do roku 2024. Jenže, jak zaznělo v Českém rozhlase, armáda se obává, že vláda nebude schopna závazek splnit. A tak sbohem obrněné transportéry a vrtulníky?

Pokud jde o nějaký náznak ze strany české vlády, že naše priority jsou jinde a musíme nejdřív myslet na občany a až pak na flintičky, tak to je odvážný krok. Nikoli nečekaný. Nedodržení dvouprocentních výdajů na obranu letos navrhoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Zvyšování výdajů na zbrojení na dvě procenta HDP je v českých podmínkách jednoduše nesmysl. Za těch 50 miliard, které by to stálo navíc oproti současnému stavu, bychom mohli zvednout platy všem učitelům o 20 000 korun měsíčně, nebo udržet důchodový systém nad nulou do roku 2035,” napsal politik v dubnu. A také to pěkně schytal.

Podobné hlasy jsou slyšet ze sociální demokracie. Ferjenčíka na jaře podpořila jeho kolegyně z poslaneckého klubu ČSSD Alena Gajdůšková. A přidal se i bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, který růst výdajů na obranu kritizuje dlouhodobě.

„V naší zemi potřebujeme řešit oblast školství, kde chybí peníze nejen na posílení platů učitelů, zdravotnictví, kde chybí finance nejen na posílení platů lékařů a zdravotnického personálu. Peníze potřebujeme i v dalších veřejných službách, kde se projevuje velký vnitřní dluh. V sociálních službách či v kultuře,” napsal Paroubek.

Jak je to? Má vláda najít odvahu a veřejně odmítnout Západem vnucené dvouprocentní výdaje na obranu? Na to se Sputnik zeptal Jiřího Valenty, místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslance za KSČM.

České peníze na pansvětové snahy USA

„Domnívám se, že by se finanční prostředky z rozpočtu ČR do našeho dalšího vyzbrojování či modernizace zbraňových systémů navyšovat již neměly. A jestli už by k tomu mělo skutečně dojít, což si nepřeji, tak je nutno tyto peníze nasměrovat pouze takovým směrem, aby efektivně posloužily vojenské obraně naší země, a nikoli expanzivním pansvětovým snahám především Spojených států. Tak, jak je tomu bohužel běžné doposud. Pokládal bych také za velice smutné, aby peníze českých daňových poplatníků sloužily k další likvidaci suverénních národních států, prosazování zájmů nadnárodních společností a v neposlední řadě i k realizaci surovinových válek. V tomto ohledu tedy považuji hranici 1,4 % hrubého domácího produktu, rámující finanční přísun naší armádě, za zcela dostatečnou a odpovídající. Ostatně naše armáda má s efektivním vyčerpáním i této sumy často významné problémy a jako řádní hospodáři nemůžeme připustit, aby se zde vytvořila další finanční černá díra, jak je tomu například v našem zdravotnictví,“ říká známý politik.

Nebylo by lepší si nalít čistého vína a říct, že finance mají jít primárně do školství a zdravotnictví, a ne na nepotřebné vrtulníky? Podle komunistického poslance by opravdu ušetřené finance bylo možné mnohem lépe přerozdělit, jestli do školství či zdravotnictví, nebo jinam, by potom byla samozřejmě relevantní otázka k celospolečenské a posléze i celosněmovní diskuzi.

„V tomto ohledu si myslím, že postupné snižování odvodů do NATO z národních rozpočtů všech jeho členských zemí je dnes na pořadu dne, neboť doba, kdy se země snažily extrémním zbrojením ekonomicky vyčerpat protivníka, by měla být již dávno pryč. A stávající vojenské arzenály jsou například pro boj s mezinárodním terorismem nebo ochranu vlastních hranic plně dostačující,” říká Valenta.

„Můžeme v ČR očekávat teroristické útoky již v nejbližší době”

Je tu zásadní otázka. Proč je pro českou vládu problém říct na rovinu západním partnerům, že priority našeho rozpočtu mají být jinde?

„V České republice bylo letitým zvykem, skoro až tradicí, být v posledních desetiletích servilní k některým velkým západním zemím a aktuální vláda v tomto trendu pokračuje, byť jisté náznaky preference vlastních zájmů se již naštěstí začínají objevovat. I když se jedná zatím jen o takové ‚vlaštovky po dešti‘. Tlak jistých kruhů na vojenské zakonzervování stavu rozkradené země některými jednotlivci a ekonomickými mafiemi je však stále silný a působí i na tuto koaliční vládu. Ta, aby se udržela u moci, musí i nadále poklonkovat jednou církvi, tu šlechtě, ale i západním spojencům, kteří to s námi ‚myslí dobře‘. A proto musíme za jejich zájmy tedy bojovat po celém světě, byť se tím stabilita a bezpečnost naší země již dlouhodobě eroduje,” říká politik.

„A tak nám zásadně přibývají další a další nepřátelé, a to zcela zbytečně. I proto můžeme v ČR očekávat teroristické útoky již v nejbližší době. A touto jasnou filosofií by se měla naše vláda řídit a nejen tedy sdělit našim spojencům, že české národní priority jsou jinde, ale zásadně na naše spojence působit tak, aby se místo vyvolávání destruujících konfliktů po celé planetě začaly využívat spíše metody diplomatické. Násilí totiž vede vždy jen k dalšímu násilí a naším společným cílem by měl být v tomto ohledu spíše světový mír,“ zdůrazňuje místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM Jiří Valenta.

