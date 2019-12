To si zaplatíme?! Čím výsledky auditu Evropské komise hrozí Česku

Oficiálně se to neví, ale v naší republice se vykecá všechno. Premiér Babiš prohrál unijní audit o střetu zájmů. Ale zaplatí to asi občané České republiky.

Pavel Zeman a Evropská komise. Černý pruh v Babišově životě

Takže, drazí čtenáři, bereme kladívko a bum do prasátka. Vypadá to totiž tak, že Česko bude muset vrátit dotace, které dostaly firmy premiéra Andreje Babiše. A když píšeme Česko, tak je jasné, že jeho občané. My.

Ale podrobněji. Deník N citoval závěr audit Evropské komise o střetu zájmů šéfa české vlády. Vyplývá z něho, že Česko čeká trest. Bude muset vrátit 451milionů korun z unijních dotací přidělených Agrofertu.

Komise v závěrečné zprávě konstatuje, že všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy se stala účinnou novela českého zákona o střetu zájmů, byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně. „Babiš je stále konečným vlastníkem holdingu Agrofert a od února 2017 také dvou svěřenských fondů, které přímo ovládá a má přímý ekonomický zájem na úspěchu holdingu,“ cituje deník klíčovou pasáž textu.

Babiš to vidí jinak. Opakovaně uvádí, že se ve střetu zájmů necítí. Od chvíle, kdy Agrofert vložil do svěřenských fondů, ho označuje za svou bývalou firmu. Premiér v pondělí také kritizoval to, že komise vykládá české právo, nemá k tomu podle něj autoritu. Jinými slovy, unijní kontroloři neznají naše pravidla.

A teď další jobovka. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nařídil znovu otevřít kauzu Čapí hnízdo, ve které čelili obvinění z dotačního podvodu premiér Andrej Babiš, jeho rodina i exspolupracovníci. Takže se vše rozjíždí od začátku a abolice od prezidenta Zemana pro Babiše je opět ve hře.

Opozice nabuzená unijním auditem teď bez ostychu půjde Babišovi po krku. A asi nás bude čekat další trapná komedie v podobě pokusu o hlasování o svržení vlády. Babiš dobrovolně neodejde. Alespoň to neustále opakuje.

Horší je dopad na české hospodářství. Půl miliardy, kterou by Česko mělo Bruselu vrátit, není zanedbatelná částka. A pocítili bychom to všichni. Zavedl by Babiš dotační daň? To asi ne, ale třeba zvyšování mezd učitelům a lékařům by mohlo být pomalejší.

Česku hrozí ještě větší znevýhodnění ve srovnání s jádrem EU. Skončíme u soudu?

Na situaci s unijním auditem se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD, místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru a místopředsedy podvýboru pro daně, cla a loterie.

„Celý příběh ukazuje na nesmyslnost dotačního byznysu EU ve prospěch soukromých korporací. Vzhledem k tomu, že poslední auditní zpráva zatím nebyla zveřejněna, mohu vycházet pouze z předběžné auditní zprávy a obecných postupů EK. V předběžné zprávě Evropská komise tehdy konstatovala, že premiér Babiš v rozporu s českým právem i právem EU a dobrými mravy ovlivňuje dotační politiku ČR a zároveň z ní má profit z pozice beneficienta svěřenských fondů, do nichž vložil holding Agrofert. Pokud tento závěr potvrdí i závěrečná auditní zpráva, Agrofert tak automaticky ztratí nárok na dotace v budoucnosti a současně hrozí, že Česká republika bude muset vrátit i peníze, které byly již Agrofertu vyplaceny,“ říká politik.

Jak to bude vypadat dál? Český poslanec to vidí následovně.

„Po obdržení oficiálního českého překladu auditní zprávy, bude mít česká vláda prostor dva měsíce, aby zaslala Evropské komisi zprávu s návrhy opatření, kterými plní daná doporučení. Vzhledem k vyjádřením premiéra Babiše a dalších vládních činitelů skončí pravděpodobně celá věc u evropského soudu. Také je třeba si uvědomit, že ukončený audit se týká pouze dotací ze strukturálních fondů EU. Evropská komise ještě zpracovává audit týkající se přímých zemědělských dotací, který dorazí do ČR nejpozději v únoru. Tady už se hraje o obrovské částky, protože zemědělské dotace do ČR jsou významně menší než pro staré státy EU. Takže přiškrcení těchto dotací pro náš největší zemědělský podnik by znamenalo ještě větší znevýhodnění ČR na trhu,“ míní Hrnčíř.

Teď je na tahu česká vláda v čele s Andrejem Babišem. Musí se obhájit, nebo přepočítat rozpočet, který je shodou okolností v Poslanecké sněmovně.

„Česká vláda v čele s Andrejem Babišem musí udělat vše proto, aby se černý scénář nenaplnil a nedošlo k fatálnímu poškození naší země a jejích občanů,“ říká místopředseda sněmovního rozpočtového výboru a poslanec za SPD Jiří Hrnčíř.

